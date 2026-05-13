La sorpresiva reconciliación de Pampita y Martín Pepa a poco de confirmar la separación: "Él vino a..."

Entrevistada para Infobae, en tanto, Pampita daba algunas señales de la reconciliación con Martín Pepa al señalar que pasaba por un muy buen presente a pura sonrisa.

“Estoy bien, pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien”, aseguró la modelo. Y agregó: “Las cosas se calmaron, cuando hay amor todo se arregla”.

"Mi vida va cambiando minunto a minuto es como una telenovela mexicana. En este minuto estoy muy bien, muy contenta. Se entiende igual la curiosidad del otro porque la gente porque me tienen cariño y me quieren ver contenta", reconoció Pampita, quien hoy se da una nueva oportunidad en el amor con el polista.

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Qué decía Pampita al confirmar la separación de Martín Pepa

A principios de mayo, Pampita confirmó ante los medios su separación de Martín Pepa y reveló qué fue lo que ocurrió entre ellos y los llevó a poner fin al vínculo.

"Estoy separada. No tengo la necesidad de dar explicaciones,no ensucien nada porque no es así", fue el título que tiró la modelo ante los programas LAM, SQP y A la Tarde.

Y agregó con firmeza: "Martín es un amor de persona, yo lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno. No inventen cosas que no son".

“La distancia no la podemos negar, pero está todo bien. Martín es divino, generoso. Todos lo amamos y está todo bien entre nosotros. Vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado. Nada es un fracaso: el tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepienta ”, aseguró la modelo.

Y dejaba en claro que no tenía intenciones de conocer a otra persona: “No estoy para conocer a nadie, ni mucho menos. Todavía no. No sé cuándo me sentiré lista”.