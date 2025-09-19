En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
auto
Murió
Córdoba

Tragedia en las Altas Cumbres: un auto cayó 200 metros por un barranco y murió su conductor

Un hombre de 42 años perdió la vida tras despistarse con su vehículo en la ruta provincial E-34, en Córdoba. El auto quedó destrozado y las imágenes son impactantes.

Así quedó el Volkswagen Bora

Así quedó el Volkswagen Bora, color gris, luego del fatal accidente: irreconocible. 

El hallazgo de un Volkswagen Bora gris completamente destruido en el fondo de un barranco de casi 200 metros de profundidad reveló la magnitud de un accidente fatal ocurrido en la ruta provincial E-34, a la altura del kilómetro 26, en la zona de Altas Cumbres, cerca del paraje Río de Los Sauces, provincia de Córdoba.

Leé también Una vidente hizo una devastadora predicción de Thiago Medina tras su accidente y fue duramente criticada
Una vidente hizo una devastadora predicción de Thiago Medina tras su accidente y fue duramente criticada

La víctima fue identificada como Marcelo Rubén Dorao, de 42 años, oriundo del barrio General Bustos de Córdoba Capital, quien viajaba solo durante la madrugada con dirección a Traslasierra. Según informaron fuentes de la Dirección General de la Policía Caminera, el conductor perdió la vida al despistarse y caer por el acantilado.

El siniestro fue detectado cuando efectivos policiales notaron huellas de frenadas, restos de ripio sobre el asfalto y un guardarraíl completamente destruido. Estos indicios activaron el operativo de emergencia que permitió localizar el vehículo siniestrado.

Embed

Durante el operativo, intervinieron Bomberos, el DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo) y el ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes). Los rescatistas descendieron por el barranco y hallaron el auto a unos 200 metros de profundidad, completamente irreconocible por los daños sufridos.

Hallaron el cuerpo a 50 metros de la ruta

A mitad de camino, a unos 50 metros de la ruta, fue encontrado el cuerpo sin vida de Dorao. Según las primeras hipótesis, el hombre habría sido expulsado del auto durante la caída, tras impactar contra un descanso del terreno. Las condiciones climáticas eran óptimas, por lo que se descartó que el clima haya influido en el siniestro.

P6Y7LD6A3VA5XE6IROWYNWMCSI
Los trabajos contin&uacute;an en la zona para intentar rescatar el veh&iacute;culo al fondo del precipicio.&nbsp;

Los trabajos continúan en la zona para intentar rescatar el vehículo al fondo del precipicio.

El comisario Víctor Hugo Pereyra explicó que el vehículo continuará en el barranco hasta evaluar cómo extraerlo, debido a la complejidad de la zona.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
auto Murió Conductor Córdoba
Notas relacionadas
Filtran el estremecedor audio del llamado al 911 tras el accidente de Thiago Medina
El brutal e inesperado accidente de un nene de 8 años en una cancha de fútbol que lo tiene luchando por su vida
El cielo se oscureció en el AMBA y estalló la tormenta y el granizo: hasta cuándo rige el alerta

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar