Santi Maratea confesó qué pasó con la China Suárez ante la pregunta más íntima de Yanina Latorre

Yanina Latorre abrió el especial de famosos en Trato Hecho y le hizo una picante consulta al conductor Santi Maratea sobre la China Suárez.

26 ago 2025, 09:25
Yanina Latorre fue la primera invitada en animarse a desafiar la suerte en una noche especial de Trato Hecho (América Tv). Santi Maratea recibió a la conductora de Sálvese Quien Pueda en la primera emisión especial de famosos que estarán dispuestos a combinar el azar y la intuición.

En el ciclo que conduce Maratea los famosos también tendrán la posibilidad de ir en busca de los 20 millones en juego y Yanina sorprendió al animador con una picante pregunta.

"Esta nunca me la constestó, contestámela ahora, ¿le diste a la China Suárez?", le preguntó sin vueltas Yanina a Santi. Y añadió: "Sabes que me lo reprochó (la China), encima vos me cagaste ahí... Yo te pregunté si ella tenía la con... de oro y vos se lo contaste porque me llamó y me re puteó".

"Esa pregunta es muy buena", reconoció Maratea. Y la invitada lo apuró: "Igual no me contestaste, habla muy bien de vos. Guillermina (Valdés) no me puteó pero ella sí".

A lo que Santi Maratea contó la verdad acerca de ese rumor y desmintió rotundamente haber tenido un romance con la actriz: "El otro salí con una chica, que no es famosa, y estuve tres horas. Una hora entera le dije: 'yo no estuve con la China Suárez'. 'Pero Yanina dice...' (le respondió la mujer en cuestión) ¡Te cree más a vos que a mí!".

"A mi me cree todo el mundo. Igualmente cuando te pregunté le fuiste a contar a ella, o sea un vínculo había, tenías el Whatspp", remarcó Yanina Latorre. Y él le retrucó: "Sí, vos también tenés el WhatAspp".

"Me odia. Me tenía bloqueda de Instagram pero me desbloqueó hace poco para putearme, que nos matamos, y ahí me dejó sin bloquear", concluyó la conductora sobre su tenso vínculo con la China Suárez.

Qué le dijo Javier Milei a Yanina Latorre sobre los rumores de reconciliación con Fátima Florez

En el ciclo Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló que mantuvo una conversación con el presidente Javier Milei luego de que circularan versiones de posible reconciliación con la actriz Fátima Florez.

Ante las especulaciones que comenzaron a tomar fuerza en los medios, la conductora decidió escribirle al mandatario para consultarle sobre su vínculo actual con la humorista. "'Cómo estás', le dije. 12.04, me escribe en mayúscula: 'fabuloso'", relató Yanina al aire.

Y sin dudarlo fue al grano con su pregunta: "'Escuchá, ¿volviste con Fátima?', le pregunto. "Aclaro que lo conozco, porque él fue panelista, laburó en todos lados, era un tipo muy mediático", explicó.

A lo que la respuesta de Javier Milei fue clara y directa: "Rotundo: 'no, se me hace imposible tener una relación razonable'", compartió Yanina, quien además opinó que la respuesta le pareció sensata. Y el presidente agregó sobre su vínculo con la ex novia: "Tenemos una excelente relación de amistad".

