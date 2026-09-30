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Encontraron muerta a una joven y la Justicia busca a su ex novio: el escalofriante dato que lo involucró

El padre de la víctima fue quien realizó la denuncia después de encontrarla sin signos vitales. Su ex pareja es el principal sospechoso y permanece prófugo.

Encontraron muerta a una joven y la Justicia busca a su ex novio. (Foto: Google)

Encontraron muerta a una joven y la Justicia busca a su ex novio. (Foto: Google)

Un hombre encontró muerta a su hija de 20 años este miércoles dentro de una vivienda de Tigre y la Justicia investiga si fue víctima de un femicidio. La joven estaba ahorcada y parcialmente desnuda, mientras que su expareja es el principal sospechoso y permanece prófugo.

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El padre de la víctima fue quien realizó la denuncia después de encontrarla sin signos vitales e intentar reanimarla. Tras el llamado de emergencia, efectivos del Comando de Patrullas de Tigre llegaron al domicilio, preservaron la escena y dieron intervención a los peritos forenses.

En un primer momento, los investigadores contemplaron la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, los primeros elementos reunidos en el lugar llevaron a sospechar que la escena podría haber sido montada para intentar encubrir un crimen.

La joven de 20 años, identificada como Aixa Dana Mili, fue encontrada sin vida este miércoles en una vivienda ubicada en 12 de Octubre al 800, en Dique Luján, y la Justicia investiga el caso como un presunto femicidio.

Desde entonces, la investigación se concentró en Alejandro Sofía, de 26 años y ex pareja de Aixa Dana, la joven encontrada muerta. El hombre permanece prófugo y es buscado por las autoridades mientras avanza la causa.

De acuerdo con información incorporada al expediente, el sospechoso tenía antecedentes por hechos de violencia contra la joven. El 3 de diciembre de 2025 había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa iniciada a partir de una denuncia de Aixa.

Por ese expediente había permanecido detenido, aunque recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hallazgo del cuerpo de la joven.

Los mensajes que quedaron bajo la lupa de los investigadores

Uno de los elementos que analiza la Justicia está relacionado con los movimientos y comunicaciones del sospechoso durante las horas previas al hallazgo. Según la reconstrucción del caso, durante la madrugada de este miércoles Sofía habría publicado en su estado de WhatsApp un video en el que manifestaba intenciones de quitarse la vida.

Horas después, habría enviado mensajes a un conocido en los que aseguró haberse “mandado una cagada” y volvió a mencionar la posibilidad de suicidarse. Esas comunicaciones fueron incorporadas como elementos de prueba a la investigación.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, encabezada por la fiscal Mariela Miozzo. La investigación, en tanto, sigue su curso con el foco puesto en aprender al principal sospechoso del femicidio ocurrido en Tigre.

A su vez, mientras se realizan nuevas medidas para determinar cómo murió Aixa Dana. Su familia, además, realizó una manifestación para pedir justicia por el hecho en la avenida 12 de Octubre.

En pocas palabras

  • Hallazgo macabro: Hallan a joven de 20 años muerta en Tigre, investigan posible femicidio.
  • Principal sospechoso: La Justicia busca a su expareja, con antecedentes de violencia y prófugo.
  • Mensajes reveladores: Comunicaciones del sospechoso sugieren una posible confesión o intento de simulación de suicidio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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