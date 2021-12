Mientras Vizzotti aclaró que dependerá de la evolución de los contagios y que el objetivo es retrasar lo más posible la llegada de la tercera ola de coronavirus al país con la mayor cantidad de gente con el esquema completo de vacunación, "por ahora no" evalúan cierres de fronteras para evitar que Ómicron se transforme en circulación comunitaria.

Sobre todo en el verano, cuando se prevé lleguen turistas de todo el mundo, por ahora, admiten desde el Gobierno a A24.com, que "el plan es completar esquemas de vacunación y refuerzos" a los mayores de 60 años y personas con comorbilidades.

No obstante, Vizzotti no descartó la posibilidad de que el pase sanitario alcance a actividades del sector privado y provincias: "Cada provincia definirá su estrategia", señaló la ministra de Salud en declaraciones a A24.

La provincia de Buenos Aires se suma al pase sanitario para sectores privados

kicillof.jpg Kicillof respaldó la posibilidad de aplicar un pase sanitario en Provincia: "Está en juego una cuestión de salud pública" (Foto: Telam).

A Tucumán, que fue la primera provincia en aplicarlo, este lunes se sumó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al anunciar que "a partir del 21 de diciembre, en lo eventos masivos hay que poder acreditar la vacunación con dos dosis desde los 13 años."

"Esto se acredita con la aplicación Vacunate Buenos Aires, con Mi Argentina o con el carnet físico de vacunación. dijo Kizillof en una conferencia de prensa en la que anticipó que el pase sanitario con dos dosis de cualquiera de las vacunas anticovid-19 será obligatorio "para actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados".

La obligación del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires alcanzará también a "la realización de trámites ante organismos públicos provinciales y municipales, para trámites presenciales también en entidades privadas y para trabajadores que realicen atención al público, va a ser necesario de contar con el pase libre con vacuna".

Los alcances de pase sanitario será decisión de cada provincia

La lógica en la Casa Rosada es que como "la nueva variante es menos letal que la variante Delta, pero más contagiosa", mientras se sigue analizando la evolución de la situación epidemiológica en el mundo, "el plan no puede ser volver a cerrar actividades" completas, justo en medio de la crisis y cuando se está recuperando la actividad económica.

El objetivo de la Casa Rosada es retrasar lo más posible eventuales medidas para controlar lo que ya se sabe, será la tercera ola que no se podrá evitar, como está afectando a Estados Unidos, Europa y Sudáfrica.

El objetivo mientras ganan tiempo, es terminar de vacunar a toda la población, y en ese marco, desde el Gobierno impulsan una fuerte campaña para convencer a los anti-vacunas o personas que tienen temor a volver a sufrir efectos secundarios que tuvieron con la primera inoculación.

El Gobierno insiste en que "las vacunas son seguras" y ya empezó a negociar nuevas compras para la etapa que se viene. En ese marco, el canciller Santiago Cafiero se reunió este lunes con el embajador argentino ante Rusia, Eduardo Zuain con la asesora presidencial Cecilia Nicolini y la secretaria de Relaciones Económicas internacionales, Cecilia Todesca Bocco.

La reunión fue un día después de que la ANMAT aprobara de emergencia el uso de la nueva vacuna anticovid producida por la Federación Rusa: la Sputnik Light.

"Si no estamos todos vacunados con las segundas dosis antes de marzo, estamos en el horno", se escuchó decir a una alta funcionaria en la Casa Rosada.

a frase refleja el alerta con que toma el Gobierno la aparición de la nueva variante y el desconocimiento sobre la evolución de la pandemia en el mundo: Cuando empiece el otoño podría llegar al nuevo pico de contagios, tras las reaperturas de actividades espectáculos masivos y la reapertura al turismo nacional e internacional, sin restricciones en el país.

Para eso, el Gobierno apuesta al "pase sanitario" para controlar la circulación de personas inmunizadas al menos con las actuales vacunas, mientras la comunidad internacional analiza la eficacia de las vacunas ante la nueva cepa.

El Gobierno en alerta por las fiestas y las vacaciones de verano

¿Qué evalúa hacer el Gobierno para el ingreso de turistas del exterior y la circulación interprovincias?

Fuentes de los ministerios de Salud y de Interior consultadas por A24.com, coincidieron en que por ahora el Gobierno nacional no evalúa entre las medidas para controlar la circulación del virus de cara a la mayor circulación de personas durante las fiestas y la temporada de verano, por ahora está fuera de todo análisis volver a cerrar las fronteras.

Sin embargo, entre las medidas que evalúan -la última decisión será del Ministerio de Salud nacional de acuerdo a cómo evolucione la curva de contagios en las próximas semanas- es concentrarse en avanzar cuanto antes en completar los esquemas de segundas dosis de vacunación a quienes por cualquier razón se aplicaron la primera y no asistieron a inocularse la segunda dosis, pese a haber disponibilidad de vacunas en el país.

En la Casa Rosada calculan que en esa situación hay alrededor de 6 millones de personas que no se vacunaron con la segunda dosis y son personas de entre 18 y 40 años, que en su mayoría advierten menos peligro ante el control de la situación de la pandemia alcanzada en el país este año, con casi el 80% de la población vacunada, y que "no quiere volver a pasar por los síntomas que le generaron las primeras dosis, con malestar físico en la primera semana.

Otro grupo al que el Gobierno intentará convencer de vacunar estas semanas a partir de la implementación del "pase sanitario" es a los menores de 3 a 17 años, cuyos padres temen por los efectos secundarios, en muchos casos, aconsejados por pediatras que consideran que el coronavirus no es un riesgo para los niños, y que las vacunas de emergencia, no son seguras.

A esos sectores estará orientada la batería de publicidad oficial en busca de completar las segundas dosis.

¿Qué dice el Ministerio de Salud?

Vizzotti explicó que primero se utilizará en las situaciones de más riesgo y luego las jurisdicciones pueden ampliarlo. “Con la herramienta de un pase para las actividades de más riesgo, cada una de las jurisdicciones puede avanzar en solicitarlo para otras que considere convenientes”, detalló Vizzotti.

La ministra de Salud advirtió que la nueva variante de coronavirus "al tener tantas mutaciones da la sensación de que la Ómicron es más contagiosa, pero menos letal, los pacientes son asintomáticos o muy leves".

Sin embargo, opinó que "todavía no sabemos si Ómicron escapa a las vacunas, pero sí sabemos que es mejor tener las dos vacunas" y aseguró que "no buscamos que no haya casos, buscamos que los casos sean lo más leves posible". En ese marco, Vizzotti detalló: "Estamos trabajando para tener pase sanitario esta semana".

¿Qué dice el Ministerio de Turismo?

Desde el Ministerio de Turismo aclararon a A24.com que "la situación de ingresos de turismo internacional al país sigue igual: ingreso libre con esquema completo de vacunación y PCR negativo con 72 horas de anticipación".

En cambio, por ahora no estudian aplicar el pase sanitario para los turistas que circulen entre distintas provincias, de cara a la temporada de verano.

"No hay ninguna restricción interjurisdiccional. El pase sanitario es para eventos masivos, no para viajar de un lugar a otro, futbol, recitales y eventos de ese tipo", aclararon en el entorno del ministro Matías Lammens, ante la consulta de este portal.