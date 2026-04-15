Aparecieron amenazas en colegios de al menos cinco provincias e investigan si es un reto de TikTok

Captura Las inscripciones halladas en establecimientos educativos dieron lugar a denuncias formales, reuniones de equipos directivos y la apertura de investigaciones judiciales.

En Mendoza, la Escuela 4-143 El Algarrobal fue otro de los establecimientos afectados. Allí, una advertencia escrita en el baño motivó la intervención de Policía Científica y la activación de protocolos, mientras algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases por precaución.

Preocupación en las comunidades educativas

Aunque ninguna de las amenazas se concretó, el impacto en las comunidades escolares fue inmediato. En todos los casos se reforzó la seguridad y se mantuvo contacto permanente con directivos y familias para llevar tranquilidad.

Las autoridades reconocen que este tipo de situaciones es reciente y que aún se están adaptando los protocolos de actuación. Además, remarcan la importancia de que cualquier información relevante sea reportada a través de canales oficiales.

HEIKVAYNDBDJNMOD543THAVVRM En Tucumán, las clases se desarrollan con normalidad, pese a la preocupación de las familias y la presencia de móviles policiales en las inmediaciones.

Investigación en curso y advertencia oficial

La Justicia busca determinar si existe una coordinación detrás de estos mensajes o si se trata de hechos aislados replicados por estudiantes. En paralelo, las fuerzas de seguridad trabajan para identificar a los responsables.

Desde la Policía advirtieron que este tipo de amenazas no solo generan pánico, sino que también pueden derivar en sanciones penales. Mientras tanto, el foco está puesto en prevenir nuevos episodios y garantizar la seguridad dentro de las escuelas.