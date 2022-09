Diego Fernández: "El país está haciendo mucho para limitar la capacidad emprendedora de la gente"

Durante el evento, el funcionario -gran seguidor de la movida cripto- brindó una charla sobre Identidad Digital Auto-soberana donde adelantó detalles de Tango ID, el proyecto de identidad digital que implementará la ciudad y que utiliza tecnología blockchain. El objetivo del sistema es que las gestiones administrativas sean más eficientes y seguras, a la vez que devuelve a las personas la soberanía sobre su información digital.

-¿Cuál es la postura del Gobierno de la Ciudad respecto al mundo cripto?

-Estamos trabajando mucho en aprovechar las potencialidades fenomenales que nos brinda la Blockchain para mejorar y transformar la manera en la que la ciudadanía y el Estado se vinculan entre sí, y en que la sociedad se rige. De hecho, recordó, “anunciamos hace algunos meses que vamos a permitir el pago de impuestos con criptomonedas”.

Diego Fernández en ETHLatam 1.jpg Diego Fernández durante su presentación en ETHLatam Buenos Aires.

-¿Le interesa a Buenos Aires convertirse en “ciudad cripto”, como sucede en otros países de la región?

No soy muy amigo de los títulos, pero Buenos Aires es hoy una ciudad cripto y no tenemos que hacer nada al respecto. Y lo es porque hay proyectos y desarrollos como POAP (proof of attendance protocol), de donde obtenés prueba de que fuiste a un evento; OpenZeppelin, la compañía más importante de auditoría de blockchain, creada por Argentina; Decentraland, uno de los dos metaversos más grandes del mundo fundado íntegramente por argentinos; o Proof of Humanity, de Santi Siri, una prueba de humanidad que además genera el Hubi, un proyecto súper importante a nivel mundial. Es decir, son sobrados los ejemplos de emprendimientos que demuestran por qué somos una ciudad cripto.

La realidad de los emprendedores

-¿Desde el Estado se acompaña todo este desarrollo emprendedor?

Construir infraestructura pública o colaborar en su construcción facilita la adopción. Y creemos que es importante porque genera inclusión financiera y dinamismo. Ahora, Argentina tiene una adopción cripto fenomenal, estamos entre los 10 países del mundo en adopción cripto, pero porque hay un incentivo increíble para hacerlo: una moneda local que tiene una inflación del 90% anual, un mercado de capitales totalmente controlado donde para entrar plata la tenés que entrar a un tercio de lo que vale y no la podés sacar, etc. Un lío fenomenal.

Por otro lado, tenemos energía subsidiada, con lo cual ser más pro cripto es imposible. El talento, más el incentivo, generan obviamente un desarrollo. ¿En Chile hay mejores incentivos? Definitivamente no.

-Entonces, ¿por qué se demora tanto el tema regulatorio o se ponen trabas desde el Gobierno al uso de las criptomonedas?

-Eso no es jurisdiccional. Y como sabemos, emprender en Argentina es una carrera de obstáculos. Andá a registrar una sociedad en la IGJ, estás 6 meses. Los emprendedores locales son sobrevivientes a la Argentina; y no solamente a la moneda o a la inflación, sino especialmente a la burocracia.

Diego Fernández en ETHLatam 2.jpg El funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adelantó detalles de Tango ID, el proyecto de identidad digital que implementarán con tecnología blockchain.

-¿Y qué pueden hacer al respecto?

-Hay que cambiarlo de cuajo. ¿Por qué en Estonia yo hago una sociedad en 30 minutos y acá tardo 7 meses y tengo que ir físicamente? Es lo contrario a lo que tenemos que hacer. El país está haciendo mucho para limitar la capacidad emprendedora de la gente. Olvidate del emprendimiento tech, está limitando la capacidad para que la gente emprenda cualquier cosa: una empresa de transporte, una carnicería, una pequeña consultora que armás con tres amigos. Cualquier cosa que quieras hacer es una carrera de obstáculos.

-Entre esos obstáculos, los emprendedores suelen destacar la carga impositiva: ¿Cómo analiza el tema?

-Creo que Argentina tiene una carga impositiva descomunal y es un problema enorme. No respecto de la adopción de cripto, sino un problema para el desarrollo económico, la rentabilidad de los negocios, etc. Todo lo que pasa en Argentina tiene un nivel impositivo que pareciera demasiado relevante.

El futuro de las criptomonedas

-¿Qué ventajas le puede ofrecer el ecosistema cripto a los argentinos?

-La realidad indica que los argentinos tienen un mercado de capitales totalmente restringido, al igual que sucede en el mercado cambiario, y las criptomonedas son una forma de acceder a otro tipo de activos más estables que te saquen de otro activo que los argentinos claramente no quieren tener: la moneda local, el peso.

-¿Cuál es su percepción y expectativa como usuario de cripto?

-En mi modo de ver esta movida, creo que el mundo cripto es Internet en 1995, y va a crecer muchísimo. Tengo una mirada muy positiva sobre el ecosistema y, en particular, sobre proyectos que están establecidos desde el principio, como Bitcoin o Ethereum. Después, una enorme mayoría que tal vez fracase, al igual que sucedió con el famoso boom de las .com.

Por último, ¿ya tienen fecha para el lanzamiento del pago de impuestos con cripto?

Es una buena pregunta, pero no depende de nosotros. Lo que hicimos fue invitar a los actores que están en este mercado para que se sumen e incorporen esa posibilidad. Puedo decir que lo están haciéndolo, y que probablemente ocurra este año, pero no puedo poner fechas exactas porque no depende de nosotros.