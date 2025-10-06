Tamara Báez reconoció el drama que vive y preocupó a sus fanáticos

Tamara Báez se separó hace pocos meses de Thiago Martínez despué de más de un año de novios y el fin de semana la influencer manifestó sus sentimientos en público del particular momento que atraviesa.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La influencer Tamara Báez compartió una serie de mensajes en las redes donde explicó el triste momento que atraviesa y dejó un curioso guiño a su ex, Thiago Martínez.
Tamara Báez se separó hace pocos meses de Thiago Martínez despué de más de un año de novios y el fin de semana la influencer manifestó sus sentimientos en público del particular momento que atraviesa.
En medio de un momento de total tranquilidad desde su casa el sábado por la noche, la madre de Jamaica abrió la caja de preguntas en Instagram y fue totalmente sincera con lo que sentía en su interior en ese momento.
“Holis se viene la lluvia”, le dijo una usuaria de la red social, y ahí la ex del cantante L-Gante abrió su corazón: “Lo último que me faltaba para terminar de estar depre”, expresó sin vueltas.
A lo luego, ante la sorpresa que generó ese triste mensaje, un seguidor la aconsejó: “Todo estará bien Tami. A veces la mala rachas suele ser el comienzo de algo mejor”.
“Gracias, lo sé. También hay que permitirse estar triste, llorar y largar todo lo que hace mal”, comentó Tamara Báez, quien viene de una reciente separación de Thiago Martínez.
Luego, sorprendió también con un particular posteo en el que da a entender que extraña a su ex tras la separación: “Todo me recuerda a él”, escribió Tamara junto al emoji de una carita en una historia que publicó donde se ve a una pareja disfrutando un viaje en auto juntos.
“Mi novio cada 5 minutos cuando está manejando”, se remarcaba en el clip, situación que le trajo lindos recuerdos a la influencer con Thiago Martínez.
Cabe recordar que luego de unos meses de tensión judicial, finalmente Tamara Báez y L-Gante firmaron el acuerdo de alimentos por la pequeña Jamaica, sellando la paz entre las partes ante las diferencias que tenían por este tema.
Tamara Báez y Thiago Martínez se separaron en agosto de 2025, según ella misma admitió desde su caja de preguntas en Instagram, porque "cambió mucho todo y ya no le agradaba nada".
La influencer no dio detalles específicos de qué cambió, pero dejó claro que la relación terminó y que le desea lo mejor, aunque afirmó con un toque irónico que "lo mejor era yo" refiriéndose a sí misma.
La separación ocurrió después de un tiempo en que ya no se veían y no tenían una buena relación, aunque no fue tan bien ni tan mal entre ellos, ya que fue una relación importante para ambas partes y pasaron muchas cosas.
Tamara Báez también expresó que no está lista para volver a estar en pareja y que tiene que aprender mucho de sí misma. La ruptura fue pública hacia mediados de 2025, con rumores de infidelidad que Thiago Martínez negó.
“Acá nadie engañó a nadie. Yo y mi expareja ya no teníamos buena relación, últimamente no venían bien las cosas, como todos saben no todo es color de rosas. Decidimos darnos un tiempo para pensar las cosas bien y refrescar la mente, nada del otro mundo”, manifestó el joven.