Chau al dólar y al dólar digital: cómo el ahorro se diversifica con otras criptomonedas y tokens

Y si bien se estima que esta tendencia continúe en 2024, ya se observa la diversificación del ahorro en otras criptomonedas como el Bitcoin y Ether (de la red Ethereum). Aunque, también, la búsqueda de inversiones en tokens de la economía real, como método para resguardar valor y generar ganancias extras.

Criptomonedas: por qué la adopción es tan masiva en Argentina

Según el índice de adopción global cripto 2023 de Chaynalysis, Argentina se encuentra segundo en Latam, luego de Brasil, y en el puesto quince a nivel mundial.

Las razones pueden ser varias, pero la devaluación constante, una de las inflaciones más altas del mundo, sumado a la restricción de acceder al dólar, han obligado al ciudadano común a tener que aprender sobre billeteras virtuales y dólares digitales. Aunque, hay un motivo adicional: Argentina viene construyendo un ecosistema IT fuerte y talentoso.

AL respecto, su capital humano entendió que emprender y tener clientes en el exterior es la mejor opción, y se creó un "polo tecnológico de exportadores de servicios" que puede ser la envidia de cualquier país desarrollado.

Es así como Argentina posee la mayor cantidad de desarrolladores per cápita en toda Latinoamérica que, en su gran mayoría, eligen ganar en cripto no sólo por su facilidad de envío, sino porque al permitir el anonimato y al no estar aún regulado, evita tener que pasar por el sistema impositivo actual.

Ahorrar en otras criptomonedas y tokens

En este sentido, Guillermo Escudero, gerente de Alianzas Estratégicas Globales de CryptoMarket, resalta que hay que considerar otras criptomonedas más allá del dólar digital, como lo es el Bitcoin.

“Si consideramos los últimos 4 años de Bitcoin vemos un crecimiento fuerte, dado que para diciembre de 2019 el precio de Bitcoin tocaba los USD 7.000, pero a pesar de la coyuntura la dominante del mercado cripto supo sortear varios obstáculos desde mercados inestables a raíz del COVID-19 hasta la caída del gigante FTX”, explica.

A su vez, la segunda criptomoneda más importante en el mercado es Ether (de la red Ethereum). En ese sentido, comentó que se puede hacer un análisis similar: “La segunda dominante de mercado da un retorno de 4 años del 1438%, y descontada la inflación acumulada de ese periodo, daría un 1180%, lo cual evidencia que el mercado cripto en los últimos periodos fue mucho más atractivo que otros activos del mercado”.

Por su parte, Ramiro Raposo, VP de Growth en Bitwage, confirma el dato sobre la tendencia de cobro en otras criptomonedas. “En los últimos años es notable el creciente nivel de adopción de la gente a través de las stablecoins, que permiten así una nueva forma digital de preservar el valor del patrimonio”. Además, destaca: “Observamos cómo en países más estables que la Argentina, cada vez más usuarios eligen cobrar sus ingresos en Bitcoin como forma de obligarse a ahorrar e invertir parte de sus honorarios en esta moneda”.

A su turno, Leo Elduayen, CEO y Cofounder de Koibanx, reflexiona: “Vemos que cada vez hay más wallets digitales y más canales de interoperabilidad donde incluso se pueden pagar servicios usando cripto o un activo tokenizado, y esto es lo que va a seguir trayendo mucho dinamismo al sistema financiero”.

El auge de la tokenización de activos

La tokenización, otro fenómeno emergente, agrega una nueva capa de diversificación a los ahorros. La capacidad de representar activos físicos, como bienes raíces u obras de arte mediante tokens digitales, ofrece oportunidades antes inimaginables. Esta nueva forma de inversión no sólo democratiza el acceso a activos de alto valor, sino que también aumenta la liquidez y la accesibilidad.

Álvaro Castro Burgueño, cofundador y Chief Portfolio Officer de Rext, indica que “ante este escenario de gran volatilidad, la tokenización de propiedades resulta de gran atractivo para aquellos ahorristas e inversores que quieren generar retornos más estables, y mantener un potencial de revalorización interesante”.

Por ejemplo, señala, “si tenemos en cuenta que el Real Estate en Estados Unidos fue la inversión más rentable de los últimos 20 años, superando incluso la performance de S&P 500, poder acceder a invertir en inmuebles allí desde sólo USD 1.000, sin burocracias, y recibir retornos mensuales en dólares, es más que interesante”.

De esta manera, la diversificación inteligente no se trata sólo de repartir fondos en diferentes clases de activos, sino de adaptarse a las innovaciones del mercado.

Por lo tanto, integrar criptomonedas y tokenización en la estrategia de ahorro e inversión no sólo optimiza la diversificación, sino que también posiciona a los inversores o ahorristas en la vanguardia de las oportunidades financieras del siglo XXI.