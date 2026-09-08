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El debut soñado de Enzo Fernández en la Champions con Manchester City

El equipo ciudadano venció 2-0 al Porto con un doblete de Erling Haaland y el volante argentino fue titular en su estreno europeo con el conjunto inglés.

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Debut soñado de Enzo Fernández en la Champions con Manchester City. (Foto: X/@ManCity)

Debut soñado de Enzo Fernández en la Champions con Manchester City. (Foto: X/@ManCity)

Enzo Fernández tuvo un estreno soñado en la Champions League con Manchester City. El mediocampista argentino fue titular, se destacó con una asistencia para Erling Haaland y fue una de las figuras del triunfo por 2-0 ante Porto, en Portugal, por la primera fecha de la fase de liga de la temporada 2026-27.

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El encuentro se disputó en el Estádio do Dragão y permaneció igualado hasta el comienzo del segundo tiempo, cuando apareció la conexión entre el campeón del mundo y el goleador noruego para destrabar el partido. Sobre el final, Haaland volvió a convertir y selló su doblete.

Fernández, quien llegó al City hace poco más de una semana procedente del Chelsea en una transferencia de 146 millones de euros, fue elegido como titular por el entrenador Enzo Maresca para el estreno continental.

La apuesta dio resultado: el argentino tuvo una destacada actuación y consiguió su primera asistencia desde su llegada al conjunto de Manchester. El momento clave llegó a los 47 minutos, después de una jugada colectiva en la que participaron Phil Foden, Antoine Semenyo y Rayan Cherki, Fernández recibió la pelota sobre el sector izquierdo del área.

El mediocampista levantó la cabeza y lanzó un centro preciso para Haaland, quien ganó en el área y conectó de cabeza hacia el segundo palo para superar al arquero del Porto y marcar el 1-0. Fue la primera asistencia oficial de Enzo Fernández con la camiseta del Manchester City y llegó justamente en su primer partido de Champions League con el club inglés.

La actuación confirmó el buen comienzo del argentino en su nuevo equipo. Apenas cuatro días antes había realizado su debut en la Premier League, con 76 minutos ante Coventry y participación en la jugada que terminó en el gol del triunfo por 1-0. Después de aquella presentación, Maresca decidió mantenerlo entre los titulares para visitar al Porto.

Manchester City venció al Porto con un doblete de Haaland

El partido había sido equilibrado durante la primera mitad. Manchester City controló buena parte del juego, pero no consiguió romper la resistencia del conjunto portugués y ambos equipos se fueron al descanso con el marcador 0-0. El panorama cambió inmediatamente después del entretiempo con el gol de Haaland tras la asistencia de Fernández.

Porto reaccionó después del 1-0 y adelantó sus líneas en busca del empate, mientras el conjunto inglés tuvo que soportar la presión del equipo local. Cuando el partido entraba en sus últimos minutos, Haaland apareció nuevamente para marcar el 2-0 definitivo y garantizar los primeros tres puntos del City en la nueva edición de la Champions League.

El equipo ciudadano venció 2-0 al Porto con un doblete de Erling Haaland. (Foto: AP)

El equipo ciudadano venció 2-0 al Porto con un doblete de Erling Haaland. (Foto: AP)

El encuentro también tuvo otros dos argentinos como protagonistas. Nehuén Pérez y Alan Varela fueron titulares para Porto, que llegaba invicto como local durante el año pero no consiguió sostener esa condición frente al conjunto inglés.

Haaland quedó a un gol del récord de Sergio Agüero

El doblete tuvo además un significado especial para Haaland. Con sus dos conquistas frente al Porto, el delantero llegó a 35 goles en 39 partidos de Champions League con Manchester City.

De esta manera, quedó a solo un tanto del récord de Sergio “Kun” Agüero, máximo goleador del club inglés en la competición europea con 36 tantos. Manchester City comenzó así su participación continental con una victoria importante como visitante, mientras que Enzo Fernández dio otro paso en su rápida adaptación al equipo.

El campeón del mundo acumula dos partidos consecutivos con participación en jugadas de gol desde su llegada y buscará consolidarse como titular después de un comienzo prometedor con la camiseta del City.

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