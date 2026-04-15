Aparecieron amenazas en colegios de al menos cinco provincias e investigan si es un reto de TikTok
Las autoridades intervinieron y aplicaron los protocolos de emergencia en cada institución afectada. Los mensajes intimidatorios aparecieron escritos en baños y paredes de escuelas.
Directivos escolares mantienen contacto con la fiscalía, equipos de investigación analizan las inscripciones para identificar a los responsables
Una serie de amenazas de tiroteos en escuelas encendió la alarma en distintas provincias del país y obligó a activar protocolos de seguridad, con intervención policial y judicial. Mensajes como “Mañana tiroteo” aparecieron en baños de instituciones educativas, generando preocupación entre directivos, padres y alumnos.
Los primeros casos se registraron en Tucumán, donde autoridades del Colegio Guillermina denunciaron la aparición de una advertencia escrita en los baños que anunciaba un ataque para el 15 de abril. La misma amenaza fue detectada luego en otro establecimiento de la provincia, lo que derivó en un refuerzo de la presencia policial y la intervención de la fiscalía.
El fenómeno no quedó aislado: en la Escuela N°26 de Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires, apareció un mensaje similar escrito en una pared que advertía sobre un supuesto tiroteo, lo que generó reuniones urgentes entre autoridades escolares y reclamos de padres.
Las investigaciones avanzan en varias jurisdicciones y una de las principales hipótesis apunta a un posible reto viral difundido en redes sociales, especialmente en TikTok. En Córdoba también se detectaron mensajes con características similares en escuelas de la capital y el interior, lo que reforzó la sospecha de un patrón repetido.
En Mendoza, la Escuela 4-143 El Algarrobal fue otro de los establecimientos afectados. Allí, una advertencia escrita en el baño motivó la intervención de Policía Científica y la activación de protocolos, mientras algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases por precaución.
Preocupación en las comunidades educativas
Aunque ninguna de las amenazas se concretó, el impacto en las comunidades escolares fue inmediato. En todos los casos se reforzó la seguridad y se mantuvo contacto permanente con directivos y familias para llevar tranquilidad.
Las autoridades reconocen que este tipo de situaciones es reciente y que aún se están adaptando los protocolos de actuación. Además, remarcan la importancia de que cualquier información relevante sea reportada a través de canales oficiales.
Investigación en curso y advertencia oficial
La Justicia busca determinar si existe una coordinación detrás de estos mensajes o si se trata de hechos aislados replicados por estudiantes. En paralelo, las fuerzas de seguridad trabajan para identificar a los responsables.
Desde la Policía advirtieron que este tipo de amenazas no solo generan pánico, sino que también pueden derivar en sanciones penales. Mientras tanto, el foco está puesto en prevenir nuevos episodios y garantizar la seguridad dentro de las escuelas.