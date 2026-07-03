Sofi Martínez quedó muda tras la inesperada frase de un famoso argentino y el video se volvió viral

En un primer momento, Alfaro sonrió y prefirió esquivar el pedido. “No... no me hagas tirar, que me da vergüenza. Cuando me pasan todas juntas digo: ‘¿Por qué digo todo?’ No tengo que hablar más”, respondió entre risas durante la transmisión de Telefe.

Sin embargo, cuando parecía que la charla había terminado y ya se retiraba rumbo a los vestuarios, el DT se dio vuelta para cumplir con el deseo de Martínez y regaló una nueva reflexión que volvió a conquistar a los fanáticos.

“Los arrepentimientos en la vida llegan tarde. Llegan cuando los actos están consumados. No hay que arrepentirse”, expresó, provocando una inmediata sonrisa de la comunicadora, que celebró el gesto antes de despedir la entrevista.

Qué pasó con Sofi Martínez y Pablo Giralt

En plena cobertura del Mundial, Pablo Giralt y Sofi Martínez protagonizaron un inesperado ida y vuelta que no tardó en viralizarse en las redes sociales. Lo que comenzó como un intercambio habitual entre relator y cronista terminó llamando la atención por una frase del periodista que descolocó a su compañera.

Todo ocurrió mientras ambos trabajaban en la transmisión desde el estadio. En medio de la comunicación entre cabina y campo de juego, Giralt reaccionó con un comentario que sorprendió incluso a quienes seguían la cobertura en vivo.

Tiempo después, fue la propia Sofi quien decidió compartir el detrás de escena en un video de TikTok, mostrando el momento completo y el contexto en el que se produjo el intercambio. Allí se escucha a Pablo Giralt decir: "No rompas más los huevos, ¿puede ser? ¿Te jode?".

Lejos de generar un verdadero conflicto, la situación quedó como una divertida anécdota entre ambos. La periodista tomó el comentario con humor, siguió adelante con su trabajo sin perder la compostura y dejó en evidencia la confianza y complicidad que existe entre los integrantes del equipo de transmisión. El video no tardó en multiplicarse en las redes, donde cientos de usuarios reaccionaron al particular cruce entre los dos periodistas.