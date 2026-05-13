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Se conoció el ranking de sueldos de la MLS: cuánto ganan Messi y De Paul en Inter Miami

La Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA) reveló la actualización de los salarios de la liga norteamericana. ¿En qué puesto se encuentran Lionel Messi y Rodrigo De Paul?

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Se conoció el ranking de sueldos de la MLS: cuánto ganan Messi y De Paul en Inter Miami

El fútbol de Estados Unidos ha dejado de ser solo un destino competitivo para transformarse en un polo económico sin precedentes en el continente. La Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA) dio a conocer el ranking actualizado de los salarios de la liga, confirmando que Lionel Messi sigue liderando con comodidad la tabla de ingresos, mientras que su socio dentro y fuera de la cancha, Rodrigo De Paul, se ha metido de lleno en el Top 3 de los mejores pagos.

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El fenómeno Messi en el Inter Miami no tiene comparación. Según los datos oficiales, el capitán de la Selección Argentina recibe poco más de 28 millones de dólares anuales exclusivamente como salario base, cifra que lo distancia por un margen abismal de cualquier otro colega en el país norteamericano.

Cuánto gana Lionel Messi en el Inter Miami en 2026

La brecha económica que marca el astro rosarino es histórica. Con un ingreso de US$ 28.333.333, el sueldo de Messi supera por más del doble a cualquier otro jugador de la MLS. Para ponerlo en perspectiva, el segundo futbolista mejor remunerado de la liga es el surcoreano Son Heung-min (Los Angeles FC), quien percibe una suma de US$ 11.152.852, menos de la mitad de lo que embolsa el "10" argentino.

Cuál es el sueldo de Rodrigo De Paul en Estados Unidos

El "Motorcito" de la Scaloneta, quien se sumó al equipo rosa a mediados de 2025, ha revalidado su jerarquía internacional también en su contrato. Rodrigo De Paul ocupa el tercer lugar del ranking con un salario de US$ 9.688.320, consolidando la hegemonía del Inter Miami en la parte alta de la tabla financiera.

Este poderío económico se traduce en resultados: las "Garzas" vienen de conseguir un triunfazo por 4-2 ante Toronto como visitantes, encuentro en el que tanto Messi como De Paul anotaron goles, demostrando que la inversión del club tiene un retorno directo en el campo de juego.

Quiénes son los 10 futbolistas mejor pagos de la MLS

El ranking de este año muestra una mezcla de figuras consagradas en Europa y talentos latinoamericanos que dominan la escena. El Top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

  • Lionel Messi (Inter Miami): US$ 28.333.333

  • Son Heung-min (LAFC): US$ 11.152.852

  • Rodrigo De Paul (Inter Miami): US$ 9.688.320

  • Hirving Lozano (San Diego FC): US$ 9.333.333

  • Miguel Almirón (Atlanta United): US$ 7.871.000

  • Emil Forsberg (New York Red Bulls): US$ 6.035.625

  • Sam Surridge (Nashville SC): US$ 5.933.000

  • Ricard Puig Martí (LA Galaxy): US$ 5.792.188

  • Jonathan Bamba (Chicago Fire FC): US$ 5.581.806

  • Thomas Müller (Vancouver Whitecaps): US$ 5.152.504

Es notable observar cómo figuras de la talla de Thomas Müller o Riqui Puig se encuentran significativamente por debajo de las estrellas del Inter Miami. El equipo de Florida volverá a presentarse este miércoles ante Cincinnati, nuevamente de visita, buscando estirar su buen momento deportivo apuntalado por sus figuras franquicia.

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