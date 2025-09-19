Mario Pergolini estalló y aclaró que no se burló del llanto de Andy Kusnetzoff: “Está el video”

Embed

“De lo que estábamos hablando era de Moski, de sus ex compañeros llorando y de lo único que hablamos fue de ese tema. No entiendo por qué ayer me encararon un montón de movileros —que no tienen nada mejor que hacer, pobre gente— y me empezaron a preguntar por qué me había burlado de Andy”, se preguntó sorprendido Pergolini.

“Yo no entendía de qué me estaban hablando. Les digo: ustedes no vieron el programa, no saben ni de qué estábamos hablando”, agregó en su intento por despegar aquel segmento humor ácido en Vorterix de lo sucedido con Andy en Urbana Play.

En tanto, a medida que hablaba Mario Pergolini fue levantando presión hasta que disparó visiblemente enojado: “El programa se ve en YouTube, vos podés ir para atrás y verlo. No te podés quedar con un recorte si querés opinar. Si vos sos un nabo que la vida te dio para tirar tiros a otros y ver si con eso la gente se pelea y con eso vivir, entiendo que no quieras averiguar más… pero está el video”.

Al final de su descargo, Pergolini insistió en su postura tratando de aclarar los tantos. “Yo entiendo que lo digan porque yo podría hacer eso, no es que soy una persona que nunca hubiese hecho algo así. Pero ahora que no lo hice, me gustaría que quede claro que no me estaba burlando de Andy. Ni siquiera estaba en mi cabeza el tema. No habíamos hablado de por qué había llorado Andy, ni me importaba tampoco”, concluyó molesto.

Por qué se dijo que Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff

En las últimas horas, circuló la versión de que Mario Pergolini se habría burlado de Andy Kusnetzoff tras reproducir un momento en el que el conductor de Urbana Play se quebró al aire durante su programa radial. El exconductor de CQC habría imitado las lágrimas de Andy utilizando gotas oculares y replicó sus gestos mientras expresaba su emoción por la salida de un compañero, en un acto cargado de ironía dentro de su propio ciclo en Vorterix.

“Me vinieron las lágrimas”, dijo Mario, replicando los movimientos que Kusnetzoff mostró el miércoles 17 de septiembre cuando se emocionó al hablar sobre las dificultades de las personas con discapacidad, y sobre la partida de un colega.

El conductor agregó con humor: “Moski [Lautaro Moschini] se había ido diciendo que... voy a llorar, lo quiero decir llorando”, mientras aplicaba las gotas para simular sus lágrimas. Luego, preguntó: “¿Estoy llorón ya?” y, tras la afirmativa de sus panelistas, continuó con su relato: “Porque cuando hablan de Moski lloran todos. Porque Moski se fue de acá… me vinieron las lágrimas”.

Pergolini también hizo referencia al streamer que había abandonado el programa el mes pasado. “Dijo que se había ido de acá porque no quería hacer nada, porque tenía una profesión. A la semana, publicó ese video, una foto, en donde aclaró un poco lo que le había pasado, previendo la movida de ayer. Ayer se lo ve desde Dubai con un chico con serios problemas nutritivos. Está muy flaco el chico con el que está. Y para mí, el flaco, flaco, flaco, es gente que le pira un poco el cerebro”, señaló.

La imitación generó polémica, ya que muchos interpretaron el gesto de Mario Pergolini como una burla hacia la sensibilidad que Kusnetzoff mostró al abordar temas delicados, como las dificultades de las personas con discapacidad y los desafíos personales que enfrentan. La reacción de algunos espectadores y usuarios en redes sociales fue inmediata, con críticas que cuestionaron si la ironía de Pergolini había cruzado los límites del respeto hacia la emotividad de su colega.