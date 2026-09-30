Cruces, insultos y forcejeos en Diputados durante el debate por Malvinas

"Tienen la Corte (Suprema) comprada", lanzó Grabois durante el cruce.

El diputado volvió a cuestionar a los legisladores de La Libertad Avanza y afirmó: "Tienen todo comprado". Luego reclamó: "Dejen hablar a los que tienen que hablar".

El intercambio rápidamente subió de tono y terminó con forcejeos e insultos entre los protagonistas. La escena fue registrada y comenzó a circular en redes sociales mientras continuaba el plenario.

El cruce con Huesen

La situación volvió a escalar cuando Gerardo Huesen, diputado tucumano, se levantó a los gritos desde el otro extremo de la sala y calificó de “cagón” a Grabois.

El presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, pidió que se recuperara el orden. (Foto: @DiputadosAR)

Grabois y Huesen quedaron cara a cara frente al resto de los diputados. Eduardo Valdés y otros legisladores tuvieron que intervenir para contener la situación y evitar que el enfrentamiento avanzara.

El presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, también pidió que se recuperara el orden y reclamó al jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que colaborara para controlar el clima dentro de la sala.

Mientras el enfrentamiento continuaba, Bregman también intervino para intentar bajar el tono de la discusión. La diputada buscaba que el oficialismo respondiera los cuestionamientos que había planteado durante su exposición.

“Pará, Juan, que me va a tener que contestar las preguntas”, le reclamó Bregman a Grabois. El dirigente finalmente se apartó del intercambio dentro de la sala.

El cruce de Milei y Grabois en X

En ese marco, el presidente Javier Milei compartió el video del dirigente y lo cuestionó desde su cuenta de X. "Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas...", publicó.

El dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, le respondió al Presidente en X. “Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas. Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado”.