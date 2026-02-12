El particular guiño de la China Suárez a Benjamín Vicuña en medio del conflicto con Icardi en Turquía

Desde la cuenta oficial de SQP (América TV) no dejaron pasar el detalle y lanzaron una ironía directa: “Y a Vicuña también, ¿no?”. La referencia no fue casual. El hilo rojo es el título de la película en la que la China Suárez y Benjamín Vicuña se conocieron, se enamoraron y comenzaron una relación que estuvo marcada por el recordado escándalo del motorhome cuando Pampita, por entonces pareja del chileno, los encontró teniendo sexo. Además, él es el padre de sus hijos Magnolia y Amancio.

Así, en medio de un clima ya enrarecido por las fotos desarchivadas y las supuestas llamadas nocturnas, un simple comentario volvió a colocar a la actriz en el centro de todas las miradas. Porque en esta historia, cada palabra parece tener historia propia.

Cuál fue el picante descargo de la China Suárez sobre el nuevo escándalo de Mauro Icardi que después borró

La China Suárez salió al cruce luego de que se hiciera viral un video que mostraba, supuestamente, a Mauro Icardi besando a otra mujer en una fiesta en un boliche de Estambul. Lejos de mantenerse al margen, la actriz eligió responder desde sus redes sociales con un mensaje cargado de ironía y sin vueltas.

A través de una historia de Instagram, fue tajante al referirse a las imágenes que comenzaron a circular con fuerza en las últimas horas. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, lanzó junto a varios emojis de risa, dejando en claro que, según su mirada, el hombre del video no era el delantero del Galatasaray.

Pero no se quedó ahí. En otra publicación, compartió una foto de Lucas Torreira, compañero de equipo de Icardi, como para reforzar su postura frente a las versiones que explotaron en redes y medios. La imagen estuvo acompañada por un mensaje aún más fuerte, en el que apuntó directamente contra la prensa argentina: “Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”.

Con esas palabras, Eugenia dejó clara su indignación ante la difusión del material y la interpretación que rápidamente se instaló en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la embestida digital duró poco. A los pocos minutos de haber publicado las historias, decidió eliminarlas, un gesto que muchos leyeron como una estrategia para descomprimir la situación y evitar que el escándalo escalara todavía más.

Mientras tanto, la trama mediática no da respiro. El supuesto beso, las respuestas cruzadas y el historial reciente entre Icardi, Wanda Nara y la China Suárez volvieron a colocarlos en el epicentro de la escena. Cada movimiento es observado con lupa y cualquier gesto en redes sociales se convierte en combustible para una historia que parece no tener final.