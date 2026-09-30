Encontraron muerta a una joven y la Justicia busca a su ex novio: el escalofriante dato que lo involucró

Desde entonces, la investigación se concentró en Alejandro Sofía, de 26 años y ex pareja de Aixa Dana, la joven encontrada muerta. El hombre permanece prófugo y es buscado por las autoridades mientras avanza la causa.

De acuerdo con información incorporada al expediente, el sospechoso tenía antecedentes por hechos de violencia contra la joven. El 3 de diciembre de 2025 había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa iniciada a partir de una denuncia de Aixa.

Por ese expediente había permanecido detenido, aunque recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hallazgo del cuerpo de la joven.

Los mensajes que quedaron bajo la lupa de los investigadores

Uno de los elementos que analiza la Justicia está relacionado con los movimientos y comunicaciones del sospechoso durante las horas previas al hallazgo. Según la reconstrucción del caso, durante la madrugada de este miércoles Sofía habría publicado en su estado de WhatsApp un video en el que manifestaba intenciones de quitarse la vida.

Horas después, habría enviado mensajes a un conocido en los que aseguró haberse “mandado una cagada” y volvió a mencionar la posibilidad de suicidarse. Esas comunicaciones fueron incorporadas como elementos de prueba a la investigación.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, encabezada por la fiscal Mariela Miozzo. La investigación, en tanto, sigue su curso con el foco puesto en aprender al principal sospechoso del femicidio ocurrido en Tigre.

A su vez, mientras se realizan nuevas medidas para determinar cómo murió Aixa Dana. Su familia, además, realizó una manifestación para pedir justicia por el hecho en la avenida 12 de Octubre.