Signos
signos del zodíaco
ASTROLOGÍA

Arcángel Uriel y el fuego dorado: 4 signos que despiertan su pasión y propósito

El Arcángel Uriel trae claridad, propósito y fuego creativo en medio del cambio en los signos del zodíaco: una chispa de luz que vuelve a encenderte.

Uriel enciende tu mente y tu corazón con el fuego dorado del propósito. Foto: Internet.

Uriel es el portador del Rayo Dorado, la energía que ilumina lo que antes parecía confuso. Bajo el tránsito de Mercurio en Sagitario y el Sol acercándose a Plutón, su fuego se siente como una revelación: las piezas encajan, el propósito se aclara, y lo que antes daba miedo ahora parece emocionante.

El Rayo Dorado de Uriel ilumina tus pasos cuando la mente duda. Foto: Astrología.

¿Hace cuánto no te sentís inspirado? Uriel llega para recordarte que la claridad también es pasión. A veces el entusiasmo no está perdido, solo cubierto de cansancio.

Su energía despeja la mente, ordena las ideas y enciende esa chispa interna que te hace volver a creer en tus talentos.

Su mensaje es claro: “No busques señales, sé la señal.”

Uriel quiere que confíes en tu intuición racional: esa mezcla mágica entre lógica y alma que sabe cuándo algo es para vos.

La luz que transforma lo cotidiano Durante esta semana, la energía del Rayo Dorado se mezcla con vibraciones de renovación mental: ganas de aprender, de crear, de comunicar.

Podés sentir un impulso repentino de escribir, planificar un viaje, empezar un curso o simplemente cambiar tu manera de ver un problema.

image
El Rayo Dorado recuerda que la pasión también es una forma de fe. Foto: Internet.

Uriel no viene a desarmarte, viene a encenderte.

Te muestra que la inspiración no está en el resultado, sino en el proceso. Y que a veces, la claridad llega cuando por fin dejás de forzarla.

El fuego que sana la duda. Plutón en conjunción con el Sol amplifica la transformación interior.

Uriel usa ese fuego para purificar pensamientos negativos: culpa, indecisión, miedo al fracaso. Si venías sintiéndote estancado, este es un tiempo para actuar con fe y estrategia.

Su fuego dorado no quema: ilumina.

Probá escribir tus metas con tinta dorada o poner una vela amarilla mientras meditás. Cada acción consciente es una forma de invocarlo.

Y recordá: la pasión también es una forma de fe.

Cómo vibra en los signos

Géminis – Uriel te inspira claridad mental y confianza para hablar desde el alma.

Leo – El fuego dorado despierta tu pasión creativa. Mostrate sin miedo.

Sagitario – Renacés con ideas y nuevos horizontes: el viaje empieza adentro.

Acuario – Uriel te conecta con tu voz única: compartí tu sabiduría.

Preguntas frecuentes

¿Qué representa el Arcángel Uriel?

Es el mensajero de la sabiduría divina. Su fuego dorado trae claridad, discernimiento y creatividad práctica.

¿Cómo invocar el Rayo Dorado?

Encendé una vela amarilla o dorada y pedí luz para tomar decisiones sabias. Agradecé la inspiración antes de que llegue.

¿Por qué se asocia con la mente y el propósito?

Uriel une pensamiento e intuición: ayuda a transformar las ideas en acciones conscientes y creativas.

