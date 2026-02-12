El particular guiño de la China Suárez a Benjamín Vicuña en medio del conflicto con Icardi en Turquía
En medio del revuelo por la noche explosiva de su novio en Turquía y el llamado a Wanda Nara, la China Suárez dio que hablar con una actitud pública relacionada con su ex. ¿Mensaje encubierto o simple coincidencia?
12 feb 2026, 11:20
El particular guiño de la China Suárez a Benjamín Vicuña en medio del conflicto con Icardi en Turquía
LaChina Suárez volvió a quedar en el centro de la escena y, una vez más, su nombre se metió de lleno en el torbellino del Wandagate. En medio del revuelo que se generó cuando Mauro Icardi sorprendió a todos al desarchivar fotos con Wanda Nara durante una noche en Estambul, cada movimiento empezó a leerse con lupa. Y como si fuera poco, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) aseguró después tener pruebas de que el delantero del Galatasaray la llamó de madrugada. En ese contexto cargado de versiones cruzadas y suspicacias, Eugenia tuvo un gesto que no pasó inadvertido.
Horas antes, la actriz había salido a respaldar a su pareja y a desmentir una versión que circuló con fuerza: un video en el que se veía a un hombre muy parecido a Mauro besando a una mujer en el VIP de un boliche en Estambul al que asistió al cumpleaños de un compañero del club. Tras ese descargo, cuando parecía que el tema quedaba ahí, la China volvió a mover las redes con un comentario que muchos interpretaron como un mensaje con doble filo.
La situación se dio en X (ex Twitter), donde una cuenta fanática de la actriz y su pareja compartió una publicación con dos imágenes: por un lado, la puerta del camarín que ella misma mostró de la serie En el Barro (Netflix), con el número “9”; por el otro, una foto del futbolista del Galatasaray acompañada por la frase: “Todos los caminos conducen a él”. El guiño no era menor y rápidamente comenzó a replicarse.
Pero lo que terminó de encender el debate fue la respuesta de la propia China. Entre todas las opciones posibles, eligió una frase cargada de simbolismo y antecedentes. “Mi hilo rojo”, escribió, sumando un corazón rojo que completó el mensaje. Tres palabras que bastaron para que estallaran las interpretaciones.
Desde la cuenta oficial de SQP (América TV) no dejaron pasar el detalle y lanzaron una ironía directa: “Y a Vicuña también, ¿no?”. La referencia no fue casual. El hilo rojo es el título de la película en la que la China Suárez y Benjamín Vicuña se conocieron, se enamoraron y comenzaron una relación que estuvo marcada por el recordado escándalo del motorhome cuando Pampita, por entonces pareja del chileno, los encontró teniendo sexo. Además, él es el padre de sus hijos Magnolia y Amancio.
Así, en medio de un clima ya enrarecido por las fotos desarchivadas y las supuestas llamadas nocturnas, un simple comentario volvió a colocar a la actriz en el centro de todas las miradas. Porque en esta historia, cada palabra parece tener historia propia.
Cuál fue el picante descargo de la China Suárez sobre el nuevo escándalo de Mauro Icardi que después borró
La China Suárez salió al cruce luego de que se hiciera viral un video que mostraba, supuestamente, a Mauro Icardi besando a otra mujer en una fiesta en un boliche de Estambul. Lejos de mantenerse al margen, la actriz eligió responder desde sus redes sociales con un mensaje cargado de ironía y sin vueltas.
A través de una historia de Instagram, fue tajante al referirse a las imágenes que comenzaron a circular con fuerza en las últimas horas. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, lanzó junto a varios emojis de risa, dejando en claro que, según su mirada, el hombre del video no era el delantero del Galatasaray.
Pero no se quedó ahí. En otra publicación, compartió una foto de Lucas Torreira, compañero de equipo de Icardi, como para reforzar su postura frente a las versiones que explotaron en redes y medios. La imagen estuvo acompañada por un mensaje aún más fuerte, en el que apuntó directamente contra la prensa argentina: “Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”.
Con esas palabras, Eugenia dejó clara su indignación ante la difusión del material y la interpretación que rápidamente se instaló en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la embestida digital duró poco. A los pocos minutos de haber publicado las historias, decidió eliminarlas, un gesto que muchos leyeron como una estrategia para descomprimir la situación y evitar que el escándalo escalara todavía más.
Mientras tanto, la trama mediática no da respiro. El supuesto beso, las respuestas cruzadas y el historial reciente entre Icardi, Wanda Nara y la China Suárez volvieron a colocarlos en el epicentro de la escena. Cada movimiento es observado con lupa y cualquier gesto en redes sociales se convierte en combustible para una historia que parece no tener final.