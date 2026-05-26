Últimos días de mayo: los descuentos para jubilados que permiten ahorrar hasta 25% en el súper

Las promociones abarcan distintos rubros esenciales para el consumo diario:

Supermercados

Farmacias

Perfumerías

Combustibles

Productos de limpieza

Según el esquema vigente, los descuentos en supermercados arrancan en el 10% y pueden alcanzar el 20% o incluso el 25% en determinadas cadenas y entidades financieras.

Además, algunas promociones permiten comprar en cuotas sin interés y otras eliminan el tope de reintegro, lo que aumenta considerablemente el ahorro final.

El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados

Banco Nación: reintegros extra con BNA+ y MODO

El Banco Nación se mantiene como una de las entidades con más beneficios para jubilados y pensionados.

Quienes cobran allí sus haberes pueden acceder a un 5% adicional de reintegro utilizando la aplicación BNA+ mediante MODO para realizar pagos en supermercados adheridos.

El beneficio aplica tanto con tarjeta de débito como de crédito y alcanza cadenas como:

Carrefour

Coto

ChangoMás

Disco

Jumbo

Día

Vea

En los últimos días de mayo, muchos jubilados aprovecharán estas promociones para adelantar compras antes del cierre mensual.

Banco Galicia: descuentos de hasta 25%

El Banco Galicia también mantiene uno de los paquetes promocionales más fuertes para jubilados.

La entidad permite acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados y sumar 3 cuotas sin interés en determinados comercios.

Según el esquema vigente, los reintegros mensuales pueden llegar a:

Hasta $20.000 en supermercados

Hasta $12.000 en farmacias y ópticas

El programa está pensado especialmente para aliviar gastos vinculados a alimentos, medicamentos y productos de salud, uno de los rubros que más impacta en adultos mayores.

Banco Supervielle: ahorro en supermercados y farmacias

El Banco Supervielle organiza sus promociones según el día y el rubro.

Los martes ofrece 20% de descuento en supermercados seleccionados como:

Jumbo

Disco

Vea

ChangoMás

El tope de devolución alcanza:

$25.000 pagando con tarjeta

$15.000 utilizando QR

Además, la entidad suma beneficios adicionales:

50% de descuento en farmacias adheridas

10% de ahorro en combustibles

Cuenta DNI y Banco Provincia: ahorro extra para jubilados bonaerenses

En la provincia de Buenos Aires, quienes cobran mediante Banco Provincia también pueden acceder a promociones usando la billetera virtual Cuenta DNI.

Entre los beneficios disponibles aparecen:

5% de descuento en supermercados

Pagos mediante QR o Clave DNI

Tope semanal de $5.000

Estas promociones incluso pueden combinarse con otros descuentos bancarios vigentes.

Entre los comercios adheridos aparecen cadenas como:

Día

Carrefour

ChangoMás

Cómo consultar qué descuentos están disponibles

Los jubilados y pensionados pueden verificar qué promociones tienen habilitadas ingresando a:

Los canales oficiales de ANSES

Los sitios web de cada banco

Aplicaciones como BNA+ o Cuenta DNI

Plataformas de promociones bancarias

Allí se detallan los comercios adheridos, los días de vigencia, los topes de reintegro y las condiciones necesarias para acceder a cada beneficio.

Con el cierre de mayo cada vez más cerca, miles de jubilados aprovechan estos descuentos para estirar el bolsillo y reducir el impacto de los aumentos en alimentos, medicamentos y productos esenciales.