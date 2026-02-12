Picante crítica de Baby Etchecopar contra Nancy Pazos por encadenarse frente al Congreso: "Conventillos"

"A mí hay algunas figuras que me hartaron, estos conventillos de Nancy Pazos yo no los termino de entender porque me la encuentro en los Martín Fierro y te abraza, besa y adora y después te mata", agregó picante en charla con Pamela David y su equipo.

Y aseguró sobre el rol de los periodistas: "No tenemos que pelearnos por cuestiones ideológicas y tampoco militar el periodismo. Creo que Nancy quiere hacer política y ese es el grave problema que tenemos: que después con todas estas payasadas llega".

"Yo no le pego. Que garpe mucho al aire está bien, el hecho cómo y por qué garpa al aire. Hay mucha gente garpa al aire y no dejan y hay otros que no garpan nada al aire y son maravillosos escucharlos. Hay que ver la calidad y no la cantidad, pero igual no estoy en contra de Nancy", concluyó firme el conductor.

Embed

Qué dijo Nancy Pazos de su imagen simbólica encadenada y amordazada frente al Congreso

Nancy Pazos subió una contundente imagen en las redes frente al Congreso de la Nación durante la marcha contra la reforma laboral donde se mostró encadenada y con una venda en su boca.

En diálogo con C5N, la periodista explicó el motivo de esa acción donde estuvo acompañada de otras personas: "Acá no estamos luchando por el gremio sino por la democracia. El periodismo es el faro y luz de la democracia y lo que hace que los cuidadanos se informen de lo que el poder de turno, cualquiera sea, no quiere que se sepa".

"Siempre el que está en el poder hay cosas que quiere ocultar. El periodismo es investigar y poder poner luz donde los que tienen el poder quieren oscuridad", cerró la periodista, quien por el momento no tiene asegurada su continuidad en el ciclo A la Barbarossa en Telefe.