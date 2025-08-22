En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
paro
Vuelos
Cancelaciones y demoras

Empezó el paro de controladores aéreos: cuál es el impacto de la medida y cómo está afectando a los pasajeros

Las acciones gremiales serán escalonadas y durarán cinco días. Las aerolíneas activaron procedimientos especiales para gestionar inconvenientes.

Cuál es el impacto de la medida y cómo está afectando a los pasajeros. 

Cuál es el impacto de la medida y cómo está afectando a los pasajeros. 

El paro de controladores aéreos ya se siente en los aeropuertos de todo el país. Desde este viernes 22 de agosto, el gremio ATEPSA inició una serie de protestas escalonadas para exigir mejoras salariales. La medida se extenderá durante cinco jornadas, afectando vuelos programados hasta el sábado 30. Las interrupciones fueron anunciadas con antelación, pero la magnitud del impacto comenzó a notarse desde las primeras horas del paro.

Leé también Los trabajadores del Garrahan anunciaron un nuevo paro para agosto: cuando será
Los trabajadores del Garrahan anunciaron un nuevo paro para agosto: cuando será., 

En total, más de 8.000 pasajeros se verán afectados por 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones en vuelos de cabotaje y regionales, tan solo en la primera franja de la medida a desarrollarse entre las 13 y las 16 hs de hoy. “Al momento, se continúa trabajando para minimizar el impacto de la franja de las 19 a 22 hs, que dejará más vuelos afectados”, indicaron desde la compañía en un comunicado.

Desde el gremio afirmaron que los reclamos se centran en una recomposición salarial acorde al contexto económico y en mejoras en las condiciones laborales. Los paros afectarán todos los aeropuertos operativos del país y se desarrollarán en franjas horarias precisas, interrumpiendo autorizaciones para despegues y la recepción de planes de vuelo durante los momentos de protesta.

Durante las franjas horarias definidas por ATEPSA, los controladores dejarán de emitir autorizaciones de vuelo desde tierra, lo que provocará demoras y cancelaciones en las operaciones de las principales aerolíneas. Aunque los aterrizajes no están completamente restringidos, podrían verse afectados por el congestionamiento en las pistas.

Embed

Las operaciones que sí estarán permitidas incluyen vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios, de Estado, traslado de órganos o de búsqueda y rescate, según aclaró el sindicato.

El cronograma confirmado del paro de controladores aéreos

El cronograma de interrupciones se implementará en cinco fechas específicas y dentro de franjas horarias determinadas, tanto en días hábiles como durante el fin de semana:

  • Viernes 22 de agosto: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00
  • Domingo 24 de agosto: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00
  • Martes 26 de agosto: de 07:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:00
  • Jueves 28 de agosto: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00
  • Sábado 30 de agosto: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00

Estos tramos fueron definidos por ATEPSA para maximizar la visibilidad del reclamo sin interrumpir completamente el servicio, según indicaron sus voceros.

cronograma-de-huelga-de-los-controladores-aereos-foto-atepsa-CFZ5O25DRZA4XFU4CQBK4TX6GM

Qué dice el Gobierno sobre el conflicto

Desde el Ejecutivo nacional, la reacción fue inmediata. El Gobierno rechazó enérgicamente la medida de fuerza al considerar que afecta “un servicio esencial garantizado por ley”. En un comunicado oficial, destacaron que se trata de una interrupción que impacta directamente en el sistema de transporte aéreo y en la vida de miles de personas.

A pesar de la negativa oficial, el gremio ratificó el cronograma de protestas. No se descarta que el conflicto se agrave si no hay una respuesta concreta desde el Ministerio de Transporte o desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), de quien dependen los trabajadores involucrados.

Qué rol cumple ATEPSA y a quiénes representa

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) agrupa a entre 1000 y 1200 trabajadores distribuidos en los 54 aeropuertos que actualmente operan en el país. Entre sus afiliados se encuentran controladores de tránsito aéreo y personal técnico especializado, quienes cumplen funciones clave para la seguridad operacional de cada vuelo.

A diferencia de otros sindicatos aeronáuticos que tienen vínculos con aerolíneas comerciales como Aerolíneas Argentinas, los afiliados de ATEPSA están bajo la órbita de la empresa estatal EANA, encargada de gestionar el tránsito aéreo nacional.

MBJ4W5XGWZFLPF6KVPMLIFSZQA
Las aerol&iacute;neas est&aacute;n cancelando algunos vuelos y reprogramando otros.&nbsp;

Las aerolíneas están cancelando algunos vuelos y reprogramando otros.

EANA pide a los pasajeros contactar a las aerolíneas

Ante la continuidad de las medidas de fuerza, la Empresa Argentina de Navegación Aérea emitió un comunicado instando a los pasajeros a verificar con las aerolíneas el estado actualizado de sus vuelos. Las compañías podrán reprogramar, cancelar o modificar horarios según el impacto que tenga el paro en cada jornada.

Algunas, aerolíneas ya activaron protocolos de contingencia para minimizar las demoras, como reprogramaciones anticipadas, modificaciones en las rutas y compensaciones para pasajeros afectados.

Cómo prepararse si tenés un vuelo durante los días de paro

Frente a la incertidumbre, se recomienda a los usuarios del transporte aéreo:

  • Consultar con antelación en la web de la aerolínea.
  • Evitar vuelos programados en las franjas horarias anunciadas.
  • Llegar al aeropuerto con suficiente tiempo de margen.
  • Seguir los canales oficiales de EANA, ANAC y el Ministerio de Transporte.
  • Tener a mano contactos de emergencia para cambios de itinerario.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
paro Vuelos Pasajeros
Notas relacionadas
Eduardo Feinmann después de la agresión: "Hasta que esté preso Marcelo Peretta, no paro"
Comenzó el paro de controladores: qué vuelos se ven afectados, en qué días y horarios
Los controladores aéreos anunciaron un cronograma de paros luego de no llegar a un acuerdo paritario

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar