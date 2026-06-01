El abuelo de Agostina Vega brindó detalles de las sospechas que siguen en investigación

Una de las cuestiones a analizar es la limpieza en la casa donde vive el acusado, que habría sido realizada por su pareja, quien figura como dueña de la vivienda. Otra de las personas que aparece bajo la mira de la Justicia es la "amiga" de Barrelier, señalada por algunos como su amante, quien le prestó el Ford Ka donde el asesino trasladó el cuerpo desmembrado de la víctima hasta el descampado.

La investigación y el trabajo de la fiscalía

La posible participación de terceros es una de las líneas que permanece bajo análisis dentro de la investigación. Los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió desde la desaparición de la adolescente hasta el hallazgo de sus restos y determinar si existieron colaboraciones para concretar u ocultar el crimen.

Claudio Barrelier 2 El abuelo de Agostina sostuvo que existen sospechas de que el único detenido no habría actuado solo. (Foto: archivo)

El familiar también manifestó su conformidad con el trabajo que viene realizando la fiscalía y respaldó la continuidad del funcionario a cargo del expediente. “Estamos conformes con que siga siendo el el fiscal de la causa porque tiene todos los pormenores”, afirmó en referencia al fiscal Raúl Garzón, quien continúa al frente de la investigación.

Qué dice la autopsia de Agostina Vega

Mientras tanto, los resultados preliminares de la autopsia continúan siendo analizados por los especialistas. Las primeras conclusiones apuntan a que Agostina habría muerto por asfixia tras intentar defenderse de un presunto abuso. Además, los investigadores trabajan para determinar en qué circunstancias se produjo el desmembramiento del cuerpo y si ocurrió después de la muerte.

La principal hipótesis ubica el crimen entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo, aunque todavía restan estudios complementarios para establecer con precisión la mecánica del hecho y la causa definitiva del fallecimiento.

En el cierre de sus declaraciones, el abuelo de la adolescente agradeció el acompañamiento por parte de la prensa recibido durante los días de búsqueda y el avance de la investigación: “Agradezco a todos el respeto el apoyo de ustedes como siempre digo que ustedes vienen el apretón de manos el abrazo ese apoyo incondicional”, señaló.

Con nuevas pericias previstas para los próximos días, la familia espera que la causa continúe avanzando y que los resultados pendientes permitan esclarecer por completo el crimen de Agostina Vega.