Revelan por qué Santiago del Moro le habría soltado la mano a Andrea Del Boca tras su vuelta a Gran Hermano

La periodista hizo referencia así a las versiones que circularon durante semanas sobre presuntos privilegios y beneficios que habría tenido la actriz dentro de la competencia.

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Sin embargo, Nico Peralta deslizó otra explicación posible y apuntó directamente al malestar del conductor. “Para mí, Santiago está enojado u ofendido porque no dio notas cuando salió después de su accidente. Se entiende que tenía algo de salud, con la boca, con el holter pero como exparticipante y con su estelaridad, se esperaba que al menos estuviera con Georgina o con Vero. Creo que va por ahí”, opinó.

Lo cierto es que el cambio en el vínculo quedó expuesto y muchos consideran que el conductor le dedica hoy mucho menos tiempo al aire que antes. Pese a todas las especulaciones, hasta el momento Santiago del Moro evitó hacer comentarios públicos sobre el tema.

Por su parte, Ximena Capristo, desde su experiencia como ex participante del reality, fue todavía más contundente al analizar la situación. “No es el mismo que antes, le tira unos palitos picantes”, lanzó sin vueltas.

Luego agregó: “Tiene que ver con las especulaciones, que decían que estaba acomodada y demás. Él tiene el hilo conductor. Uno tiene muchas fichas puestas en ella y desde que volvió, no hizo nada, Brian en cambio, está jugando nivel Dios”, cerró tajante, dejando instalada una incógnita que sigue creciendo: si el conductor finalmente romperá el silencio para aclarar qué ocurre realmente con la actriz.

Qué pasa entre Andrea del Boca y Santiago del Moro - captura SQP

Cuál fue la postura de Santiago del Moro con Andrea del Boca cuando tuvo que irse de Gran Hermano intempestivamente

En medio de las especulaciones por el regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano, a comienzos del mes de mayo Santiago del Moro decidió romper el silencio y explicar públicamente por qué la actriz todavía no había aparecido en las galas, debates ni ciclos relacionados con el reality de Telefe desde su accidentada salida del juego. La ausencia de la participante generó fuertes críticas en redes sociales y muchos seguidores comenzaron a cuestionar tanto a la producción como al conductor del programa.

Lo cierto es que, tras abandonar la competencia en medio de semanas atravesadas por problemas de salud, accidentes y distintas polémicas mediáticas, durante todo ese tiempo la actriz optó por mantenerse lejos de la televisión. Desde entonces, sus únicas apariciones vinculadas al reality fueron a través de publicaciones en redes sociales y algunos comentarios online, algo que no pasó desapercibido entre los fanáticos del ciclo.

Con el correr de los días, en X comenzaron a multiplicarse los mensajes apuntando directamente contra el trato que estaba recibiendo la ex participante. Entre los comentarios que más repercusión generaron, hubo uno dirigido especialmente al conductor del reality. “Señor Santiago del Moro, ¿por qué le dan tanta prioridad a Andrea del Boca si desde que salió (2 veces) nunca fue a ningún programa de Telefe ni streams? ¿No le parece una falta de respeto y que no le están dando la misma posibilidad a todos?”, escribió una usuaria, dejando en evidencia el enojo de parte del público.

TW Santiago del Moro defensa Andrea del Boca

Lejos de esquivar la polémica, por entonces Santiago del Moro decidió responder públicamente y aclaró cuál sería el motivo por el que Andrea del Boca no había participado de ninguno de los espacios oficiales del programa. “Señora, en cuanto esté en condiciones y termine el tratamiento de su boca, ella vendrá como todos. Entre o no a la casa. Es decir, antes o después ahí estará. Eso espero, atentamente”, expresó el conductor, intentando ponerle fin a las especulaciones.

Sin embargo, la explicación no convenció a todos y otro usuario volvió a cuestionar la situación con un mensaje cargado de ironía sobre las actividades que la actriz sí había realizado fuera del reality. “El tratamiento más raro del mundo: no le permite asistir a programas ni cumplir con la rueda de prensa como todos, pero sí puede juntarse a comer y salir con los otros ex GH, grabar tiktoks, salir a hablar en el stream de su hija, ir a ver a Yipio al hotel, etc, etc, etc”, disparó el seguidor.

TW Santiago del Moro defensa Andrea del Boca 1

Ante esa nueva crítica, Santiago del Moro volvió a intervenir y respondió de manera contundente para cerrar el tema. “Nadie tiene la obligación de nada. Relajen un poco”, lanzó el presentador.