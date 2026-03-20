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Las fuertes contradicciones de Luciana Martínez en su defensa sobre el robo al turista: "Incoherente"

Analía Franchín notó ciertas irregularidades en el relato de Luciana Martínez sobre el presunto robo de las pertenencias del turista norteamericano y no dudó en hacérselo saber.

20 mar 2026, 13:07
Las fuertes contradicciones de Luciana Martínez en su defensa sobre el robo al turista: Incoherente
Las fuertes contradicciones de Luciana Martínez en su defensa sobre el robo al turista: Incoherente

Las fuertes contradicciones de Luciana Martínez en su defensa sobre el robo al turista: "Incoherente"

Luciana Martínez salió este 20 de marzo a brindar detalles sobre lo ocurrido con un turista norteamericano en la madrugada del sábado 14 de marzo, quien la denunció por robo bajo la modalidad "viuda negra". Durante su relato, explicó que vivió momentos de violencia y situaciones de transfobia, describiendo cómo el comportamiento del hombre cambió al enterarse de su identidad de género.

En A la Barbarossa (Telefe) escucharon con atención el relato de la ex participante de Gran Hermano, mostrando solidaridad tanto con ella como con todas las personas de la comunidad LGTBQ+ que enfrentan a diario situaciones de violencia y discriminación.

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Sin embargo, mientras analizaban los detalles, formulaban preguntas y trazaban teorías a partir de lo declarado y de lo que se conocía del caso, Analía Franchín advirtió ciertas inconsistencias que llamaron su atención. La periodista no dudó en señalar que algunos puntos del relato no terminaban de cerrar con los elementos verificados, sugiriendo que, aunque la experiencia de Martínez era legítima y dolorosa, había aspectos que requerían un examen más minucioso para contrastar versiones y evidencias.

"Hay algo que no entiendo: ¿por qué llegan las cosas del turista a Cristian?", preguntó Analía."Ahí es donde veo: él, al tiempo, baja de la habitación. Le dije: '¿Qué pasó cuando estabas en el baño?' Me dice: 'Amiga, yo tengo las cosas en mi casa. Me cambio, voy y devuelvo todo'", respondió Martínez.

Lejos de cerrarle la declaración, la panelista insistió: "Las robó. Si vos tenés en tu casa el bolso con pertenencias de otra persona, la robaste. Entiendo que lo defiendas, mi amor, pero las robó".

El ida y vuelta entre ambas sobre este punto continuó. "Interpreto que se lleva las cosas para asegurarse de que vuelva", mencionó Luciana. Pero Franchín volvió a poner en duda la veracidad de su testimonio y enfatizó en optó por devolver las pertenencias porque se hizo mediático el caso: "Si no era noticia, no las devolvía. Era un robo". "Mi amigo no necesita, tiene su trabajo. No roba", defendió.

"Es un relato incoherente. No digo que vos lo tengas, pero el que te dice él", concluyó la integrante del programa de Georgina.

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Qué dijo Luciano Martínez sobre la noche con el turista

Luego de recuperar la libertad el martes 17 de marzo, Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, decidió contar su versión de los hechos sobre la madrugada del pasado sábado 14 de marzo, cuando estuvo con un turista estadounidense que conoció en un boliche de Palermo y que luego la denunció a ella y a su amigo, Cristian Wagner, por el presunto robo de sus pertenencias.

El relato que brindó en A la Barbarossa (Telefe) fue estremecedor. Martínez reconstruyó paso a paso la noche en el hotel donde se hospedaba el turista, detallando cómo se desarrolló el encuentro, la tensión que se generó entre ambos y los momentos de violencia y transfobia que, según su versión, sufrió durante la situación.

“Soy bastante confiada y eso es algo que tengo que mejorar”, reflexionó. La ex Gran Hermano, excarcelada tras la acusación de robo bajo la modalidad de “viuda negra”, relató cómo se dio el encuentro dentro de la habitación del hotel.

“Lo conocí en un boliche de Palermo. Nos invitó unos tragos y fue muy amable. Después se fue con otras chicas que también estaban ahí, mientras yo me quedé bailando con un amigo. Como ellas no quisieron seguir con él, volvió a buscarnos y nos propuso ir a un after en su hotel”, contó.

Visiblemente angustiada, continuó explicando lo que ocurrió dentro del hotel: "Algo en mi instinto me decía que no pase a la habitación pero como estaba con mi amigo (Cristian Andrés Wagner), fuimos. Ahí nos ofreció alcohol, tomamos todos, nos relajamos y no ofreció drogas pero nosotros no aceptamos. Seguimos tomando y cuando me voy al baño, me sigue".

"Él se metió en el baño y como teníamos onda, nos besamos. Él intentó interactuar rápidamente y aunque estaba abombada por el alcohol, accedí. En ese momento, se dio cuenta de que era una chica trans y se pone más violento. Me incomodé, le grito a mi amigo", recordó, describiendo el episodio que la perturbó profundamente.

Según Martínez, el turista no la dejaba salir del baño y su amigo no podía entrar. Cuando finalmente logró salir y comenzar a vestirse, los hombres comenzaron a forcejear, y fue en ese momento que le pidió a Wagner que se retirara. "Lo que pasó después, casi no recuerdo si accedí o no pero todos me dicen que fue abuso", afirmó.

La bailarina mostró que todavía procesa lo vivido y expresó su vergüenza por la información falsa que circuló sobre el caso: "Hubo mucha información falsa, muchas mentiras. Siento que es por ser una chica trans se persigue el prejuicio de las drogas y la prostitución".

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