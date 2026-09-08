Argentina cayó en las pruebas PISA: qué muestran los resultados desde 2012 y qué cambió en 2025

Si se mira el promedio de los 35 países que la OCDE toma para comparar, la caída en el período 2022 a 2025 a nivel mundial fue de 14 puntos en Lectura y 9 en Matemática, mientras Ciencias se mantuvo relativamente estable.

El Gobierno atribuyó los resultados de PISA 2025 a los aprendizajes acumulados durante “12 años de escolaridad” y al recorrido de los estudiantes por el sistema educativo desde 2013. (Foto: archivo).

Sin embargo, los datos generaron una alerta por el deterioro en los aprendizajes de los estudiantes argentinos y provocaron la reacción del Gobierno. "Los resultados reflejan los aprendizajes acumulados en estudiantes de 15 años de edad, tras 12 años de escolaridad, contemplando su recorrido por el sistema educativo desde 2013", advirtió la cartera de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

"En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno", agrega el comunicado.

En esa línea, completa: "El estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema".

Las mediciones anteriores

Un repaso por las pruebas PISA durante el período que menciona el Gobierno puede aportar información al debate. Los datos de 2015 de Argentina no se pueden comparar porque, según la OCDE, la muestra representó solo al 55% de los jóvenes de 15 años cuando ese porcentaje llega alrededor del 80% en los demás informes. Salvo 2015, los años 2022, 2018 y 2012, sí resultan contrastables entre sí.

En 2022, dos años después de la pandemia por el Covid-19, Argentina obtuvo en Ciencias, 406 puntos. Ese dato representó una suba de dos puntos respecto a los 404 de 2018. En Matemática, el descenso fue de un punto de los 379 de 2018 al 378 de 2022. En Lectura, la caída fue de un punto: bajó de 402 en 2018 a 401 en 2022.

La serie de PISA muestra estabilidad en Lectura y Ciencias entre 2012 y 2022, mientras Matemática ya registraba una caída. El retroceso simultáneo en las tres áreas se profundizó en 2025. (Foto: gráfico generado por IA).

Como 2015 no está disponible para la comparación, se puede tomar el informe anterior de 2012 para contrastar con 2018. En Ciencias, en esos seis años se pasó de los 406 de 2012 a 404 en 2018, con una pérdida de dos puntos. En Matemática, sí hubo una importante caída de nueve puntos de los 388 marcados en 2012 y los 379 de 2018. Pero en Lectura, hubo incluso una mejora de seis puntos de los 396 de 2012 a los 402 de 2018.

Entonces en los últimos 13 años al cotejar con 2025, se observa una fuerte caída en Matemática de 21 puntos. En Lectura, la caída es de siete puntos en total, explicada por la suba de seis puntos que hubo en 2018. Eso hace que el descenso de los 12 puntos de 2025 se recorte a siete puntos. En Ciencias, la variable se mantiene estable hasta la caída pronunciada de 2025 de 13 puntos.

La distracción escolar y la IA

El informe de 2025 destaca que el 55% de los estudiantes argentinos respondieron que sus compañeros se distraen con dispositivos electrónicos durante las clases de Ciencias. Esa misma pregunta en el promedio de la OCDE desciende a 28%.

Además, en Argentina el 37% asiste a escuelas donde se prohíbe la utilización del celular en los establecimientos educativos. En la OCDE esa cifra asciende a 49%. Otra observación que hace la organización es que la probabilidad de distraerse con dispositivos digitales es 19% menor en establecimientos en donde tienen esa restricción.

PISA 2025 es la primera medición realizada en un contexto de uso extendido de la inteligencia artificial: en Argentina, el 52% de los estudiantes afirmó utilizar chatbots para aprender. (Foto: archivo).

En cuanto a la utilización de la inteligencia artificial, 52% de los adolescentes de Argentina contestaron que usan chatbots para aprender. La cifra es de 46% en el promedio de la OCDE. Un 41% lo utiliza para resumir textos que no leyeron y otro 41% lo hace para investigar.

Respecto al clima escolar, el 58% de los estudiantes argentinos dijo que el ruido y el desorden interrumpen las clases de Ciencias. En el registro de la OCDE esa cifra es de 31%. También, el 47% dijo que sus compañeros no escuchan al docente, frente al 29% promedio internacional.

Otra observación es en la puntualidad, el 66% de los alumnos de Argentina aseguró que llegó tarde al colegio al menos una vez en las dos semanas anteriores a la prueba. Ese dato desciende al 50% en la OCDE. El ausentismo se mantuvo en 20% en línea con el promedio internacional que se ubicó en 22%.

Las preguntas que se abren

Los malos resultados generales de Argentina a nivel regional se vienen arrastrando desde 2012, y en 2025, lo que se observa es una abrupta caída en los datos relevados en el país, que van en consonancia con los del promedio mundial. En el último informe, Argentina cayó 13 puntos mientras que Ciencias se mantuvo estable a nivel internacional donde sí hubo caídas significativas en Lectura y Matemática.

De hecho en el informe de la OCDE de 2022 el organismo indicó que "los resultados promedio de 2022 fueron aproximadamente los mismos que en 2018 en Matemática, Lectura y Ciencias".

Se puede acordar en que el descenso marcado en los últimos tres años no guarda una relación directa con la llegada de Javier Milei al Gobierno. Pero la afirmación de los "12 años de escolaridad" que adjudica Capital Humano tampoco parece explicar el origen de la cuestión cuando se observa cierta estabilidad en los datos en ese período, salvo para Matemática.

Si se trata de buscar una explicación, la misma prueba PISA de 2025 trae algunas respuestas al indagar por la utilización de la irrupción de la inteligencia artificial en las aulas. Ese tipo de herramientas apareció en noviembre de 2022 y llegó a las aulas un tiempo después cuando se generalizó su uso. Es decir, PISA 2025 es la primera evaluación en la que se puede empezar a ver la relación de utilización de la IA y el aprendizaje.

Otra cuestión a tener en cuenta es que los chicos de 15 años que participaron de las pruebas, tenían 10 años en 2020 cuando fue la pandemia del Covid-19. La encuesta de 2022 se hizo sobre estudiantes que habían pasado más tiempo escolarizados y tenían 13 años cuando se dictaminó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Y habría que ver a futuro si el impacto de la medida sanitaria no es aún mayor cuando el año escolar cursado a distancia por los estudiantes era a más temprana edad, donde podría estar más comprometidas las competencias en lectura y matemática básicas.

La generación de estudiantes evaluada en 2025 atravesó, por un lado, la pandemia durante una etapa más temprana en su escolarización, y por otro, es la primera en participar de una medición PISA y utilizar la IA en su aprendizaje.