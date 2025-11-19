En vivo Radio La Red
Vuelve "Yo bailo", un proyecto de exploración de la danza destinado a personas mayores

La obra vuelve a la sala de Mataderos con coreografía y dirección de Damián Malvacio. Muestra historias personales que son compartidas a través de sus relatos.

Regreso el proyecto de exploración de la danza destinado a personas mayores (Foto: Descubrir Buenos Aires).

El sábado 22 y domingo 23 de noviembre, en el Cine Teatro El Plata de Mataderos, se ofrecerán dos únicas funciones de "Yo bailo", esta experiencia original de creación a partir del movimiento.

Bailo_dos

Yo bailo es un proyecto de creación a partir del movimiento para personas mayores surgido en 2024. Una obra sostenida en las historias personales compartidas a través de sus relatos, pero sobre todo a través de sus propios cuerpos. Yo bailo no muestra la historia de una persona en particular, sino un conjunto de experiencias de vida entrelazadas en la danza.

Bailo_tres

Ahora, vuelve a la sala de Mataderos (Av. Juan Bautista Alberdi 5765) ese mismo espectáculo original; con coreografía y dirección de Damián Malvacio e interpretada por Leonor Ahumada, Fátima Alicia Almeida, Liliana Bairó, Stella Maris Coubet, María Antonieta Dellaere, Adriana Garavaglia, Martha Gorosito, Alicia Laffitte, Raquel Levi, Noemí Marchesini, Mirta Moratti, Hilda Morón, Graciela Parera, Marta Pielet, Emma Noemí Raineri, María Cristina Rodríguez Barbieri, Liliana Rofrano, Liliana Ruiz, Viviana Safranchik, Liliana Sancrica, Norma Sommaruga, Ana María Sosa, María Laura Ubiría y Miriam Varela.

  • Sábado 22 y domingo 23 de noviembre, a las 18 horas.
  • Cine Teatro El Plata - Av. Juan Bautista Alberdi 5765, Mataderos.
  • Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar
