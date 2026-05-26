A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE SUPO

Revelan por qué Santiago del Moro le habría soltado la mano a Andrea Del Boca tras su vuelta a Gran Hermano

En medio de rumores y gestos que no pasaron desapercibidos, en SQP expusieron el cambio de trato de Santiago del Moro hacia Andrea del Boca desde su regreso a la casa de Gran Hermano y dieron detalles de lo que habría detrás.

26 may 2026, 14:50
Banner seguínos en google Primicias Ya
Revelan por qué Santiago del Moro le habría soltado la mano a Andrea Del Boca tras su vuelta a Gran Hermano
Revelan por qué Santiago del Moro le habría soltado la mano a Andrea Del Boca tras su vuelta a Gran Hermano

Revelan por qué Santiago del Moro le habría soltado la mano a Andrea Del Boca tras su vuelta a Gran Hermano

El regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a generar revuelo y puso nuevamente bajo la lupa a Santiago del Moro, cuyo cambio de actitud con la actriz no pasó desapercibido para los seguidores del reality. A más de un mes y medio del accidente que obligó a la participante a abandonar el juego, su vuelta mediante el Golden Ticket desató controversia desde el primer momento, sobre todo porque su reincorporación fue decisión de la producción y no del voto del público.

Esa situación alimentó otra vez las versiones sobre supuestos favoritismos hacia la actriz y, en medio de ese clima, muchos televidentes comenzaron a notar un detalle que llamó poderosamente la atención: el trato distante del conductor. Quienes siguen el programa remarcaron que Del Moro ya no se muestra tan cercano ni cómplice como durante la primera etapa de la participante dentro de la casa.

Leé también

Santiago del Moro salió al cruce de Carmiña Masi y explicó la verdad detrás de la deuda que denunció a Telefe

santiago del moro salio al cruce de carmina masi y explico la verdad detras de la deuda que denuncio a telefe

Incluso, en las últimas galas, se percibió cierta frialdad en cada intercambio. A diferencia de lo que ocurría antes de su salida obligada, ahora el conductor casi no la menciona cuando ingresa en vivo y, cuando conversa con ella, suele hacerlo con comentarios irónicos o alguna observación filosa. De hecho, uno de los primeros cruces que tuvieron tras su regreso estuvo relacionado con el reto de Del Moro por la poca predisposición de la actriz para brindar entrevistas luego de abandonar el reality por cuestiones de salud.

Así las cosas, el tema fue debatido en SQP (América TV), donde los panelistas analizaron qué podría haber detrás de este evidente cambio en la relación entre ambos. Allí, Pía Shaw planteó una teoría vinculada a la dinámica actual del juego y al ingreso de nuevos participantes. “Con ella puede hablar del pasado, al menos por ahora. También puede ser que al marcar esta distancia y mostrarse de una forma más fría con ella, hace que no se especule más con ciertas cosas”, sostuvo.

La periodista hizo referencia así a las versiones que circularon durante semanas sobre presuntos privilegios y beneficios que habría tenido la actriz dentro de la competencia.

Embed

Sin embargo, Nico Peralta deslizó otra explicación posible y apuntó directamente al malestar del conductor. “Para mí, Santiago está enojado u ofendido porque no dio notas cuando salió después de su accidente. Se entiende que tenía algo de salud, con la boca, con el holter pero como exparticipante y con su estelaridad, se esperaba que al menos estuviera con Georgina o con Vero. Creo que va por ahí”, opinó.

Lo cierto es que el cambio en el vínculo quedó expuesto y muchos consideran que el conductor le dedica hoy mucho menos tiempo al aire que antes. Pese a todas las especulaciones, hasta el momento Santiago del Moro evitó hacer comentarios públicos sobre el tema.

Por su parte, Ximena Capristo, desde su experiencia como ex participante del reality, fue todavía más contundente al analizar la situación. “No es el mismo que antes, le tira unos palitos picantes”, lanzó sin vueltas.

Luego agregó: “Tiene que ver con las especulaciones, que decían que estaba acomodada y demás. Él tiene el hilo conductor. Uno tiene muchas fichas puestas en ella y desde que volvió, no hizo nada, Brian en cambio, está jugando nivel Dios”, cerró tajante, dejando instalada una incógnita que sigue creciendo: si el conductor finalmente romperá el silencio para aclarar qué ocurre realmente con la actriz.

Qué pasa entre Andrea del Boca y Santiago del Moro - captura SQP

Cuál fue la postura de Santiago del Moro con Andrea del Boca cuando tuvo que irse de Gran Hermano intempestivamente

En medio de las especulaciones por el regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano, a comienzos del mes de mayo Santiago del Moro decidió romper el silencio y explicar públicamente por qué la actriz todavía no había aparecido en las galas, debates ni ciclos relacionados con el reality de Telefe desde su accidentada salida del juego. La ausencia de la participante generó fuertes críticas en redes sociales y muchos seguidores comenzaron a cuestionar tanto a la producción como al conductor del programa.

Lo cierto es que, tras abandonar la competencia en medio de semanas atravesadas por problemas de salud, accidentes y distintas polémicas mediáticas, durante todo ese tiempo la actriz optó por mantenerse lejos de la televisión. Desde entonces, sus únicas apariciones vinculadas al reality fueron a través de publicaciones en redes sociales y algunos comentarios online, algo que no pasó desapercibido entre los fanáticos del ciclo.

Con el correr de los días, en X comenzaron a multiplicarse los mensajes apuntando directamente contra el trato que estaba recibiendo la ex participante. Entre los comentarios que más repercusión generaron, hubo uno dirigido especialmente al conductor del reality. “Señor Santiago del Moro, ¿por qué le dan tanta prioridad a Andrea del Boca si desde que salió (2 veces) nunca fue a ningún programa de Telefe ni streams? ¿No le parece una falta de respeto y que no le están dando la misma posibilidad a todos?”, escribió una usuaria, dejando en evidencia el enojo de parte del público.

TW Santiago del Moro defensa Andrea del Boca

Lejos de esquivar la polémica, por entonces Santiago del Moro decidió responder públicamente y aclaró cuál sería el motivo por el que Andrea del Boca no había participado de ninguno de los espacios oficiales del programa. “Señora, en cuanto esté en condiciones y termine el tratamiento de su boca, ella vendrá como todos. Entre o no a la casa. Es decir, antes o después ahí estará. Eso espero, atentamente”, expresó el conductor, intentando ponerle fin a las especulaciones.

Sin embargo, la explicación no convenció a todos y otro usuario volvió a cuestionar la situación con un mensaje cargado de ironía sobre las actividades que la actriz sí había realizado fuera del reality. “El tratamiento más raro del mundo: no le permite asistir a programas ni cumplir con la rueda de prensa como todos, pero sí puede juntarse a comer y salir con los otros ex GH, grabar tiktoks, salir a hablar en el stream de su hija, ir a ver a Yipio al hotel, etc, etc, etc”, disparó el seguidor.

TW Santiago del Moro defensa Andrea del Boca 1

Ante esa nueva crítica, Santiago del Moro volvió a intervenir y respondió de manera contundente para cerrar el tema. “Nadie tiene la obligación de nada. Relajen un poco”, lanzó el presentador.

Santiago del Moro y Andrea del Boca

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Santiago del Moro Andrea del Boca Gran Hermano

Lo más visto