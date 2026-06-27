Colombia igualó 0-0 con Portugal y se quedó con el primer puesto de su grupo en el Mundial

Contra quién juega Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial

Al haber defendido con éxito la cima de la tabla de posiciones en esta última jornada, el panorama de los cruces quedó sentenciado. El rival de Colombia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo será la selección de Ghana, un compromiso donde los sudamericanos buscarán ratificar las excelentes sensaciones colectivas que arrastran desde el debut.

Contra quién jugará Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial

Por haber finalizado en la segunda ubicación de la zona tras el empate en Miami, el seleccionado luso tendrá que afrontar una llave de extrema complejidad. A Portugal lo espera la selección de Croacia en los 16avos de final, lo que garantizará un choque de leyendas absolutas del fútbol moderno: Cristiano Ronaldo frente a Luka Modri.