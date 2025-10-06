Tamara Báez reconoció el drama que vive y preocupó a sus fanáticos

“Gracias, lo sé. También hay que permitirse estar triste, llorar y largar todo lo que hace mal”, comentó Tamara Báez, quien viene de una reciente separación de Thiago Martínez.

Luego, sorprendió también con un particular posteo en el que da a entender que extraña a su ex tras la separación: “Todo me recuerda a él”, escribió Tamara junto al emoji de una carita en una historia que publicó donde se ve a una pareja disfrutando un viaje en auto juntos.

“Mi novio cada 5 minutos cuando está manejando”, se remarcaba en el clip, situación que le trajo lindos recuerdos a la influencer con Thiago Martínez.

Cabe recordar que luego de unos meses de tensión judicial, finalmente Tamara Báez y L-Gante firmaron el acuerdo de alimentos por la pequeña Jamaica, sellando la paz entre las partes ante las diferencias que tenían por este tema.

tamara baez tristeza en redes 2

tamara baez tristeza en redes

tamara baez tristeza en redes recuerdo ex novio

Cómo fue la separacion de Tamara Báez y Thiago Martínez

Tamara Báez y Thiago Martínez se separaron en agosto de 2025, según ella misma admitió desde su caja de preguntas en Instagram, porque "cambió mucho todo y ya no le agradaba nada".

La influencer no dio detalles específicos de qué cambió, pero dejó claro que la relación terminó y que le desea lo mejor, aunque afirmó con un toque irónico que "lo mejor era yo" refiriéndose a sí misma.

La separación ocurrió después de un tiempo en que ya no se veían y no tenían una buena relación, aunque no fue tan bien ni tan mal entre ellos, ya que fue una relación importante para ambas partes y pasaron muchas cosas.

Tamara Báez también expresó que no está lista para volver a estar en pareja y que tiene que aprender mucho de sí misma. La ruptura fue pública hacia mediados de 2025, con rumores de infidelidad que Thiago Martínez negó.

“Acá nadie engañó a nadie. Yo y mi expareja ya no teníamos buena relación, últimamente no venían bien las cosas, como todos saben no todo es color de rosas. Decidimos darnos un tiempo para pensar las cosas bien y refrescar la mente, nada del otro mundo”, manifestó el joven.