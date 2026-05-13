Se conoció el ranking de sueldos de la MLS: cuánto ganan Messi y De Paul en Inter Miami

Cuál es el sueldo de Rodrigo De Paul en Estados Unidos

El "Motorcito" de la Scaloneta, quien se sumó al equipo rosa a mediados de 2025, ha revalidado su jerarquía internacional también en su contrato. Rodrigo De Paul ocupa el tercer lugar del ranking con un salario de US$ 9.688.320, consolidando la hegemonía del Inter Miami en la parte alta de la tabla financiera.

Este poderío económico se traduce en resultados: las "Garzas" vienen de conseguir un triunfazo por 4-2 ante Toronto como visitantes, encuentro en el que tanto Messi como De Paul anotaron goles, demostrando que la inversión del club tiene un retorno directo en el campo de juego.

Quiénes son los 10 futbolistas mejor pagos de la MLS

El ranking de este año muestra una mezcla de figuras consagradas en Europa y talentos latinoamericanos que dominan la escena. El Top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

Lionel Messi (Inter Miami): US$ 28.333.333

Son Heung-min (LAFC): US$ 11.152.852

Rodrigo De Paul (Inter Miami): US$ 9.688.320

Hirving Lozano (San Diego FC): US$ 9.333.333

Miguel Almirón (Atlanta United): US$ 7.871.000

Emil Forsberg (New York Red Bulls): US$ 6.035.625

Sam Surridge (Nashville SC): US$ 5.933.000

Ricard Puig Martí (LA Galaxy): US$ 5.792.188

Jonathan Bamba (Chicago Fire FC): US$ 5.581.806

Thomas Müller (Vancouver Whitecaps): US$ 5.152.504

Es notable observar cómo figuras de la talla de Thomas Müller o Riqui Puig se encuentran significativamente por debajo de las estrellas del Inter Miami. El equipo de Florida volverá a presentarse este miércoles ante Cincinnati, nuevamente de visita, buscando estirar su buen momento deportivo apuntalado por sus figuras franquicia.