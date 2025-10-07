Astrología: Los 3 signos que se van a calentar y le van a cortar a sus parejas con la Luna llena en Aries

Y cuando aparece, cuesta pero también abre caminos nuevos. Coraje para soltar Aries no negocia con el miedo.

Si venías con la sensación de “ya no puedo más” en algún vínculo, esta luna te puede dar la fuerza que te faltaba para soltar. No por enojo, sino por respeto propio.

image Hay finales que abren espacio para respirar distinto. Foto: Ideogram, Astrología.

Rupturas que traen aire fresco

No todas las rupturas son guerras. Algunas son un suspiro de alivio después de meses de desgaste.

La Luna llena en Aries empuja a cortar lo que drena energía: trabajos, hábitos, vínculos o excusas.

Si sentís nostalgia o miedo a estar solo, no te castigues: es natural. Lo importante es no confundir apego con amor. El apego ata al pasado; el amor deja ir cuando ya no hay crecimiento. Esta luna te puede doler hoy, pero también es una mano que te empuja hacia la vida que querés.

Tené en cuenta que la energía de la Luna llena en Aries dura unos días más: si podés, evitá decisiones legales o financieras inmediatas; date tiempo para procesar lo que sentís y hablalo con alguien de confianza. Lo que hoy parece urgencia, mañana puede verse con más claridad.

LISTA DE SIGNOS: LOS MÁS DECIDIDOS

Aries: Se anima a decir basta sin vueltas.

Libra: La luna toca tu eje de pareja; decisiones clave en vínculos.

Piscis: Se cansa de dar más de lo que recibe y busca su paz.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué esta Luna llena en Aries provoca rupturas?

Porque ilumina verdades incómodas y nos empuja a actuar donde antes dudábamos.

¿Cómo saber si es momento de terminar algo?

Si hace tiempo pesa más quedarte que irte, escuchá esa sensación: la luna te da la señal.

¿Qué hacer después de cerrar un ciclo con esta energía?

Darte espacio para sentir, descansar y no apurarte a llenar el vacío; primero viene el alivio, después lo nuevo.