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El mensaje íntimo de una prostituta que alertó a La Joaqui de las infidelidades de Luck Ra

Yanina Latorre reveló detalles del escándalo entre Luck Ra y La Joaqui tras conocerse mensajes que expondrían una traición del cantante.

8 sept 2026, 19:21
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A finales de julio, La Joaqui confirmó el cierre de su vínculo con Luck Ra mediante un sentido comunicado. La cantante había expresado en reiteradas oportunidades el profundo cariño que sentía por el cordobés y hasta había manifestado sus deseos de casarse con él.

Después de la ruptura, comenzaron a circular rumores que relacionaban al cantante con Tuli Acosta, una de sus amigas más cercanas. La artista de RKT se encargó de desmentir esas versiones y, en cada aparición pública, mantuvo una actitud afectuosa hacia quien había sido su pareja.

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Sin embargo, con el correr de los días aparecieron nuevos detalles sobre lo ocurrido antes de que ambos pusieran punto final al noviazgo. Esto coincidió con la noticia de que La Joaqui habría comenzado una nueva etapa sentimental junto a Tiago PZK.

En ese contexto, Yanina Latorre reveló en SQP (América TV) un episodio que, según su relato, habría marcado uno de los momentos más difíciles para la cantante. La periodista aseguró que La Joaqui recibió un inesperado mensaje mientras se encontraba en el aeropuerto de Madrid, luego de que Luck Ra decidiera terminar con ella.

¿Por qué la encuentran en el aeropuerto llorando?”, preguntó Yanina, antes de revelar: “Una chica, prostituta, de la nada, le escribe y, con pruebas, le cuenta que en esos cuatro días que estuvo en Ibiza con amigos, alquilaron un barco y contrataron a tres prostitutas ”.

De acuerdo con lo dicho por la conductora, la mujer que se contactó con La Joaqui habría decidido advertirle sobre lo que presuntamente había ocurrido durante el viaje a Ibiza. Según la periodista, además, le habría enviado pruebas para respaldar sus dichos.

Yanina agregó otro detalle acerca de aquella comunicación: “Además le contó que se chapaba a los amigos por un cigarrillo ”.

La conductora sostuvo que la mujer habría tomado la decisión de escribirle a la cantante porque “le dio lástima” verla atravesar ese momento y quiso ponerla al tanto de lo que, según su relato, habría sucedido durante esos días.

Por otra parte, Latorre también describió cómo se habría producido la ruptura y afirmó que Luck Ra habría decidido terminar el vínculo frente a sus amigos: "Luck Ra la dejó adelante de todos los amigos. La echó como un perro".

Que le dijo La Joaqui a Luck Ra

La separación de La Joaqui y Luck Ra estuvo acompañada por distintas versiones sobre lo ocurrido durante los últimos meses de la pareja. En SQP (América TV), Yanina Latorre habló del conflicto y se refirió nuevamente a Tuli Acosta.

"La Joaqui pensó que ellos (por Luck Ra y Tuli Acosta) le faltaban el respeto pero que no tenían sexo. Todos los que la rodeaban a La Joaqui le decían abrí los ojos", dijo la conductora.

"Tuli le lloró, le pidió disculpas, él también, siempre negándole un vínculo sexual. Y a partir de ahí por eso la deja de seguir y que no era tan amiga como ella creía", señaló. Según explicó, tanto Tuli como Luck Ra habrían negado un vínculo sexual, aunque la situación habría provocado un distanciamiento entre La Joaqui y quien consideraba su amiga.

Después, la periodista contó un episodio relacionado con las hijas de la artista. Tras la ruptura, la cantante le habría solicitado al cordobés que retirara de Instagram las fotografías en las que aparecen las menores: "Con La Joaqui vivían prácticamente juntos, dormían en la casa de él o la de ella. De hecho en el Instagram de él todavía están las fotos publicadas de las hijas de La Joaqui y ella le pidió que las borre porque no las quiere ver expuestas ahí porque son sus hijas y para protegerlas. Y él le terminó diciendo que no las baja, que si quiere las baja por la vía legal", comentó la conductora.

Por último, Yanina se refirió al vínculo actual entre ambos y aseguró: "La guerra es total. Ellos ahora están bloqueados".

En pocas palabras

  • Revelación de Yanina Latorre: Una prostituta contactó a La Joaqui en Madrid con pruebas de infidelidades de Luck Ra.
  • Mensaje detallado: La mujer relató que Luck Ra contrató prostitutas en Ibiza y se besó con amigos.
  • Contexto de la ruptura: La Joaqui y Luck Ra terminaron su relación a fines de julio tras rumores de engaño.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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