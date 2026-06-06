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Polémica en Texas: el polémico penal con el que Lautaro Martínez puso en ventaja a la Selección Argentina sobre Honduras

La Selección Argentina logró romper la paridad en su amistoso preparatorio ante Honduras en los Estados Unidos gracias al gol de penal de Lautaro Martínez. La jugada que desató la polémica.

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Polémica en Texas: el polémico penal con el que Lautaro Martínez puso en ventaja a la Selección Argentina sobre Honduras

El camino preparatorio del campeón del mundo de cara a la cita ecuménica sumó su primera emoción en las redes norteamericanas, aunque no estuvo exento de controversia sobre el terreno de juego. Lautaro Martínez marcó el primer gol de la Selección Argentina ante Honduras luego de un penal dudoso, quebrando la paridad de un compromiso que le venía costando profundizar al elenco nacional.

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El delantero del Inter y goleador de la Albiceleste abrió el marcador ante la Bicolor tras hacerse cargo de un disparo desde los doce pasos que el seleccionado centroamericano protestó por no considerarlo infracción. La jugada encendió los reclamos de los futbolistas dirigidos por José Francisco Molina, quienes rodearon al juez principal cuestionando la severidad de su apreciación técnica en el área.

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Cómo fue el gol de Lautaro Martínez de penal contra Honduras

La resolución de la jugada clave del primer capítulo dependió de la frialdad del atacante bahiense, quien asumió la máxima responsabilidad ejecutiva frente a los altoparlantes y el marco de público presente en Texas.

Lautaro Martínez abrió el marcador de penal para la Selección Argentina en el amistoso que disputa ante Honduras en el Kyle Field de Texas, en el marco del primer amistoso previo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El goleador apeló a su habitual pericia dentro del área para dejar sin opciones al guardameta rival. A los 37 minutos del primer tiempo, el delantero de Inter se hizo cargo de ejecutar la falta y con un remate bajo cruzado, que se clavó contra el palo derecho defendido por el arquero Edrick Menjivar, puso el 1-0 parcial y decretó la ventaja que Argentina insinuaba pero hasta entonces no podía reflejar en el marcador.

Quién fue el árbitro que cobró el polémico penal para la Selección Argentina

La decisión que destrabó el juego y modificó los planes tácticos del combinado hondureño estuvo bajo la estricta responsabilidad de la terna arbitral local designada para impartir justicia en el Kyle Field.

El Toro cambió por gol una sanción dudosa por parte del árbitro estadounidense Víctor Rivas que en el seleccionado centroamericano protestaron por no considerarla infracción. A pesar de las airadas quejas de los defensores de la Bicolor, el juez central se mantuvo firme en su postura original y no modificó su fallo, otorgándole la chance definitiva a la Albiceleste para irse al descanso en ganancia en este primer banco de pruebas internacional de la gira.

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