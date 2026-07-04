Leo Messi tuvo un inesperado gesto con Sofi Martínez tras la victoria de Argentina y estallaron las redes

Aunque esas versiones ya habían sido desmentidas, incluso por la propia cronista, el delantero argentino decidió hacerles una referencia pública este viernes. El máximo referente del seleccionado, que acumula siete goles en la presente Copa del Mundo, volvió sobre el tema con humor al momento del saludo y expresó: “Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro. Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”.

Tras esa inesperada intervención, Sofía Martínez buscó dejar atrás el tema para enfocarse en el análisis futbolístico del encuentro. “Vamos a lo que más nos gusta que es nuestro trabajo”, respondió antes de formular su consulta. Sin embargo, también aprovechó para agradecer el gesto del capitán y le dijo: “Gracias, lo valoro mucho”.

Más tarde, durante la transmisión especial de Telefe, la periodista volvió a referirse al intercambio con el futbolista y explicó el sentido de sus palabras. “Tiene que ver con ruidos que a veces se generan en la semana y que no tienen ningún tipo de sentido. Él no tiene por qué aclarar nada y sin embargo lo hizo para aclarar que no hay ningún problema”, sostuvo.

El origen de toda esta polémica se remonta a diciembre de 2022, cuando Argentina derrotó a Croacia y obtuvo el pasaje a la final del Mundial de Qatar. En aquella oportunidad, Sofía Martínez entrevistó a Messi y le dedicó un emotivo mensaje en el que afirmó que había “atravesado a cada uno de los argentinos”. Mientras la escuchaba, el futbolista permaneció en silencio y sostuvo una prolongada mirada que rápidamente se viralizó.

Tiempo después, la propia periodista recordó aquel episodio y explicó que ese contacto visual le había llamado especialmente la atención, ya que nunca antes había vivido una situación similar durante una entrevista con el capitán. Según relató, interpretó esa reacción como una muestra de la emoción que le habían generado sus palabras.

Con el correr de los meses, la atención dejó de centrarse en aquella nota y pasó a las especulaciones que comenzaron a multiplicarse en las redes sociales sobre un supuesto vínculo sentimental entre ambos. Incluso, algunas versiones también involucraron a Antonela Roccuzzo, al atribuirle una supuesta incomodidad frente a la situación.

Ahora, tras el triunfo frente a Cabo Verde y la clasificación a los octavos de final, el comentario de Lionel Messi durante su encuentro con Sofía Martínez sirvió para desactivar, al menos públicamente, los rumores que desde hace años rodean a ambos y dejar en claro que entre ellos no existe ningún tipo de vínculo más allá del profesional.

Por qué Sofi Martínez quedó envuelta en una nueva polémica luego de una entrevista con una figura de la Scaloneta

Después del segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial, donde el equipo ya acumulaba dos triunfos, con tres goles de Lionel Messi y el pase asegurado a los octavos de final, otro nombre comenzó a ganar protagonismo en las redes sociales: Sofi Martínez.

La periodista deportiva se volvió tendencia por una situación que vivió durante una entrevista en la zona mixta con Facundo Medina, una vez finalizado el debut frente a Argelia, encuentro que terminó 3-0 gracias al hat trick de la Pulga. Al finalizar la charla, Sofi Martínez intentó despedirse con un saludo, e incluso pareció buscar un abrazo, pero el defensor ya había girado para retirarse. El gesto quedó inconcluso y ella permaneció con el brazo extendido, una escena que rápidamente se volvió viral.

Como era de esperarse, el episodio generó una catarata de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en convertir el momento en un meme. "Se comió el amague", "el mejor amague del Mundial" y "¿Le volvió a pasar lo mismo?" fueron algunos de los comentarios que más repercusión tuvieron entre los fanáticos.

Esa última frase remitía inevitablemente a lo ocurrido durante el Mundial de Qatar 2022, cuando las entrevistas entre Sofi Martínez y Lionel Messi despertaron una enorme cantidad de especulaciones y hasta involucraron a Antonela Roccuzzo. Tiempo atrás, en la previa del actual certamen, la propia periodista recordó que la esposa del capitán argentino decidió comunicarse con ella para llevarle tranquilidad ante los rumores que circulaban.

"De repente me escribió diciéndome: 'Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida'. Inventaban cosas o se generaba una situación que no tenía por qué existir", relató Sofi Martínez, al recordar el mensaje que recibió de Antonela Roccuzzo para ponerle fin a las versiones que habían surgido en aquel momento.