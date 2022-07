Criptomonedas: cómo ven las empresas crypto del país el escenario de negocios para el segundo semestre

Ahora, apenas iniciado el segundo tramo del año, la crisis del ecosistema crypto no encuentra un repunte y algunos analistas, incluso, murmuran por lo bajo que todavía no llegó lo peor para las criptomonedas. Sin embargo, quizás por un escenario económico aún más complejo, signado por una inflación sin freno, el uso de criptomonedas en Argentina no detuvo su crecimiento.

Por eso, A24.com consultó a las principales empresas crypto que operan en el país para saber cómo imaginan el escenario de negocios en lo que resta del segundo semestre.

El mercado cripto del primer semestre

Al finalizar los primeros seis meses del año, los resultados para los mercados financieros fueron, por lo menos, complejos. En ese contexto, las criptomonedas no fueron la excepción y el ecosistema sufrió de forma similar a los activos de riesgo tradicionales.

Marcado por un Bitcoin que redujo su valor casi 70% desde su máximo histórico, la crisis crypto amenaza con extenderse y los principales exchanges y empresas del rubro buscan alternativas para superar el momento a la espera de que termine pronto el ciclo bajista.

“Aunque es imposible saberlo, imagino que en el segundo semestre del año seguiremos en bear market”, estima Axel Becker - Content manager en Decrypto.la. “Teniendo en cuenta el comportamiento de otros ciclos, es de esperar que el mercado bajista se extienda hasta que concluya 2022 y no volveremos a ver precios máximos históricos hasta 2023, cuando podrían verse movimientos alcistas fuertes, ya que es el año previo al halving en Bitcoin”, explica.

Crypto Mercado Foto de Art Rachen - Unsplash.jpg Bitcoin: después de alcanzar su máximo histórico, el precio de la criptomoneda bajó casi 70%. (Foto de Art Rachen - Unsplash).

En el sector coinciden en que es un momento difícil para la industria, aunque también era algo previsible. “Después del gran año 2021, con ebullición en empresas que levantaron fondos y nuevos proyectos, después un ciclo de innovación y desarrollo, por lo general viene uno de fuerte adopción y luego un ciclo como éste, a la baja”, repasa Juan José Méndez, chief Brand Officer de Ripio.

En efecto, coincide Manuel Beaudroit, CEO de Belo, hay ciclos alcistas y bajistas. “Lamentablemente, el miedo y la incertidumbre generan un efecto contagio en todo el mundo crypto, pero es normal que se experimenten estos cambios en el mercado. Los que estamos hace varios años, sabemos que no es la primera vez que sucede algo así e incluso vimos cómo el Bitcoin perdió su valor y se recuperó”.

En ese sentido, aporta Gonzalo Lema, director de Operaciones de Bybit en Argentina, “los detractores dan por hecho que Bitcoin ha muerto (algo que se ha repetido ya 385 veces, según la base de datos “Bitcoin Is Dead”); pero en crisis anteriores, los criptoactivos han resurgido más poderosos y valiosos que antes”.

De todas formas, aclara, esto no significa que ya se ve la luz al final del túnel. “En la segunda mitad del año continuaremos haciendo frente a este período bajista”, advierte.

Criptomonedas: proyectos tecnológicos más allá de la cotización

“El miedo es el factor más importante que impulsa un sentimiento bajista en el mercado, y el de las criptomonedas se ha estado enfrentando a un viaje lleno de baches”, sostiene Santiago Di Paolo, head of Reasearch & Comunity de Lemon.

Dicho esto, destaca, “los fundamentos detrás de la creación de Bitcoin, Ethereum y el ecosistema DeFi no cambiaron; es decir, la solución que brinda esta tecnología sigue siendo muy importante y estamos convencidos que esta revolución tecnológica-financiera acaba de comenzar”.

Para Federico Goldberg, CEO de Tienda Crypto, es clave entender que “al adquirir Bitcoin o Ethereum estamos comprando tecnologías que recién están naciendo, por lo que hay que darles tiempo y no volverse loco por los vaivenes del corto plazo”.

Por su parte, Matías Bari, CEO y co-fundador de Satoshi Tango, considera que este bear market es “una etapa natural y cíclica en la industria” y lo que ocurre con las inversiones “tiene que ver con cada persona y cómo lee el sentimiento del mercado”. Aunque, en lo personal, “considero que esta situación se va revertir, confiamos en la tecnología que invertimos y creemos que es el futuro de las finanzas”.

Bitcoin cotización Foto pvproductions - Freepik.jpg Bitcoin: en un momento difícil para la industria, muchos expertos aseguran que la caída de precios también era previsible por los ciclos propios de los mercados. (Foto pvproductions - Freepik).

Por otro lado, un tema que sobrevuela a la industria crypto en estos tiempos es la posibilidad de una depuración de empresas en el mercado.

Al respecto, Juan José Méndez, aclara que, “sin hablar de depuración” es parte de la innovación y de la competencia sana en todos los países: “Hay empresas que pueden moverse mejor o encuentran una tecnología para un público preciso; pero otras no lo logran y es parte del juego de emprender y crear soluciones valiosas para la población a la que apuntan”.

Cómo está el mercado crypto argentino

Más allá del bear market, reflexiona Gonzalo Lema, “creemos que en Argentina la adopción de criptomonedas continuará incrementándose, tomando en cuenta la tendencia que vimos en los últimos 24 meses, además del contexto macroeconómico y el sentimiento positivo que existe en el país hacia este tipo de activos”.

En un escenario país muy complejo e incierto para la economía, “vemos que los usuarios buscan alternativas para resguardarse de la inflación y la depreciación de la moneda”, comenta Julián Colombo, Head of Public Policy de Bitso.

Asimismo, dice, “recordemos que Argentina es uno de los 10 países con mayor adopción de criptomonedas en el mundo, y ese camino seguirá en ascenso, sobre todo para pagos y para preservar el patrimonio de personas y empresas”.

Al respecto, señala, “es importante considerar el exponencial crecimiento de los dólares digitales o criptomonedas estables que, con un comportamiento distinto de otras crypto más fluctuantes como Bitcoin o Ethereum, permiten protegernos contra la inflación y la devaluación de la moneda de manera fácil, rápida y segura”.

Bitcoin Foto de Roger Brown en Pexels.jpg Criptomonedas: pese a su fuerte caída, Bitcoin sigue marcando el camino para la industria. (Foto Roger Brown - Pexels).

En ese sentido, Matías Alberti, chief Business Officer en Buenbit, cuenta que actualmente observan “usuarios que aprovechan la coyuntura para comprar criptomonedas como Bitcoin, a un menor precio, y otros que conservan sus portafolios en monedas estables como DAI o USDC, en paridad con el dólar americano, y que pueden invertirse para generar rendimientos del 8% al 11%, por encima de los rendimientos del sistema bancario tradicional”.

Criptomonedas: perspectivas para fin de año

A diferencia de otros bear market, considera Matías Bari, “el mercado crypto es ahora más grande y las criptomonedas están en boca de todos, por lo que también hay cada vez más demanda. Lo importante, entonces, será enfocarse en el largo plazo”.

Por su parte, Axel Becker ve la segunda mitad del año como “una oportunidad única para seguir aprendiendo sobre crypto y, especialmente, comprar Bitcoin y otras criptomonedas a precios muy inferiores a sus máximos históricos”.

En ese camino, Santiago Di Paolo, sostiene que es importante abstraerse de los precios y empezar a identificar valor. “El valor que aporta un proyecto, las soluciones que brinda, la sostenibilidad (o no) de su modelo económico, la innovación tecnológica que plantea: es clave seguir invirtiendo en educación y ofreciendo herramientas para que los usuarios entiendan en qué consiste y cómo funciona cada proyecto”.

A largo plazo, indica Federico Goldberg, “todos esperamos que pueda haber una subida, pero insisto en que esto es en el largo plazo”. Según su visión, el escenario es que “paulatinamente vuelven a surgir algunos proyectos de mayor calidad y se empiezan a ir los que son menos sólidos”.

Mientras que, en cuanto a la cotización, si bien no puede predecir, lo cierto es que “la gente que se queda en la industria empieza a valorar el mundo crypto por todo lo que viene a revolucionar y no tanto por el precio”, asegura.

Por último, resume Manuel Beaudroit, “no olvidemos que el actual contexto internacional no ayuda; por lo que debemos tener paciencia, ser optimistas y seguir apostando”.