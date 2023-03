Criptomonedas: qué entienden los argentinos cuando se habla de estos activos digitales

De cualquier forma, pese a esto, las criptomonedas -con Bitcoin- a la cabeza están en boca de la mayoría de los argentinos. Según un relevamiento de Kantar, apenas un 8% no escuchó hablar de cripto, aunque aclara el informe de la empresa de consultoría que “la mayoría aún no sabe bien de qué se trata”.

Qué saben los argentinos sobre criptomonedas

Las criptomonedas son activos digitales con cifrado criptográfico que, en los últimos años, se han convertido en un instrumento financiero atractivo y requerido.

Para unos, como medio de ahorro y, para otros, los 'early adopters', como moneda de cambio confiable en reacción a la inflación global, surgida incluso en economías tradicionalmente más estables.

Sin embargo, qué sabe el argentino promedio sobre criptomonedas. En ese aspecto se centró la encuesta a nivel país que realizó la consultora especializada en análisis de insights, y en la cual buscaron revelar el grado de conocimiento y utilización de este nuevo activo digital en el mercado nacional.

“Las criptomonedas se perciben como parte de un nuevo mundo financiero que no muchos terminan de comprender”, señala Sebastián Corzo, director de Marketing en KANTAR división Insights.

Seguridad financiera, clave para los argentinos

En medio de una historia de altibajos, la seguridad financiera es un valor fundamental para los argentinos: 74% de los encuestados afirma que es muy importante minimizar los riesgos con el dinero.

Sin embargo, al mismo tiempo, el público argentino se percibe abierto a experimentar cosas nuevas y mira con gran atención a las criptomonedas, aunque se trate de un mundo cambiante y dinámico.

En efecto, los argentinos están interesados en esta nueva moneda digital y, si bien se trata de algo que recién inicia, “en el futuro formará parte de la sociedad”, asegura el reporte. Y destaca que “el segmento más joven se muestra más interesado en esta novedad”.

Por otro lado, los encuestados manifestaron que las criptomonedas constituyen una alternativa de inversión plena de atractivos, pero no exenta de riesgos.

“En el mercado local todavía no hay suficiente educación financiera en ese sentido”, analiza la encuesta. Si bien esta novedad está en boca de todos (solo el 8% no escuchó hablar de ellas), la mayoría todavía no conoce bien de qué se trata.

“Para el común denominador de los argentinos, todavía existen dudas que frenan su adopción”, reconoce Corzo.

En efecto, “diversas situaciones de dificultades financieras nos han hecho más desconfiados y cuidadosos con el dinero, por eso todavía hay que recorrer un largo camino antes de generalizar la utilización de estos activos financieros digitales en nuestro país”, finaliza el analista.