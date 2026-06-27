En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Colombia
Portugal
MUNDIAL 2026

Colombia igualó 0-0 con Portugal y se quedó con el primer puesto de su grupo en el Mundial

El seleccionado cafetero fue muy superior al conjunto luso en Estados Unidos, pero la tecnología anuló de forma milimétrica el gol de la victoria en el descuento. Con este resultado, el equipo sudamericano avanza como líder y se posiciona en la llave que conduce a un hipotético cruce con la Albiceleste.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: Reuters 

Foto: Reuters 

El cierre de la primera fase de la Copa del Mundo sigue demostrando que las distancias en el fútbol de élite se han acortado drásticamente. Colombia jugó un gran partido contra Portugal y mereció llevarse el triunfo en la ciudad de Miami. El conjunto cafetero llegó a la ansiada anotación sobre el final de las acciones, específicamente en el tercer minuto de tiempo agregado, pero el VAR anuló la conquista del defensor Davinson Sánchez por un offside milimétrico. Hubiera sido un premio de estricta justicia para el desarrollo del juego, debido a que el conjunto sudamericano fue ampliamente mejor que el equipo luso a lo largo de los noventa minutos.

Leé también El problema reglamentario que preocupa a la Selección Argentina de cara a los 16vos de final del Mundial
el problema reglamentario que preocupa a la seleccion argentina de cara a los 16vos de final del mundial

A pesar de la bronca del momento por la intervención tecnológica, la decisión terminó siendo inocua para las aspiraciones del elenco sudamericano. Los cafeteros mantuvieron el primer puesto de la zona con el empate sin goles, una situación que los pone directamente en el camino de Argentina hacia la final por la Copa del Mundo en el cuadro de eliminación directa. Por el contrario, la selección de Portugal tuvo apenas algunos arrestos individuales por intermedio de figuras como Bruno Fernandes y de Rafael Leão en el segundo tiempo, pero adoleció notablemente de una falta de identidad en lo colectivo.

Más allá de las tablas en el marcador, Colombia le demostró al mundo que sus dos primeras victorias en el Mundial no fueron producto de las casualidades. El elenco conducido por el estratega argentino Néstor Lorenzo tiene una propuesta futbolística sumamente sólida y fluida. En esta sintonía, James Rodríguez tuvo un gran partido, haciéndole honor a la camiseta número 10 de Carlos "El Pibe" Valderrama y superándolo de forma oficial como el colombiano con más presencias de la historia en Mundiales, al alcanzar los 11 partidos disputados.

Incluso en el tramo final del match, cuando las piernas pesaban, el recambio respondió de gran manera: cuando Juan Fernando Quintero reemplazó a James en el terreno de juego, también fue sumamente importante para mantener el dominio del balón. A los dirigidos por Lorenzo sólo les faltó el gol en Miami o, más bien, que la tecnología les convalidara el que lícitamente habían elaborado.

Contra quién juega Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial

Al haber defendido con éxito la cima de la tabla de posiciones en esta última jornada, el panorama de los cruces quedó sentenciado. El rival de Colombia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo será la selección de Ghana, un compromiso donde los sudamericanos buscarán ratificar las excelentes sensaciones colectivas que arrastran desde el debut.

Contra quién jugará Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial

Por haber finalizado en la segunda ubicación de la zona tras el empate en Miami, el seleccionado luso tendrá que afrontar una llave de extrema complejidad. A Portugal lo espera la selección de Croacia en los 16avos de final, lo que garantizará un choque de leyendas absolutas del fútbol moderno: Cristiano Ronaldo frente a Luka Modri.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Colombia Portugal Mundial 2026
Notas relacionadas
Escándalo en Uruguay: la drástica medida que tomó la AUF contra el plantel tras quedar eliminado del Mundial
Con goles de Lo Celso y Lautaro Martínez, Argentina le gana a Jordania en el cierra la fase de grupos del Mundial
Colombia venció a Congo y aseguró su clasificación en el Mundial 2026 con un gol agónico de Daniel Muñoz

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar