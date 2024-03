Alerta naranja por tormentas fuertes: ¿Qué provincias se verán afectadas?

Por su parte, en la zona sur de Córdoba y Santa Fe rige la alerta amarilla por tormentas para hoy, donde se esperan menos intensidad que en Buenos Aires y Entre Río.

Las recomendaciones del SMN por alertas meteorológicas

Para los habitantes bajo alerta, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Por el nivel naranja, que implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", el SMN recomendó a la población permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse lejos de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas o afectadas; y si hay riesgo de que el agua ingrese en las viviendas, cortar el suministro eléctrico.