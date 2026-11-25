Como contrapartida positiva para el bolsillo del beneficiario, el bono de $70.000 tampoco sufre deducciones previsionales ni descuentos de obra social (PAMI), por lo que se deposita al 100% de su valor nominal en la cuenta bancaria del titular.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados el bono de fin de año en diciembre?

El cronograma oficial de acreditaciones comienza el miércoles 9 de diciembre -tras el fin de semana largo- y concluye el miércoles 23 de diciembre, garantizando que todos los titulares cuenten con el refuerzo, su haber y el aguinaldo antes de Nochebuena:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo (con bono proporcional hasta $523.796,70)