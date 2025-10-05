AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: pagan más de $390.000 en octubre

AUH neta (80%) : $93.800,77

Tarjeta Alimentar : $52.250

Ingreso total mensual: $146.050,77

Familia con 2 hijos

AUH neta (80%) : $187.601,54

Tarjeta Alimentar : $81.936

Ingreso total mensual: $269.537,54

Familia con 3 hijos

AUH neta (80%) : $281.402,31

Tarjeta Alimentar : $108.062

Ingreso total mensual: $389.464,31

Si alguno de los hijos es menor de 3 años o la madre se encuentra embarazada, se suma el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva los ingresos de un hogar con tres hijos a $433.694,31 en octubre de 2025.

Libreta AUH 2024: cómo cobrar el plus retenido

La Libreta AUH es un formulario que deben presentar cada año las familias beneficiarias. Es indispensable para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal durante el año anterior.

El documento certifica tres aspectos fundamentales:

Controles de salud y vacunación.

Asistencia escolar obligatoria.

Cumplimiento del calendario educativo y sanitario.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Ir a la sección “Hijos” , “Libreta AUH” .

Descargar e imprimir el formulario correspondiente.

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea completado y firmado .

Subirlo nuevamente escaneado o fotografiado en la misma sección.

También puede presentarse en oficinas de ANSES, con turno previo, para quienes prefieran hacerlo de forma presencial.

Por qué es importante no retrasar la presentación

La presentación de la Libreta AUH es obligatoria una vez al año. Si no se realiza por dos períodos consecutivos, la asignación puede suspenderse automáticamente hasta regularizar la situación.

Además de liberar el 20% retenido, este trámite garantiza que los niños y adolescentes mantengan el acceso a controles de salud, vacunación y escolaridad, pilares del programa social.