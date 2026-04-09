Tiroteo en la escuela de San Cristóbal: imputaron al segundo adolescente y evalúan si queda detenido

tiroteo-san-cristobal-santa-fe El Gobierno aclaró que en la Argentina ya había indicios de la presencia de este tipo de organizaciones en menores.

Una audiencia clave con final abierto

El proceso es encabezado por el juez juvenil José Boaglio, mientras que la defensa del adolescente está a cargo del defensor público Aníbal Caula.

Tras la lectura de los cargos, se dispuso un cuarto intermedio para debatir las medidas cautelares que se aplicarán durante la investigación.

Uno de los puntos centrales es definir si el menor:

Permanecerá en libertad

Quedará bajo prisión preventiva

La resolución se espera en las próximas horas.

LMBQ5HPGKFG5DB6WRLQXGJGWTU Alumnos de la escuela llegaron a grabar el recorrido del alumno mientras disparaba.

Cómo fue la detención del acusado

El adolescente fue detenido el lunes 6 de abril en un operativo realizado en la intersección de las rutas 11 y 4, cerca del peaje de Nelson. De acuerdo con fuentes de la investigación, el arresto fue resultado de un seguimiento previo sobre domicilios y personas de interés, lo que permitió avanzar en la causa.

Fuerte hermetismo y expectativa por nuevas definiciones

Hasta el momento, no trascendieron detalles completos sobre la calificación jurídica ni sobre el rol específico del imputado, debido al estricto hermetismo que rodea el caso.

Se espera que en las próximas horas la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich, brinde más precisiones sobre el avance de la investigación.