Brutal robo en Ramos Mejía: arrastraron a una mujer por el asfalto para robarle el auto. 

Embed

La víctima logró levantarse y refugiarse en la vereda con ayuda de su amiga, quien salió al escuchar los gritos. Luego fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica.

En tanto, el auto en el que habían llegado los delincuentes quedó abandonado y terminó chocando contra otro vehículo.

Los delincuentes siguen prófugos

Las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los atacantes, que hasta el momento permanecen prófugos.

El hecho generó fuerte preocupación entre los vecinos, que denuncian un aumento de la inseguridad en la zona.

Embed

Otro robo a pocas cuadras

Horas después del primer ataque, se registró un segundo hecho de inseguridad a solo cinco cuadras, en la esquina de Alvear y Caupolicán.

Allí, cuatro delincuentes en tres motos asaltaron a otra mujer, a quien le robaron la mochila y otras pertenencias. El episodio ocurrió cerca de las 18, en una zona transitada y a metros de un colegio.

Durante el robo, la víctima suplicaba: “No, por favor”, mientras los motochorros le exigían dinero. Automovilistas tocaron bocina y vecinos intentaron intervenir, incluso arrojando objetos, pero no lograron evitar el ataque.