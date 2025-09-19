Patricia Bullrich denunció "golpes todas las semanas" desde el Congreso y defendió el esquema de bandas cambiarias

"Me parece que está claro que el país viene en un sendero de estabilización, de baja de la inflación, de orden público, de superávit, lo que hace que uno pueda planificar", elogió la administración del presidente y señaló que "se ha desregulado un montón de cosas, se ha terminado la ley de alquileres que generaba un mercado totalmente cerrado".

Respecto a los sectores opositores al Gobierno, recordó: "Yo he discutido muchísimas veces que si algo iba a ser difícil era terminar con la Argentina corporativa. Cada uno defiende su juego y cuando el país crece, cada uno se aferra a los privilegios que tiene".

En cuanto al esquema cambiario sostenido por el Ministerio de Economía, afirmó que "el Gobierno decidió tener una banda abajo y arriba, y eso se va a defender y hay con qué".