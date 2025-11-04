Arcángel Uriel y el fuego dorado: 4 signos que despiertan su pasión y propósito
El Arcángel Uriel trae claridad, propósito y fuego creativo en medio del cambio en los signos del zodíaco: una chispa de luz que vuelve a encenderte.
Uriel enciende tu mente y tu corazón con el fuego dorado del propósito. Foto: Internet.
Uriel es el portador del Rayo Dorado, la energía que ilumina lo que antes parecía confuso. Bajo el tránsito de Mercurio en Sagitario y el Sol acercándose a Plutón, su fuego se siente como una revelación: las piezas encajan, el propósito se aclara, y lo que antes daba miedo ahora parece emocionante.