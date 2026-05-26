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Últimos días de mayo: los descuentos para jubilados que permiten ahorrar hasta 25% en el súper

ANSES y distintos bancos mantienen promociones especiales para jubilados y pensionados que permiten ahorrar hasta 25% en compras cotidianas.

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Últimos días de mayo: los descuentos para jubilados que permiten ahorrar hasta 25%

Últimos días de mayo: los descuentos para jubilados que permiten ahorrar hasta 25%

Millones de jubilados y pensionados buscan alternativas para aliviar el impacto de los gastos cotidianos. Por eso, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente en mayo una red de descuentos y reintegros automáticos que permite ahorrar en supermercados, farmacias, combustibles, perfumerías y distintos comercios adheridos durante los últimos días de mayo.

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Los beneficios alcanzan a titulares de jubilaciones, pensiones y programas sociales que cobran sus haberes mediante tarjeta de débito bancaria. Una de las principales ventajas es que no hace falta hacer trámites ni anotarse previamente: los descuentos se aplican automáticamente al momento de pagar.

En algunos casos, los reintegros pueden llegar hasta el 25%, dependiendo del banco, el comercio y el medio de pago utilizado.

Cómo funcionan los descuentos para jubilados

El sistema opera de manera automática. Los beneficiarios simplemente deben utilizar la tarjeta de débito donde reciben el haber previsional o, en algunos casos, aplicaciones bancarias específicas.

Las promociones abarcan distintos rubros esenciales para el consumo diario:

  • Supermercados
  • Farmacias
  • Perfumerías
  • Combustibles
  • Productos de limpieza

Según el esquema vigente, los descuentos en supermercados arrancan en el 10% y pueden alcanzar el 20% o incluso el 25% en determinadas cadenas y entidades financieras.

Además, algunas promociones permiten comprar en cuotas sin interés y otras eliminan el tope de reintegro, lo que aumenta considerablemente el ahorro final.

El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados
El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados

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Banco Nación: reintegros extra con BNA+ y MODO

El Banco Nación se mantiene como una de las entidades con más beneficios para jubilados y pensionados.

Quienes cobran allí sus haberes pueden acceder a un 5% adicional de reintegro utilizando la aplicación BNA+ mediante MODO para realizar pagos en supermercados adheridos.

El beneficio aplica tanto con tarjeta de débito como de crédito y alcanza cadenas como:

  • Carrefour
  • Coto
  • ChangoMás
  • Disco
  • Jumbo
  • Día
  • Vea

En los últimos días de mayo, muchos jubilados aprovecharán estas promociones para adelantar compras antes del cierre mensual.

Banco Galicia: descuentos de hasta 25%

El Banco Galicia también mantiene uno de los paquetes promocionales más fuertes para jubilados.

La entidad permite acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados y sumar 3 cuotas sin interés en determinados comercios.

Según el esquema vigente, los reintegros mensuales pueden llegar a:

  • Hasta $20.000 en supermercados
  • Hasta $12.000 en farmacias y ópticas

El programa está pensado especialmente para aliviar gastos vinculados a alimentos, medicamentos y productos de salud, uno de los rubros que más impacta en adultos mayores.

Banco Supervielle: ahorro en supermercados y farmacias

El Banco Supervielle organiza sus promociones según el día y el rubro.

Los martes ofrece 20% de descuento en supermercados seleccionados como:

  • Jumbo
  • Disco
  • Vea
  • ChangoMás

El tope de devolución alcanza:

  • $25.000 pagando con tarjeta
  • $15.000 utilizando QR

Además, la entidad suma beneficios adicionales:

  • 50% de descuento en farmacias adheridas
  • 10% de ahorro en combustibles

Cuenta DNI y Banco Provincia: ahorro extra para jubilados bonaerenses

En la provincia de Buenos Aires, quienes cobran mediante Banco Provincia también pueden acceder a promociones usando la billetera virtual Cuenta DNI.

Entre los beneficios disponibles aparecen:

  • 5% de descuento en supermercados
  • Pagos mediante QR o Clave DNI
  • Tope semanal de $5.000

Estas promociones incluso pueden combinarse con otros descuentos bancarios vigentes.

Entre los comercios adheridos aparecen cadenas como:

  • Día
  • Carrefour
  • ChangoMás

Cómo consultar qué descuentos están disponibles

Los jubilados y pensionados pueden verificar qué promociones tienen habilitadas ingresando a:

  • Los canales oficiales de ANSES
  • Los sitios web de cada banco
  • Aplicaciones como BNA+ o Cuenta DNI
  • Plataformas de promociones bancarias

Allí se detallan los comercios adheridos, los días de vigencia, los topes de reintegro y las condiciones necesarias para acceder a cada beneficio.

Con el cierre de mayo cada vez más cerca, miles de jubilados aprovechan estos descuentos para estirar el bolsillo y reducir el impacto de los aumentos en alimentos, medicamentos y productos esenciales.

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