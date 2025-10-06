-
Por nacimiento, con un monto de $102.330.
-
Por matrimonio, con un pago único de $68.341.
Estas cifras se actualizan de manera periódica conforme a la movilidad previsional, lo que garantiza que acompañen el contexto económico.
¿Quiénes pueden cobrar la APU por Adopción de $408.616?
El beneficio está disponible para aquellas personas que cumplan con las condiciones establecidas por ANSES:
-
Tener la sentencia firme de adopción.
-
Ser trabajador en relación de dependencia, rural, por temporada o monotributista.
-
Percibir Prestación por Desempleo o Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
-
Ser beneficiario de Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Hijo con Discapacidad.
Además, existen límites de ingresos para poder acceder:
Cumplir con estos requisitos permite solicitar el pago de manera online o presencial, según la preferencia del solicitante.
¿Cómo tramitar el pago único por adopción paso a paso?
El trámite puede realizarse de dos formas: a través de Mi ANSES o de manera presencial en una oficina.
Opción online:
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Seleccionar “Asignaciones de Pago Único”.
-
Elegir la opción Adopción.
-
Completar los datos personales y adjuntar la sentencia judicial correspondiente.
-
Enviar la solicitud y aguardar la confirmación del depósito.
Opción presencial:
-
Solicitar un turno en la web oficial de ANSES.
-
Presentar DNI, sentencia de adopción y certificado de ingresos del grupo familiar.
-
Una vez validado el trámite, el pago se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada.
¿Cuándo se cobra la APU por Adopción de ANSES?
ANSES_pago
ANSES paga más de $400.000 extra: quiénes pueden solicitarlo y cómo hacerlo
El pago se realiza una vez aprobado el trámite, y se acredita una sola vez en la cuenta del titular. El tiempo de acreditación suele ser de 30 a 60 días hábiles, dependiendo del tipo de presentación y validación de la documentación.
Para verificar el estado del trámite o la fecha exacta de cobro, se puede ingresar a:
-
www.anses.gob.ar, sección “Mi ANSES”.
-
Comunicarse al 130, la línea gratuita del organismo.
-
O acercarse sin turno a una oficina para realizar una consulta personal.
¿Qué otros pagos únicos otorga ANSES en octubre 2025?
Además de la APU por Adopción, ANSES mantiene vigentes otros pagos únicos:
-
APU por Matrimonio: $68.341
-
APU por Nacimiento: $102.330
-
APU por Adopción: $408.616
Estas asignaciones pueden combinarse con otras prestaciones, como la AUH, el SUAF o la Ayuda Escolar Anual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.