Tiroteo en la escuela de San Cristóbal: imputaron al segundo adolescente y evalúan si queda detenido
La Justicia dispuso un cuarto intermedio para luego discutir las medidas cautelares que regirán durante el proceso. En tanto, también deberá determinar si el apresado queda con prisión preventiva.
Hay un nuevo imputado por el tiroteo en la escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe.
La investigación por el tiroteo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”, en la ciudad santafesina de San Cristóbal, sumó un nuevo avance clave: este jueves imputaron al segundo adolescente detenido, acusado de haber participado en el ataque. Además, se dispuso un cuarto intermedio para luego discutir las medidas cautelares que regirán durante el proceso.
El menor, identificado como N.C., de 16 años, fue señalado como partícipe secundario en el hecho, que conmocionó a la comunidad educativa y mantiene en vilo a la provincia.
Según confirmaron medios locales, la fiscal de menores Carina Gerbaldo imputó al joven por:
Homicidio agravado por el uso de arma de fuego
Doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego
Ambos delitos en concurso real, lo que agrava su situación procesal. La audiencia se desarrolló bajo un fuerte hermetismo en los tribunales locales, con la presencia del acusado en la sala desde las primeras horas de la mañana.
Una audiencia clave con final abierto
El proceso es encabezado por el juez juvenil José Boaglio, mientras que la defensa del adolescente está a cargo del defensor público Aníbal Caula.
Tras la lectura de los cargos, se dispuso un cuarto intermedio para debatir las medidas cautelares que se aplicarán durante la investigación.
Uno de los puntos centrales es definir si el menor:
Permanecerá en libertad
Quedará bajo prisión preventiva
La resolución se espera en las próximas horas.
Cómo fue la detención del acusado
El adolescente fue detenido el lunes 6 de abril en un operativo realizado en la intersección de las rutas 11 y 4, cerca del peaje de Nelson. De acuerdo con fuentes de la investigación, el arresto fue resultado de un seguimiento previo sobre domicilios y personas de interés, lo que permitió avanzar en la causa.
Fuerte hermetismo y expectativa por nuevas definiciones
Hasta el momento, no trascendieron detalles completos sobre la calificación jurídica ni sobre el rol específico del imputado, debido al estricto hermetismo que rodea el caso.
Se espera que en las próximas horas la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich, brinde más precisiones sobre el avance de la investigación.