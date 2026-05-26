Últimos días de mayo: los descuentos para jubilados que permiten ahorrar hasta 25% en el súper

Las promociones abarcan distintos rubros esenciales para el consumo diario:
- Supermercados
- Farmacias
- Perfumerías
- Combustibles
- Productos de limpieza
Según el esquema vigente, los descuentos en supermercados arrancan en el 10% y pueden alcanzar el 20% o incluso el 25% en determinadas cadenas y entidades financieras.
Además, algunas promociones permiten comprar en cuotas sin interés y otras eliminan el tope de reintegro, lo que aumenta considerablemente el ahorro final.
El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados
El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados
Banco Nación: reintegros extra con BNA+ y MODO
El Banco Nación se mantiene como una de las entidades con más beneficios para jubilados y pensionados.
Quienes cobran allí sus haberes pueden acceder a un 5% adicional de reintegro utilizando la aplicación BNA+ mediante MODO para realizar pagos en supermercados adheridos.
El beneficio aplica tanto con tarjeta de débito como de crédito y alcanza cadenas como:
- Carrefour
- Coto
- ChangoMás
- Disco
- Jumbo
- Día
- Vea
En los últimos días de mayo, muchos jubilados aprovecharán estas promociones para adelantar compras antes del cierre mensual.
Banco Galicia: descuentos de hasta 25%
El Banco Galicia también mantiene uno de los paquetes promocionales más fuertes para jubilados.
La entidad permite acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados y sumar 3 cuotas sin interés en determinados comercios.
Según el esquema vigente, los reintegros mensuales pueden llegar a:
- Hasta $20.000 en supermercados
- Hasta $12.000 en farmacias y ópticas
El programa está pensado especialmente para aliviar gastos vinculados a alimentos, medicamentos y productos de salud, uno de los rubros que más impacta en adultos mayores.
Banco Supervielle: ahorro en supermercados y farmacias
El Banco Supervielle organiza sus promociones según el día y el rubro.
Los martes ofrece 20% de descuento en supermercados seleccionados como:
- Jumbo
- Disco
- Vea
- ChangoMás
El tope de devolución alcanza:
- $25.000 pagando con tarjeta
- $15.000 utilizando QR
Además, la entidad suma beneficios adicionales:
- 50% de descuento en farmacias adheridas
- 10% de ahorro en combustibles
Cuenta DNI y Banco Provincia: ahorro extra para jubilados bonaerenses
En la provincia de Buenos Aires, quienes cobran mediante Banco Provincia también pueden acceder a promociones usando la billetera virtual Cuenta DNI.
Entre los beneficios disponibles aparecen:
- 5% de descuento en supermercados
- Pagos mediante QR o Clave DNI
- Tope semanal de $5.000
Estas promociones incluso pueden combinarse con otros descuentos bancarios vigentes.
Entre los comercios adheridos aparecen cadenas como:
Cómo consultar qué descuentos están disponibles
Los jubilados y pensionados pueden verificar qué promociones tienen habilitadas ingresando a:
- Los canales oficiales de ANSES
- Los sitios web de cada banco
- Aplicaciones como BNA+ o Cuenta DNI
- Plataformas de promociones bancarias
Allí se detallan los comercios adheridos, los días de vigencia, los topes de reintegro y las condiciones necesarias para acceder a cada beneficio.
Con el cierre de mayo cada vez más cerca, miles de jubilados aprovechan estos descuentos para estirar el bolsillo y reducir el impacto de los aumentos en alimentos, medicamentos y productos esenciales.