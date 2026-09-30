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FUERTE CRUCE

Cruces, insultos y forcejeos en Diputados durante el debate por Malvinas

La discusión del proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas derivó en un fuerte enfrentamiento entre legisladores de la oposición y del oficialismo. Todo terminó en redes sociales con un cruce entre el presidente Javier Milei y el diputado Juan Grabois.

La discusión del proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas derivó en un fuerte enfrentamiento entre legisladores de la oposición y del oficialismo. (Foto: captura de pantalla)

La discusión del proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas derivó en un fuerte enfrentamiento entre legisladores de la oposición y del oficialismo. (Foto: captura de pantalla)

Juan Grabois protagonizó un fuerte enfrentamiento con diputados oficialistas durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debatía el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas. El legislador de Unión por la Patria intervino para defender a Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, y el intercambio terminó con gritos, insultos y forcejeos dentro de la sala.

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El episodio ocurrió en medio de un clima de tensión, luego de que la Corte Suprema restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites para la venta de tierras a extranjeros. La decisión había generado cruces políticos y fue uno de los temas mencionados durante la discusión parlamentaria.

Grabois enfrentó a los libertarios durante el debate

El conflicto comenzó mientras Bregman exponía sus diferencias con el proyecto oficialista. La diputada era interpelada por Jairo Guzmán, legislador santacruceño de La Libertad Avanza, quien cuestionaba su posición durante el intercambio.

En ese momento, Grabois se levantó de su lugar y caminó hasta donde estaba Guzmán para intervenir en defensa de Bregman. El dirigente increpó a los legisladores oficialistas a los gritos y cuestionó el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la extranjerización de tierras.

"Tienen la Corte (Suprema) comprada", lanzó Grabois durante el cruce.

El diputado volvió a cuestionar a los legisladores de La Libertad Avanza y afirmó: "Tienen todo comprado". Luego reclamó: "Dejen hablar a los que tienen que hablar".

El intercambio rápidamente subió de tono y terminó con forcejeos e insultos entre los protagonistas. La escena fue registrada y comenzó a circular en redes sociales mientras continuaba el plenario.

El cruce con Huesen

La situación volvió a escalar cuando Gerardo Huesen, diputado tucumano, se levantó a los gritos desde el otro extremo de la sala y calificó de “cagón” a Grabois.

El presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, pidió que se recuperara el orden. (Foto: @DiputadosAR)

El presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, pidió que se recuperara el orden. (Foto: @DiputadosAR)

Grabois y Huesen quedaron cara a cara frente al resto de los diputados. Eduardo Valdés y otros legisladores tuvieron que intervenir para contener la situación y evitar que el enfrentamiento avanzara.

El presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, también pidió que se recuperara el orden y reclamó al jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que colaborara para controlar el clima dentro de la sala.

Mientras el enfrentamiento continuaba, Bregman también intervino para intentar bajar el tono de la discusión. La diputada buscaba que el oficialismo respondiera los cuestionamientos que había planteado durante su exposición.

“Pará, Juan, que me va a tener que contestar las preguntas”, le reclamó Bregman a Grabois. El dirigente finalmente se apartó del intercambio dentro de la sala.

El cruce de Milei y Grabois en X

En ese marco, el presidente Javier Milei compartió el video del dirigente y lo cuestionó desde su cuenta de X. "Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas...", publicó.

El dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, le respondió al Presidente en X. “Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas. Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado”.

En pocas palabras

  • Debate por Malvinas: Un proyecto derivó en un fuerte cruce entre oficialistas y opositores en Diputados.
  • Intervención de Grabois: El dirigente apoyó a Myriam Bregman y el debate escaló a gritos e insultos.
  • Tensión política: El incidente ocurrió en medio de debates sobre la venta de tierras a extranjeros y cruces con Javier Milei.
Resumen generado por Thinkindot AI
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