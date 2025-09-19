Quién era la mujer policía que chocó contra la puerta de una camioneta y fue atropellada por un colectivo

La investigación está a cargo del fiscal Javier Ghessi, de la UFI N.º 1 de Morón, quien ordenó levantar pruebas en la zona y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas. La causa fue abierta por homicidio culposo y lesiones culposas, con imputaciones tanto para el conductor de la camioneta como para el chofer del colectivo.

Los tres vehículos implicados permanecen secuestrados para la realización de peritajes accidentológicos, que buscarán establecer cómo se desencadenó la tragedia y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.