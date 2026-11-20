Para la Asignación por Embarazo, el esquema es idéntico, con un bruto de $163.123 y un líquido de $130.498,40. En tanto, la AUH por hijo con discapacidad tiene un valor bruto de $531.138, que luego de la retención del 20% ($106.227,60) deja un depósito mensual neto de $424.910,40.

Esquema de liquidación por cantidad de hijos

Para hogares con la Asignación Universal por Hijo o las Asignaciones Familiares del sistema contributivo, el esquema de liquidación para diciembre de 2026 se distribuye de la siguiente manera.

Un titular de AUH con 1 hijo percibirá $130.498,40 netos. Con 2 hijos, el monto neto asciende a $260.996,80. Para 3 hijos, el ingreso neto es de $391.495,20. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo tiene un pago directo de $81.572 sin retención del 20%. La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad establece un importe directo de $265.582.

El 20% retenido mensualmente por ANSES sobre la AUH funciona como mecanismo de condicionalidad sanitaria y educativa. Para cobrar el acumulado anual, el titular debe acreditar los controles de salud, el esquema de vacunación obligatorio y la asistencia escolar de los menores a cargo, ya sea por verificación automática o mediante la presentación de la Libreta AUH.