Política
Santa Fe
Seguridad

Santa Fe: casi 4000 personas participaron de una subasta de autos recuperados del delito

La actividad convocó a casi 4.000 inscriptos en la Estación Belgrano y se convirtió en la más grande del país. El gobernador afirmó que “en Santa Fe se terminó la impunidad”.

Santa Fe: casi 4000 personas participaron de una subasta de autos recuperados del delito

La provincia de Santa Fe organizó la cuarta subasta de bienes decomisados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), en la ciudad de Santa Fe. Del remate participaron 3.910 personas de distintos puntos del país, interesadas en adquirir 157 lotes que incluyeron vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y electrodomésticos.

En su intervención, el gobernador Maximiliano Pullaro participó remarcó que “estamos ante un hecho único en la República Argentina, porque esta subasta se da únicamente en la provincia de Santa Fe. Les estamos mostrando al país y al mundo cómo estamos trabajando contra el narcotráfico, la violencia y el delito”. Pullaro afirmó que se trata de un paso concreto para desarticular la economía de las organizaciones criminales.

El gobernador agregó: “A través de las investigaciones se los detiene, a los violentos se los pone en lugares de alto perfil y prácticamente se los incomunica para que no puedan seguir cometiendo delitos, pero además vamos por sus bienes, para demostrar que la plata que hicieron de manera ilegal en la provincia de Santa Fe no les va a servir absolutamente para nada”.

En otro tramo de su discurso, sostuvo: “No sólo investigamos y detenemos, sino que entendemos que es fundamental sacarles los bienes, la capacidad que tienen para articular y pagar buenos abogados o contadores; impunidad. Quitarles los bienes significa darles un golpe en la estructura del poder económico de las organizaciones criminales”. El mandatario aseguró que estas acciones son una muestra de que “el narcotráfico, el delito y la violencia están retrocediendo”.

Un modelo que la provincia busca extender al resto del país

La vicegobernadora Gisela Scaglia acompañó la actividad y señaló: “Santa Fe es la única provincia que tiene una ley de decomiso que puede hacer este tipo de subastas. Este es el modelo que le queremos llevar a la Nación”. En su mensaje planteó que si existiera una ley de extinción de dominio a nivel nacional, “los narcos que no están en la Provincia de Santa Fe no tendrían ningún bien para seguir haciendo operaciones”.

Scaglia sostuvo además: “Este modelo, donde encerramos a los narcos pero además les quitamos todos sus bienes para que no tengan ninguna posibilidad de seguir haciendo daño en la sociedad, es el que tenemos que replicar en la Argentina”.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó: “Esta es la subasta presencial más grande de la República Argentina. Hoy estamos demostrando que con mucha decisión política, el Estado le quita los bienes que los delincuentes adquirieron a través del delito y con mucho sufrimiento de la ciudadanía”. El funcionario subrayó que la convocatoria masiva “refleja la confianza en estos mecanismos, sustentados en un gran protocolo de seguridad”.

image

El rol de la Aprad en la gestión de bienes decomisados

La Aprad es el organismo provincial que administra bienes y efectos secuestrados o sometidos a medidas judiciales derivadas de delitos o contravenciones, con el objetivo de darles utilidad social. Los vehículos pueden asignarse a la Policía, al Servicio Penitenciario o a instituciones educativas y asistenciales, mientras que otros bienes son destinados a entidades de beneficencia o a remates públicos.

En las tres subastas anteriores realizadas durante la actual gestión se recaudaron 2.326 millones de pesos. Ese dinero, según informó el organismo, se destina a reparar a las víctimas de los delitos, financiar políticas sociales y sostener el funcionamiento de la propia Aprad.

De la actividad participaron también el diputado provincial Pablo Farías, el senador Julio “Paco” Garibaldi, el intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti, el ministro Fabián Bastia, la ministra Victoria Tejeda, la presidenta del Concejo Adriana “Chuchi” Molina y autoridades de la Aprad. La presencia de dirigentes provinciales y locales reforzó el carácter político del evento, que fue presentado como un símbolo de la lucha contra el crimen organizado en Santa Fe.

