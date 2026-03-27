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Brutal robo en Ramos Mejía: arrastraron a una mujer por el asfalto para robarle el auto

El hecho ocurrió cuando la víctima llegaba a la casa de una amiga. Horas más tarde, a cinco cuadras de allí, otro grupo de delincuentes asaltó a una mujer en la vía pública.

Brutal robo en Ramos Mejía: arrastraron a una mujer por el asfalto para robarle el auto. 

Brutal robo en Ramos Mejía: arrastraron a una mujer por el asfalto para robarle el auto. 

Un violento episodio de inseguridad sacudió a Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. Una mujer fue atacada por al menos tres delincuentes armados cuando llegaba a la casa de una amiga, y terminó siendo arrastrada por el asfalto mientras le robaban el auto, en tanto, el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

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El asalto ocurrió este jueves cerca de las 13 en la calle Cotagaita al 2100. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran la secuencia completa del ataque.

Según se observa en el video, un auto negro se detiene junto a la víctima. De inmediato, tres delincuentes encapuchados bajan del vehículo y la interceptan, mientras un cuarto cómplice permanece al volante.

La mujer intentó escapar corriendo, pero fue rápidamente rodeada. La tiraron al piso, la golpearon en la cabeza y la arrastraron de los pelos sobre el pavimento, en una escena de extrema violencia. Tras el ataque, los agresores la dejaron tendida en la calle, se subieron a su auto y huyeron a toda velocidad.

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La víctima logró levantarse y refugiarse en la vereda con ayuda de su amiga, quien salió al escuchar los gritos. Luego fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica.

En tanto, el auto en el que habían llegado los delincuentes quedó abandonado y terminó chocando contra otro vehículo.

Los delincuentes siguen prófugos

Las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los atacantes, que hasta el momento permanecen prófugos.

El hecho generó fuerte preocupación entre los vecinos, que denuncian un aumento de la inseguridad en la zona.

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Otro robo a pocas cuadras

Horas después del primer ataque, se registró un segundo hecho de inseguridad a solo cinco cuadras, en la esquina de Alvear y Caupolicán.

Allí, cuatro delincuentes en tres motos asaltaron a otra mujer, a quien le robaron la mochila y otras pertenencias. El episodio ocurrió cerca de las 18, en una zona transitada y a metros de un colegio.

Durante el robo, la víctima suplicaba: “No, por favor”, mientras los motochorros le exigían dinero. Automovilistas tocaron bocina y vecinos intentaron intervenir, incluso arrojando objetos, pero no lograron evitar el ataque.

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