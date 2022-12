"No tener el dinero de los usuarios es inmoral", dijo el CEO de Satoshi Tango

En ese sentido, Matías Bari, CEO y cofundador del bróker argentino de criptomonedas, Satoshi Tango, dialogó con A24.com sobre el caso FTX y el nuevo panorama de la industria cripto a pocos días de terminar el año.

"Lo que estamos presenciando es lamentable y triste para todo el ecosistema, con prácticas dudosas y hasta inmorales por parte de FTX. Porque no tener el dinero de los usuarios es inmoral", señaló Bari.

FTX y su impacto en el mercado argentino de criptomonedas

Sobre las repercusiones a nivel local del colapso de la compañía de SBF, Bari consideró que "estamos respaldados de manera sólida, operamos de manera transparente y tenemos canales de comunicación y atención al cliente para brindar a nuestros usuarios todo el soporte que necesitan”.

No obstante, reconoció que, en su plataforma, durante los últimos días, “observamos más movimiento que lo habitual, lo que tomamos como una muestra de confianza en nosotros y en las criptoinversiones”.

Y completó: “Es más, instamos a que los usuarios retiren el dinero de la plataforma, es importante que los usuarios sepan que tienen sus fondos y los puedan almacenar ellos mismos, sin intermediarios”.

El ecosistema cripto local en el corto plazo

-¿Qué pensás que pasará en el mercado local a partir de esta crisis de transparencia que atraviesa toda la industria?

M.B.- El ecosistema seguirá creciendo porque las criptomonedas no dejan de ser un nicho y todavía tienen mucho camino por recorrer. De todas maneras, quizás este no sea el mejor momento para crecer dado el contexto global. Porque la realidad es que hablás con cualquier rubro y todos están intentando mantener la cabeza afuera del agua, respirando. Nadie espera que lo vengan a salvar, nadie espera el bote, por ahora es respirar afuera del agua. Somos argentinos, tenemos resiliencia, uno espera que estemos mejor. Además, el año que viene tenemos elecciones y ya sabemos que será un año movido.

-Esa proximidad de las elecciones o el contexto inflacionario, ¿pueden llevar a la gente a volcarse más a cripto en 2023, para proteger su dinero?

-La verdad que no hace falta esperar al año que viene, en un contexto como éste, la gente que puede huye de los pesos. Creo que el año que viene no será la excepción y podemos ver un año mejor o peor. Es decir, por cómo es Argentina, la elección digita todas las otras variables y el que está en el gobierno puede hacer cualquier cosa para llegar a la elección con comodidad.

De repente, podríamos ver un dólar estable que sabés que volará por los aires al otro día o no. O, al contrario, las PASO dan un resultado inesperado y vuela todo. Es más de lo mismo, nada nuevo.

-Entonces, ¿mejora o empeora la situación?

-Siempre puede empeorar. ¿Puede mejorar? Ojalá, Dios quiera. Ya es un momento bastante bravo como para esperar al año que viene. Tenés que huir del peso hoy mismo.

-¿Cómo ves los negocios de cara a fin de año?

El mercado cripto está ahora en un momento difícil. Pero no se trata solo de cripto, sino que el planeta entero está bastante convulsionado: Inglaterra o Estados Unidos con récord de inflación, las bolsas por el piso, la guerra de Ucrania y el problema de los precios en los combustibles para Europa. También el contexto en el que estamos inmersos en Argentina es tremendo. Estamos un poco acostumbrados, pero 7% de inflación mensual es algo que impide planificar más allá de las próximas 2 semanas.

-¿Cuáles son tus expectativas?

-Seguir creciendo y lanzando productos o servicios. No quiero decir “esperar” a ver qué pasa, porque es una actitud pasiva que no tenemos, pero hay cosas que no podemos manejar y el contexto internacional es verdaderamente malo en varios aspectos.

En nuestro caso, no tenemos inversores, pero con una tasa de inflación del 10% el dinero de los inversores desaparece. Así que eso también será un desafío.

En definitiva, en todo lo que podemos manejar, nos ocuparemos de mejorarlo.