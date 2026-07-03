Sofi Martínez quedó muda tras la inesperada frase de un famoso argentino y el video se volvió viral

Sofi Martínez volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados del Mundial, aunque esta vez el revuelo fue distinto al que generó durante la Copa de Qatar 2022.
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Sofi Martínez vivió un inesperado momento durante una entrevista que rápidamente se volvió viral y la dejó sin palabras frente a las cámaras.
Sofi Martínez volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados del Mundial, aunque esta vez el revuelo fue distinto al que generó durante la Copa de Qatar 2022.
La periodista de Telefe suele quedar en el centro de la escena cada vez que cubre a la Selección argentina. Días atrás había dado que hablar por un intercambio entre Lionel Messi y Maxi López que captó las cámaras durante la transmisión. Ahora, su nombre volvió a instalarse con fuerza en las redes sociales por un momento muy especial que protagonizó fuera del campo de juego.
La cronista estuvo presente en la histórica victoria de Paraguay sobre Alemania, un resultado que dejó al conjunto europeo eliminado y le permitió al equipo dirigido por Gustavo Alfaro meterse en los octavos de final. Consumada la clasificación, Sofi fue la encargada de entrevistar al entrenador paraguayo, en una charla que rápidamente comenzó a circular y generó una fuerte repercusión entre los usuarios.
Tras la histórica clasificación, Sofi aprovechó el cierre de la entrevista para hacerle un pedido especial. Conociendo su costumbre de regalar frases inspiradoras, la periodista le preguntó si podía despedirse con una de esas reflexiones que ya se transformaron en una marca registrada.
En un primer momento, Alfaro sonrió y prefirió esquivar el pedido. “No... no me hagas tirar, que me da vergüenza. Cuando me pasan todas juntas digo: ‘¿Por qué digo todo?’ No tengo que hablar más”, respondió entre risas durante la transmisión de Telefe.
Sin embargo, cuando parecía que la charla había terminado y ya se retiraba rumbo a los vestuarios, el DT se dio vuelta para cumplir con el deseo de Martínez y regaló una nueva reflexión que volvió a conquistar a los fanáticos.
“Los arrepentimientos en la vida llegan tarde. Llegan cuando los actos están consumados. No hay que arrepentirse”, expresó, provocando una inmediata sonrisa de la comunicadora, que celebró el gesto antes de despedir la entrevista.
En plena cobertura del Mundial, Pablo Giralt y Sofi Martínez protagonizaron un inesperado ida y vuelta que no tardó en viralizarse en las redes sociales. Lo que comenzó como un intercambio habitual entre relator y cronista terminó llamando la atención por una frase del periodista que descolocó a su compañera.
Todo ocurrió mientras ambos trabajaban en la transmisión desde el estadio. En medio de la comunicación entre cabina y campo de juego, Giralt reaccionó con un comentario que sorprendió incluso a quienes seguían la cobertura en vivo.
Tiempo después, fue la propia Sofi quien decidió compartir el detrás de escena en un video de TikTok, mostrando el momento completo y el contexto en el que se produjo el intercambio. Allí se escucha a Pablo Giralt decir: "No rompas más los huevos, ¿puede ser? ¿Te jode?".
Lejos de generar un verdadero conflicto, la situación quedó como una divertida anécdota entre ambos. La periodista tomó el comentario con humor, siguió adelante con su trabajo sin perder la compostura y dejó en evidencia la confianza y complicidad que existe entre los integrantes del equipo de transmisión. El video no tardó en multiplicarse en las redes, donde cientos de usuarios reaccionaron al particular cruce entre los dos periodistas.