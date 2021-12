Presupuesto 2022: Cuál es la propuesta de la Federación Agraria para modificar las retenciones al campo

El mendocino sostuvo que “en cuanto al fondo de emergencia, cuando se dispuso el monto de $500 millones, el dólar estaba a $3,80".

"Al poco tiempo quedó desfasado porque no se previó ningún esquema de actualización. A la fecha, con tantos años de inflación y las permanentes subas que ha tenido el dólar, esa cifra resulta directamente irrisoria, puesto que no sirve para afrontar casi ninguno de los problemas que debería", criticó el titular de Federación Agraria.

"Los desastres climáticos han proliferado, como se ve no sólo en nuestro país sino en el mundo, por lo que los productores padecen las consecuencias de inundaciones, sequías, granizos, etc. con cada vez más frecuencia, pero el Estado tiene cada vez menos herramientas para acompañarlos”, indicó Achetoni.

Guzman.jpeg El ministro Martín Guzmán defendió durante 8 horas en Diputados el Presupuesto 2022.

El resto de las entidades de la Mesa de Enlace, Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) debaten por estas horas su postura común en torno a lo presentado por el ministro Guzmán.

Incluso, en el día de ayer se conoció que el rubro aceitero ya pactó una paritaria de 39%, por encima del 33% de inflación pronosticado por el propio Guzmán.

El pedido de modificación de retenciones

La Federación Agraria también pidió que se hagan cambios en los derechos de exportación.

“Seguimos pidiendo que se modifique el esquema de las retenciones que nos hacen sobre nuestras producciones. Si bien en estos días comenzó un camino que pareciera se estaría cerrando con el pago de las compensaciones a los productores de escala más chica, la demora en esos cobros hace que se haya desactualizado absolutamente la relación entre lo que nos retuvieron hace dos año años y lo que nos compensarán hoy”, dijo la entidad.

Y agregó: “Por eso pedimos que se implemente la propuesta que venimos haciendo de que haya una especie de mínimo no imponible, para que las primeras toneladas de producciones como la soja, trigo, maíz, etc. no paguen retenciones, lo cual impactaría fuertemente de abajo para arriba beneficiando a los productores más chicos".

"Los productores agropecuarios, especialmente los familiares y de menor escala, hemos sido postergados largamente", concluyeron desde FAA.