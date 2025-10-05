En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Banco Nación
Previsional

ANSES 2025: cómo acceder a créditos rápidos y sin requisitos desde el Banco Nación o el Provincia

Banco Nación y Banco Provincia ofrecen distintas líneas de créditos personales para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares que cobran a través del organismo.

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan actualmente con la posibilidad de acceder a créditos personales rápidos y accesibles a través del Banco Nación y el Banco Provincia, dos de las entidades que mantienen convenios activos con el organismo previsional.

Los jubilados y beneficiarios de AUH de ANSES pueden acceder a una línea de créditos del Banco Nación (Foto: A24.com).

Estas líneas de préstamos están destinadas a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares (AUH y SUAF), y buscan ofrecer soluciones financieras inmediatas para cubrir gastos de consumo, emergencias, refacciones del hogar o proyectos personales.

Los montos disponibles van desde $100.000 hasta $50 millones, con cuotas fijas, plazos extendidos y descuento automático de los haberes, lo que simplifica el trámite y garantiza seguridad en los pagos mensuales.

Créditos ANSES en Banco Provincia: hasta $2.500.000 con trámite 100% online

El Banco Provincia mantiene activa una línea de préstamos personales para los beneficiarios de ANSES que permite acceder hasta $2.500.000 con acreditación en un máximo de 48 horas.

Uno de los puntos fuertes de este programa es que todo el trámite se realiza de forma digital, sin necesidad de asistir a una sucursal ni presentar garantías adicionales. El dinero se deposita directamente en la cuenta sueldo o en la cuenta donde se cobra la AUH o SUAF.

Cómo solicitar el crédito paso a paso

  • Ingresar al Home Banking del Banco Provincia con usuario y clave.

  • Seleccionar la opción “Préstamos” en el menú principal.

  • Usar el simulador de crédito para elegir monto, plazo y cuota deseada.

  • Confirmar la solicitud y aceptar las condiciones.

  • Esperar la acreditación en la cuenta, que suele concretarse en menos de 48 horas.

Esta modalidad permite que los beneficiarios planifiquen sus pagos con total previsibilidad y administren el crédito desde casa, sin esperas ni trámites presenciales.

Diseño sin título (85)

Créditos ANSES en Banco Nación: préstamos de hasta $50 millones

Por su parte, el Banco Nación ofrece una de las líneas más amplias del mercado para titulares de ANSES, con montos que van desde $100.000 hasta $50.000.000.

Estos préstamos personales pueden devolverse en hasta 72 meses, con cuotas fijas bajo el sistema de amortización francés y descuento automático del recibo de jubilación o pensión. De esta forma, el pago se efectúa de manera directa, sin necesidad de realizar transferencias o recordar vencimientos.

Cómo pedir el crédito del Banco Nación

  • Ingresar al Home Banking o a la web oficial del Banco Nación.

  • Seleccionar la sección “Préstamos Personales”.

  • Simular el crédito indicando el monto y el plazo de devolución.

  • Confirmar la operación y aceptar los términos.

  • Recibir la acreditación en 24 a 48 horas en la cuenta bancaria.

El trámite también puede hacerse presencialmente en sucursales, ideal para quienes prefieren asistencia personalizada. Además, no se exige historial crediticio previo, lo que facilita el acceso a quienes nunca habían solicitado un préstamo bancario.

Requisitos para acceder a los créditos

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia establecen condiciones simples para acceder a los préstamos:

  • Ser jubilado, pensionado o beneficiario de AUH o SUAF.

  • Cobrar los haberes a través de una cuenta del Banco Nación o del Banco Provincia.

  • Tener mayoría de edad y residencia en el país.

  • No se requiere historial crediticio ni presentación de garantías.

Estos requisitos hacen que el programa sea una de las alternativas más accesibles y seguras del sistema financiero argentino para quienes dependen de ingresos fijos de ANSES.

Simuladores online y planificación financiera

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia disponen de simuladores en línea que permiten a los beneficiarios calcular de forma anticipada:

  • El monto total a solicitar.

  • El plazo de devolución.

  • La cuota mensual aproximada.

  • La tasa de interés efectiva.

Estas herramientas son esenciales para planificar el endeudamiento responsable, evitando comprometer más del 30% de los ingresos mensuales. De esta forma, los usuarios pueden comparar distintas combinaciones de monto y plazo hasta encontrar la que mejor se adapte a su situación.

