Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: pagan más de $390.000 en octubre

En octubre 2025, la AUH y la Tarjeta Alimentar actualizan sus montos. Además, quienes presenten la Libreta AUH 2024 podrán cobrar el 20% retenido, que representa un ingreso extra significativo.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar son dos de las prestaciones sociales más importantes que administra la ANSES. Juntas, representan un ingreso esencial para millones de hogares argentinos, especialmente en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo.

Confirman que el bono de ANSES de $70.000 no llegará a todos los jubilados (Foto: archivo).

Durante septiembre de 2025, ambas ayudas se actualizan con nuevos montos, lo que genera la pregunta central de muchas familias: ¿cuánto se cobra si tengo 1, 2 o 3 hijos?

La AUH volvió a actualizarse en septiembre a través de la fórmula de movilidad, que ajusta los haberes en función de la inflación y la recaudación impositiva.

Familia con 1 hijo

  • AUH neta (80%): $93.800,77

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Ingreso total mensual: $146.050,77

Familia con 2 hijos

  • AUH neta (80%): $187.601,54

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Ingreso total mensual: $269.537,54

Familia con 3 hijos

  • AUH neta (80%): $281.402,31

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

  • Ingreso total mensual: $389.464,31

Si alguno de los hijos es menor de 3 años o la madre se encuentra embarazada, se suma el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva los ingresos de un hogar con tres hijos a $433.694,31 en octubre de 2025.

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar

Libreta AUH 2024: cómo cobrar el plus retenido

La Libreta AUH es un formulario que deben presentar cada año las familias beneficiarias. Es indispensable para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal durante el año anterior.

El documento certifica tres aspectos fundamentales:

  • Controles de salud y vacunación.

  • Asistencia escolar obligatoria.

  • Cumplimiento del calendario educativo y sanitario.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH online

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir a la sección “Hijos” , “Libreta AUH”.

  • Descargar e imprimir el formulario correspondiente.

  • Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea completado y firmado.

  • Subirlo nuevamente escaneado o fotografiado en la misma sección.

También puede presentarse en oficinas de ANSES, con turno previo, para quienes prefieran hacerlo de forma presencial.

Por qué es importante no retrasar la presentación

La presentación de la Libreta AUH es obligatoria una vez al año. Si no se realiza por dos períodos consecutivos, la asignación puede suspenderse automáticamente hasta regularizar la situación.

Además de liberar el 20% retenido, este trámite garantiza que los niños y adolescentes mantengan el acceso a controles de salud, vacunación y escolaridad, pilares del programa social.

