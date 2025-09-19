Tragedia en las Altas Cumbres: un auto cayó 200 metros por un barranco y murió su conductor

Durante el operativo, intervinieron Bomberos, el DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo) y el ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes). Los rescatistas descendieron por el barranco y hallaron el auto a unos 200 metros de profundidad, completamente irreconocible por los daños sufridos.

Hallaron el cuerpo a 50 metros de la ruta

A mitad de camino, a unos 50 metros de la ruta, fue encontrado el cuerpo sin vida de Dorao. Según las primeras hipótesis, el hombre habría sido expulsado del auto durante la caída, tras impactar contra un descanso del terreno. Las condiciones climáticas eran óptimas, por lo que se descartó que el clima haya influido en el siniestro.

Los trabajos continúan en la zona para intentar rescatar el vehículo al fondo del precipicio.

El comisario Víctor Hugo Pereyra explicó que el vehículo continuará en el barranco hasta evaluar cómo extraerlo, debido a la complejidad de la zona.