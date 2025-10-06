ANSES paga más de $400.000 extra: quiénes pueden solicitarlo y cómo hacerlo

Por nacimiento , con un monto de $102.330 .

Por matrimonio, con un pago único de $68.341.

Estas cifras se actualizan de manera periódica conforme a la movilidad previsional, lo que garantiza que acompañen el contexto económico.

¿Quiénes pueden cobrar la APU por Adopción de $408.616?

El beneficio está disponible para aquellas personas que cumplan con las condiciones establecidas por ANSES:

Tener la sentencia firme de adopción .

Ser trabajador en relación de dependencia , rural , por temporada o monotributista .

Percibir Prestación por Desempleo o Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

Ser beneficiario de Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Hijo con Discapacidad.

Además, existen límites de ingresos para poder acceder:

Persona sola: ingresos de hasta $2.403.613 .

Grupo familiar: ingresos totales de hasta $4.807.226.

Cumplir con estos requisitos permite solicitar el pago de manera online o presencial, según la preferencia del solicitante.

¿Cómo tramitar el pago único por adopción paso a paso?

El trámite puede realizarse de dos formas: a través de Mi ANSES o de manera presencial en una oficina.

Opción online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar “ Asignaciones de Pago Único ”.

Elegir la opción Adopción .

Completar los datos personales y adjuntar la sentencia judicial correspondiente.

Enviar la solicitud y aguardar la confirmación del depósito.

Opción presencial:

Solicitar un turno en la web oficial de ANSES .

Presentar DNI , sentencia de adopción y certificado de ingresos del grupo familiar.

Una vez validado el trámite, el pago se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada.

¿Cuándo se cobra la APU por Adopción de ANSES?

El pago se realiza una vez aprobado el trámite, y se acredita una sola vez en la cuenta del titular. El tiempo de acreditación suele ser de 30 a 60 días hábiles, dependiendo del tipo de presentación y validación de la documentación.

Para verificar el estado del trámite o la fecha exacta de cobro, se puede ingresar a:

www.anses.gob.ar , sección “Mi ANSES”.

Comunicarse al 130 , la línea gratuita del organismo.

O acercarse sin turno a una oficina para realizar una consulta personal.

¿Qué otros pagos únicos otorga ANSES en octubre 2025?

Además de la APU por Adopción, ANSES mantiene vigentes otros pagos únicos:

APU por Matrimonio: $68.341

APU por Nacimiento: $102.330

APU por Adopción: $408.616

Estas asignaciones pueden combinarse con otras prestaciones, como la AUH, el SUAF o la Ayuda Escolar Anual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.