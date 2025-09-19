Quién era la mujer policía que chocó contra la puerta de una camioneta y fue atropellada por un colectivo

La muerte de María Cecilia Linares, una teniente primero de la Policía Bonaerense de 39 años, provocó una profunda consternación luego de que se conocieran los detalles del accidente que terminó con su vida.
María Cecilia Linares, teniente primero de la Bonaerense, falleció al ser arrollada por un colectivo luego de caer de su moto tras el impacto con la puerta de una camioneta. La Justicia imputó a ambos choferes y secuestró los vehículos para peritajes.
El episodio ocurrió el jueves 18 de septiembre por la tarde en la colectora de la Ruta 200, a la altura de Padre Mujica. Linares circulaba en su moto Honda Wave 110 junto a su pareja cuando, al pasar frente a un comercio de cerámicas, un hombre de 70 años identificado como Miguel E. abrió de manera imprevista la puerta de su camioneta Ford Ranger gris, sin advertir el tránsito que venía detrás.
El golpe contra la puerta hizo que la moto perdiera estabilidad y la policía cayera sobre el asfalto, justo en el carril opuesto. En ese instante, un colectivo de la línea 504, manejado por Ramón M., de 54 años, la embistió. Pese a que llevaba colocado el casco reglamentario, Linares murió en el lugar, mientras que su acompañante sufrió heridas y fue derivado al hospital Eva Perón.
La investigación está a cargo del fiscal Javier Ghessi, de la UFI N.º 1 de Morón, quien ordenó levantar pruebas en la zona y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas. La causa fue abierta por homicidio culposo y lesiones culposas, con imputaciones tanto para el conductor de la camioneta como para el chofer del colectivo.
Los tres vehículos implicados permanecen secuestrados para la realización de peritajes accidentológicos, que buscarán establecer cómo se desencadenó la tragedia y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.