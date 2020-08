Una zapatilla "nueva", huellas de camioneta y otro testigo, las dudas de la madre de Facundo Castro sobre el hallazgo del cuerpo

El lugar en donde fue hallado un cuerpo que, se presume, es el de Facundo (Foto: Télam)

Cristina Castro está segura de que su hijo Facundo Astudillo Castro, de 23 años, no tuvo simplemente un accidente. Tanto ella como sus abogados sostienen que la desaparición del joven involucra a la policía bonaerense y que el posterior encubrimiento llega a funcionarios de la Justicia.

Un día antes que de comience la autopsia sobre el cuerpo hallado al costado de la ruta 3 (este martes la llevará a cabo el Equipo Argentino de Antropología Forense) Cristina brindó una conferencia de prensa junto a sus abogados y a representantes de Amnistía Internacional. Allí contestó preguntas de los periodistas presentes a través de Zoom y dejó en claro qué indicios sospechosos abonan la teoría de que el cuerpo estuvo plantado.

El lugar del hallazgo del cuerpo

Un cuerpo sin los miembros superiores y esquelitizado apareció en Cola de Ballena, frente a Villarino Viejo, de camino a Bahía Blanca, a donde se dirigía Facundo cuando fue interceptado por un control policial. Lo que despierta sospechas de Cristina es no solo que el lugar está sumamente alejado del camino principal sino que también se encontraron huellas de camioneta. Sus abogados creen que ese lugar ya había sido rastrillado con anterioridad al hallazgo y que plantaron el cuerpo para hacerlo pasar como un accidente.

El testigo

El cuerpo fue encontrado por un pescador de la zona pero Leandro Aparicio, abogado de la familia, confirmó que hay otros dos testigos, también pescadores, que podrían aportar información porque, supuestamente, vieron movimientos en la zona los días previos al hallazgo.

La querella está tratando de garantizar todas las condiciones de seguridad para que puedan brindar su testimonio. Este elemento es el más novedoso en la investigación, sin embargo, por cuestiones de confidencialidad, los letrados evitaron más precisiones.

La zapatilla de Facundo

El día en que encontraron el cuerpo, Cristina Castro participó de los rastrillajes y fue ella la que encontró una zapatilla de Facundo. Es por este indicio que sostiene que el cuerpo es el de su hijo. Lo que sorprende es el buen estado de ese calzado. Si Facundo se accidentó y estuvo tirado junto a un arroyo durante más de 100 días su zapatilla debería estar en pésimas condiciones y no es el caso.

"Este plan de encubrimiento se ha hecho de manera muy torpe. Nadie nos va a sacar de la cabeza de que ese lugar ya había sido rastrillado, hay una huella de camioneta, apareció una zapatilla a nuevo de Facundo. Nos queda la duda de si la zapatilla fue una cosa más de esta torpeza o si fue un mensaje", dijo Aparicio al respecto.

La autopsia comenzará temprano a la mañana. Antes, Cristina se reunirá con su perito de parte y luego seguirá todo desde afuera. "Hay que dejar trabajar a los que saben", dijo. En cuanto termine el examen sobre el cadáver las muestras se enviarán al laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en Córdoba. Los resultados definitivos estarán listos en 10 o 15 días.

La reunión con el Presidente

Antes de la conferencia, Cristina fue recibida por Alberto Fernández en Olivos. Primero tuvo un encuentro a solas y luego se sumaron sus abogados y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

La mujer se fue conforme del lugar y sostuvo que pudo mirar a los ojos "y ver que no mentía". "El presidente ha puesto a disposición todos los recursos para que la investigación se de en un marco de transparencia e independencia", dijo Castro.

Consultada sobre el rol del gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, Cristina no escatimó en críticas. "El Gobernador me ha llamado viarias veces. Me gustaría charlar con él personalmente. Porque yo mirando a la cara me doy cuenta de quién miente y quién no. Su ministro (por Berni) trata de ensuciarlo a él. Me parece que el señor Axel Kicillof debería abrir más los ojos".

"Le diría al señor Sergio Berni que así como me está tratando a mi está tratando a cientos de papás cuyos hijos han ingresado a la comisaría y han aparecido suicidados. El señor Berni se ha encarnizado con nosotros pero no le tengo miedo"

Sobre el final Cristina dejó una reflexión sobre la policía bonaerense y su accionar. "Parece que tener entre 17 y 24 años es un peligro. Nos están suicidando a nuestros hijos. No se en qué sociedad vivimos. En democracia esto no puede pasar. Como sociedad creo que nos falta mucho para aprender, muchísimo".