"Cárcel o bala": la propuesta de José Luis Espert para las Elecciones 2023, en la Cruel Verdad

En ese sentido, consideró que con el delincuente "no hay puerta giratoria". Por otro lado, el legislador afirmó que la gente "no tiene salud en la provincia de Buenos Aires y que el sistema de hipersolidaridad que tiene IOMA no funciona".

Consultado sobre cómo financiaría esos proyectos, Espert respondió que su primera medida sería "echar ñoquis a patadas" y además, "achicar la Legislatura bonaerense".

"Hay que hacer todo lo que sea necesario para beneficiar al ciudadano. En la legislatura hay mucha guita negra y hay que destapar esa olla. Soy gobernador hoy, mañana me presento la Corte Suprema y le reclamo el 100% del impuesto a las Ganancias que le corresponde a la provincia de Buenos Aires", enumeró.