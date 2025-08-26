L-Gante reveló detalles del incendio en su casa: "Encontramos todo..."

Embed

En tanto, agregó que al ingresar a la propiedad el panorama fue terrible. “La casa completamente negra. Encontramos todo negro”, describió L-Gante en el programa de América TV y lo graficó asegurando que “todo lo que era de otro color, que no sea negro, ahora está de color negro”.

Asimismo, sobre las posibles causas del daño, L-Gante fue prudente. “No sé, estoy yendo a ver. Mi casa la había dejado como está. No sé cómo fue, si fue sin querer o intencional. O si se va a manejar con algún seguro”, deslizó.

Vale aclara que si bien los primeros indicaciones hablaban de un posible desperfecto en uno de los aires acondicionados, el periodista Martín Candalaft explicó en DDM que "no hubo fuego", y que "no intervinieron los bomberos", relacionando la destrucción con el humo negro. En tanto, otras voces barajan la chance de un siniestro provocado por la rareza de incidente, así como la ausencia de alarmas.

La destrucción fue lo suficientemente severa, abarcó las dos plantas de la casa, para que el músico no pudiera quedarse allí. “Yo estaba medio deprimido, me dediqué a descansar en otra casa”, confió y ante la consulta de Fabbiani sobre su tristeza, se sinceró: “Porque se me complican las cosas... te oscurece la mente y hay que tener energía para dar lo mejor”.

No obstante, el músico aseguró que a pesar de esta desgracia seguirá con sus actividades, incluso resignificando esta situación. “Ahora me voy a ir a filmar un videoclip a mi casa, así como está incendiada”, concluyó.

casa de L-Gante que se incendió

Se filtró el monto que L-Gante le pasará a Tamara Báez tras firmar el acuerdo de alimentos por Jamaica

Este lunes, en diálogo con DDM (América TV), L-Gante confirmó que llegó a un acuerdo con su expareja, Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, tras meses de enfrentamientos judiciales y mediáticos.

"Con Tamara hicimos un acuerdo. Aparezco porque recién arranco y estoy por grabar un videoclip, y mi mamá me llamó para decirme que estaban hablando Maxi (amigo mío) y Merlo (abogado de Tamara)", relató el cantante en charla con Mariana Fabbiani.

El arreglo se firmó en circunstancias insólitas. Según contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), el acuerdo se selló en plena calle, de noche y sobre el capot de un auto: “En un evento, a las diez de la noche, llegó un abogado en un BMW, se bajó, salió L-Gante con toda su troupe y su entorno, y arriba del capot, a las 22.17, firmó el acuerdo de alimentos de Tamara Báez”.

El referente de la cumbia 420 explicó que la negociación fue más sencilla al no haber intermediarios: “Al momento que no había nadie con una intención de lucrar aparte del tema familiar, se hizo más fácil”.

De acuerdo con lo trascendido, Báez aceptó un monto de 2 millones de pesos mensuales, una cifra menor a los 5 mil dólares provisionales que se habían estipulado previamente.

Este acuerdo se da luego de que la Justicia le prohibiera a L-Gante salir del país por su deuda alimentaria, situación que lo obligó a acelerar la negociación para poder regularizar sus compromisos.