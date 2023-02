Criptomonedas: una plataforma argentina presentó un código abierto para darle transparencia a la industria cripto

Esta nueva e innovadora propuesta enmarca un proyecto de código abierto y trustless que permite demostrar la solvencia de una empresa sin comprometer la privacidad de los usuarios gracias a la criptografía.

“La Prueba de Solvencia busca elevar el estándar de transparencia en la industria de las criptomonedas y potenciar la confianza del ecosistema a través de un código abierto para que más empresas del sector cripto lo adopten”, destacaron desde la compañía.

En el lanzamiento, que se realizó en sus oficinas ante miembros de organismos públicos y referentes del ecosistema, explicaron que su intención es incentivar el uso del código para que otras plataformas del mercado puedan adoptarlo fácilmente.

Criptomonedas: qué es una prueba de solvencia

Básicamente, la prueba de solvencia es un método que permite verificar que el importe total de las reservas custodiadas por la empresa (activos) sea igual o superior al total de los pasivos, asegurando así que los fondos de los usuarios están disponibles para retirar y evitar manejos indebidos de activos sin que salten las alarmas por la propia comunidad.

Ahora cualquier persona puede verificar de manera 100% transparente, desde la app y en cualquier momento la solvencia de Lemon, es decir, que todos los saldos de nuestros usuarios están efectivamente disponibles pic.twitter.com/tY39C6BAXM — Lemon Argentina (@lemonapp_ar) February 2, 2023

“Después de un año agitado en la industria de las criptomonedas, los usuarios podrán comprobar por sí mismos la solvencia de la empresa a la que le están cediendo la custodia de sus fondos”, comentó Francisco Landino, director de Blockchain de Lemon.

Recientemente, la empresa cripto había presentado su "prueba de reservas" en vivo desde la app, un sistema que permite revisar cada 10 minutos en blockchain todas las criptomonedas depositadas por los usuarios en custodia de Lemon y monitorear el pulso cripto del mercado: retiros de fondos, tokens, montos, redes y direcciones.

Prueba de Merkle: la propuesta de Vitalik Buterin

Ahora, la startup argentina también lanzó su "prueba de pasivos", que utiliza el modelo de Merkle-Sum Tree propuesto por Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, para consolidar la sumatoria de los fondos de todos los usuarios de la plataforma sin exponer la identidad de ninguno de ellos y sin intermediarios que lo certifiquen.

La tecnología Merkle Tree Sum es un método de verificación de integridad de información en sistemas distribuidos que permite comprobar la autenticidad de los datos sin necesidad de transferirlos completos, lo que mejora la privacidad y seguridad. Es una "firma digital" que se usa en blockchain y otras áreas para asegurarse de que la información no haya sido alterada.

“Esta tecnología nos abrió las puertas para encarar un ecosistema más sano, transparente y, por sobre todo, trustless. Cualquier exchange o empresa que maneje criptoactivos puede exponer su Prueba de Pasivos de manera segura, respetando la privacidad de sus usuarios”, señaló Agostina Rey, Product Owner de Lemon.

Usuarios, exchange y la confianza perdida

Tanto la “Prueba de Reservas” como la “Prueba de Pasivos” conforman la “Prueba de Solvencia” presentada.

Desarrolladores del ecosistema están participando en el proceso de comprobación del código para asegurarse de que fuese seguro y cumpliera con los estándares de calidad necesarios para garantizar la confianza de los usuarios en su implementación.

Por lo tanto, al presentar su Prueba de Solvencia basada en criptografía, Lemon confía en que sirva como puntapié inicial para que sea adoptada ampliamente por empresas de la industria y se convierta en un estándar de transparencia y solvencia local.

Al ser un proyecto de código abierto, tiene el potencial de cambiar las reglas del juego y mejorar la confianza de la industria.

En ese sentido, la compañía explicó que su código es seguro y auditado por especialistas de la industria, por lo que el usuario no debe seguir ninguna indicación que no sea de Lemon, ni entrar a otro link que no haya recibido desde el correo oficial de notificaciones de la plataforma, o información descargada desde la app.

Por último, para facilitarle la tarea, los usuarios pueden acceder a más información y al paso a paso para la verificación en la guía que subió la compañía en su Wiki oficial.