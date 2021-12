El estudio fue titulado “Pulmonary edema in COVID-19 treated with furosemide and negative fluid balance (NEGBAL): A different and promising approach” y fue publicado hace una semana en la prestigiosa revista científica “Journal of Clinical Medicine“, con sede en Suiza.

Además, el equipo de especialistas de Terapia Intensiva, Cardiología y de Imágenes que llevó adelante la investigación, modificó el enfoque terapéutico e informó que los resultados han sido, y siguen siendo, según cuentan los profesionales involucrados "sorprendentemente positivos", ya que ningún paciente de la serie reportada requirió ventilación mecánica y todos mostraron una notable mejoría, revirtiendo a una condición respiratoria estable.

En diálogo con Cadena 3, el médico José Luis Santos, coordinador de Terapia Intensiva de la Clínica Colón, contó: "Es una investigación que hicimos sobre 20 pacientes con Covid grave, en los cuales aplicamos una estrategia diferente y novedosa". Y agregó que al darle diuréticos "el paciente elimina el exceso de líquidos retenidos. Esto lo hicimos basándonos en observaciones de las tomografías de los pacientes con Covid grave, en donde veíamos signos directos de que el paciente estaba teniendo una sobrecarga de líquidos".

"A esto nosotros los reinterpretamos y sospechamos que se trataba de un edema pulmonar por Covid", detalló el médico, y dijo que los pacientes empezaban a mejorar "la oxigenación, el cuadro clínico y la tomografía" en los días posteriores a la aplicación del tratamiento.

Los detalles del tratamiento contra el coronavirus que probaron en Mar del Plata

Los médicos precisaron en el paper científico que entre el 22 de junio y el 16 de agosto de 2021, un total de 69 pacientes con COVID-19 fueron derivados al centro médico "Clínica Colon" ubicado en Mar del Plata.

En los resultados, detallaron: "Se analizaron los datos de 20 pacientes críticamente enfermos con COVID-19 confirmado por laboratorio. La edad media de los pacientes fue de 52,9 años, 13 eran varones. De los 20, 14 tenían comorbilidades y 11/20 habían recibido la primera dosis de vacuna. En lo que respecta a factores de riesgo, 6 pacientes tenían obesidad, 4 pacientes hipertensión, 2 con EPOC, y no hubo casos de asma o fibrosis pulmonar.

"Aunque se trata de un estudio con varias limitaciones, este abordaje fisiopatológico del edema pulmonar y la sobrecarga de volumen debido a la regulación a la baja de la ECA2 y la neumonitis más edema, el “doble golpe” muestra una perspectiva prometedora", advirtieron los médicos liderados por el doctor José Francisco Santos junto a su equipo de científicos argentinos.

Y concluyeron: "Tenemos la esperanza de que estos hallazgos fomenten la investigación hacia este enfoque fisiopatológico y terapéutico en Covid-19. Son necesarios estudios de casos y controles prospectivos, aleatorizados y multicéntricos para determinar si esta perspectiva fisiopatológica diferente tiene una base real o si se trata de una mera coincidencia de una hipótesis atractiva pero fallida".