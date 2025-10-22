ANSES actualizó la AUH: cuánto cobrarán las familias en noviembre

En vivo Radio La Red
La ANSES actualizó los haberes de la AUH y los montos complementarios de la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días. Con la suba del 2,08%, algunas familias podrán superar los $400.000 en total durante noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzará a regir en noviembre de 2025. La suba será del 2,08%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, según lo establecido en el Decreto 274/2024, que fijó un esquema de movilidad mensual.

ANSES confirmó cuánto pagará por hijo en noviembre a los beneficiarios de AUH (Foto: archivo).

Este incremento también impactará en los complementos que reciben los titulares, como la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días (Complemento Leche), destinados a reforzar los ingresos de los hogares con niños menores de 18 años o con discapacidad.

De esta forma, el organismo previsional vuelve a ajustar los valores de la AUH de ANSES, uno de los beneficios sociales más extendidos del país, con el objetivo de acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad económica.

Cuánto se cobrará por la AUH de ANSES en noviembre 2025

Con el aumento del 2,08%, la AUH pasará a $119.691 por hijo. Sin embargo, los beneficiarios cobran mensualmente el 80% del total, ya que el 20% restante se libera una vez al año mediante la presentación de la Libreta AUH.

Esto significa que en noviembre se acreditarán $95.752,80 por hijo, mientras que $23.938,20 quedarán retenidos.

En el caso de la AUH por discapacidad, el nuevo valor será de $389.732, con un pago directo de $311.785,60 y una retención de $77.946,40.

En la Zona Austral, donde rige el adicional por zona desfavorable, los montos ascienden a $155.599 por menor y $506.653 por discapacidad.

Cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar y Plan 1000 Días

Los titulares de AUH reciben además la Tarjeta Alimentar, un beneficio del Ministerio de Capital Humano acreditado de forma automática según la cantidad de hijos.

Los montos vigentes son:

  • $52.250 por un hijo.

  • $81.936 por dos hijos.

  • $108.062 por tres o más hijos.

A esto se suma el Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, que alcanza a niños de hasta tres años y se actualizará a $45.142.

Este pago también es automático y no requiere gestión adicional, ya que surge del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio.

AUH ANSES noviembre 2025: cuánto se cobra en total con extras

Dependiendo de los complementos, los hogares beneficiarios podrán cobrar:

  • AUH + Tarjeta Alimentar: $148.002,80

  • AUH + Alimentar + Leche: $193.144,80

  • AUH discapacidad + Alimentar: $364.035,60

  • AUH discapacidad + Alimentar + Leche: $409.177,60

Estos importes incluyen la acreditación mensual sin contar los montos retenidos, que se abonan anualmente con la Libreta AUH.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

Presentar la Libreta AUH es obligatorio para cobrar el 20% retenido y continuar percibiendo los beneficios.

El procedimiento se realiza así:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

  • Descargar e imprimir el formulario Libreta PS 1.47.

  • Completarlo con la firma del centro de salud y la escuela.

  • Presentarlo en una oficina de ANSES sin turno previo.

Una vez validado, el organismo deposita el monto retenido en un pago único adicional.

ANSES: aumento en Pensión No Contributiva y Tarjeta Alimentar

En paralelo, la ANSES informó que la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más aumentará a $333.085,39 desde noviembre, con un bono adicional de $70.000, por lo que el total ascenderá a $403.085,39.

Las madres que cobran esta pensión y tienen hijos menores de 18 años o con discapacidad también acceden a la Tarjeta Alimentar automáticamente.

Los valores son los mismos que para AUH:

  • $52.250 por un hijo,

  • $81.936 por dos hijos,

  • $108.062 por tres o más hijos.

Este beneficio se acredita sin trámite previo y se deposita junto con la pensión mensual.

