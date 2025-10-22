ANSES actualizó la AUH: cuánto cobrarán las familias en noviembre

Esto significa que en noviembre se acreditarán $95.752,80 por hijo, mientras que $23.938,20 quedarán retenidos.

En el caso de la AUH por discapacidad, el nuevo valor será de $389.732, con un pago directo de $311.785,60 y una retención de $77.946,40.

En la Zona Austral, donde rige el adicional por zona desfavorable, los montos ascienden a $155.599 por menor y $506.653 por discapacidad.

Cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar y Plan 1000 Días

Los titulares de AUH reciben además la Tarjeta Alimentar, un beneficio del Ministerio de Capital Humano acreditado de forma automática según la cantidad de hijos.

Los montos vigentes son:

$52.250 por un hijo.

$81.936 por dos hijos.

$108.062 por tres o más hijos.

A esto se suma el Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, que alcanza a niños de hasta tres años y se actualizará a $45.142.

Este pago también es automático y no requiere gestión adicional, ya que surge del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio.

AUH ANSES noviembre 2025: cuánto se cobra en total con extras

Dependiendo de los complementos, los hogares beneficiarios podrán cobrar:

AUH + Tarjeta Alimentar: $148.002,80

AUH + Alimentar + Leche: $193.144,80

AUH discapacidad + Alimentar: $364.035,60

AUH discapacidad + Alimentar + Leche: $409.177,60

Estos importes incluyen la acreditación mensual sin contar los montos retenidos, que se abonan anualmente con la Libreta AUH.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

Presentar la Libreta AUH es obligatorio para cobrar el 20% retenido y continuar percibiendo los beneficios.

El procedimiento se realiza así:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social .

Descargar e imprimir el formulario Libreta PS 1.47 .

Completarlo con la firma del centro de salud y la escuela.

Presentarlo en una oficina de ANSES sin turno previo.

Una vez validado, el organismo deposita el monto retenido en un pago único adicional.

ANSES: aumento en Pensión No Contributiva y Tarjeta Alimentar

En paralelo, la ANSES informó que la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más aumentará a $333.085,39 desde noviembre, con un bono adicional de $70.000, por lo que el total ascenderá a $403.085,39.

Las madres que cobran esta pensión y tienen hijos menores de 18 años o con discapacidad también acceden a la Tarjeta Alimentar automáticamente.

Los valores son los mismos que para AUH:

$52.250 por un hijo,

$81.936 por dos hijos,

$108.062 por tres o más hijos.

Este beneficio se acredita sin trámite previo y se deposita junto con la pensión mensual.